¡El amor se acabó! Tini Stoessel y Sebastian Yatra confirman su ruptura

Hola... Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho

Es el mensaje, en su cuenta oficial de Twitter, con el que Tini confirmó las sospechas. Sebastián compartió el mismo texto, pero cambió su nombre por el de ella. Las reacciones no se hicieron esperar y van más de 140 mil Me gusta, seis mil retweet y poco más de 10 mil comentarios (y contando) en los que sus seguidores expresan su "dolor" por esta separación.

Para Stoessel la separación de su novio por la cuarentena fue un tema que no la tenía nada feliz, como lo hizo saber en abril: "No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo", sin embargo, compartió que los amores a distancia no le son algo nuevo.