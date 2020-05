El reto que Lety Calderón y su hijo Luciano están dispuestos a superar

“De hecho, la bicicleta le cuesta mucho trabajo y estoy tratando de conseguir un triciclo para adultos porque él no sabe mantener el equilibrio; para él la bicicleta es un artefacto demasiado delgado, donde pierde el equilibrio muy fácil. Pero sí quiero que él sepa trasladarse. Si no es en un vehículo, en el metro o en el camión”.

Si Leticia Calderón no ha perdido la esperanza de que su hijo pueda conducir un coche algún día a pesar de que nació con Síndrome de Down es porque hay personas con esa condición que saben manejar y lo hacen a la perfección.

“Lo he intentado. Lo que pasa es que los muchachos con Síndrome de Down son muy distraídos, entonces si yo le hablo a Luciano, él voltea a verme, le digo: ‘No me voltees a ver’ y me voltea a ver.

“La razón por la que hay muy poca gente (con esta condición que sabe manejar) es la paciencia. Yo digo que sí pueden”. finalizó.