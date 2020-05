Kalimba enfrenta tajante las críticas por querer comprar un perro

"Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers", dijo el cantante.

Explicó que los dos últimos perros que tuvo fueron adoptados pero, lamentablemente, le causaron problemas de salud en los pulmones y garganta. "Tengo mis razones para querer comprar un perro".

Para terminar con los comentarios en contra, el cantante les respondió: "Yo no les pregunté si ustedes opinaban que debía comprar o debía adoptar, pero ese punto en el que ya caen en el 'Por Dios, por qué compras, por qué fomentas', ya cállense, de verdad, ya cállense. No estoy pidiendo su opinión, les estoy preguntando si conocen un criadero schnauzers o no, punto", resaltó el artista.