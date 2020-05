Lety Calderón desmiente nuevamente a Yadhira: ‘Casi no convivieron con su papá’

Sin embargo, Leticia Calderón acaba de desmentir lo dicho por la pareja de su ex, pues sostiene, Luciano y Carlo ni siquiera extrañan a Juan Collado pues no lo veían seguido ni pasaban tiempo con él.



“No (extrañan a su papá). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”, aseguró Leticia Calderón también a Suelta la sopa.

La actriz reconoció que en un principio sí se molestaba por el poco interés que Juan Collado mostraba por sus hijos, pero con el tiempo entendió que era mejor así.

“Al principio me dolía y me quejaba porque yo tuve un papá muy presente, que no nos daba cosas materiales, pero nos daba mucha presencia. Yo tengo ese punto de comparación y a mí me dolía mucho más.

Y a ellos no porque no lo han tenido, no han vivido una sola vacación con su papá, ni una. Una Navidad completa con su papá no la han tenido. A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarán sufriendo mucho”.