"Tronamos por una estupidez", ex de Irán Castillo rompe el silencio

"Le dije 'Oye, ¿por qué me cortas?, ¿por qué me corres por tomar cerveza cuando tú has tenido novios que han sido drogadictos, borrachos y unos nefastos, unos patanes y ahí has estado?'; encendí la bomba", contó López al tiempo que desmintió que su ruptura haya sido por celos de Raúl Coronado, compañero de Irán en Fiebre de sábado por la noche.

"Ni sabía su nombre, tú crees que iba a estar celoso de alguien que está ma***o y es mal actor", comentó Pascacio, quien también aclaró que no es una persona tóxica y no está acosando a Irán, como se dio a conocer en una publicación de circulación nacional.