Las estructuras, fabricadas con acero y policarbonato, alcanzan alturas que rozan los 40 metros y longitudes superiores a los 90 metros.



'Mexico City Slides': los tobogones monumentales son la nueva "resbaladilla" de Antara Polanco en la Ciudad de México (Instagram / Carsten Höller)

Y a diferencia de una escultura convencional, la obra requiere la participación de los visitantes. El público no sólo observa las estructuras, también puede utilizarlas para descender desde distintos puntos del complejo hasta una zona común.

La instalación forma parte de la nueva sede de Arte Abierto Polanco, cuya apertura está prevista para diciembre de 2026.

'Mexico City Slides': cuatro toboganes que cambian la 'fisonomía' de Antara Polanco

La instalación Mexico City Slides se compone de cuatro estructuras metálicas en espiral, integradas a las fachadas de los edificios que conforman la ampliación de Antara. Cada una tiene dimensiones diferentes y conecta un punto específico del desarrollo con una misma zona de llegada.

De acuerdo con la ficha técnica publicada por Arte Abierto, las medidas de las cuatro estructuras son las siguientes:

Tobogán A: 70 de longitud y 28.53 metros de altura. Tobogán B: 48 metros de longitud y 18.03 de altura. Tobogán C: 31.7 metros de longitud y 11.98 metros de altura. Tobogán D: 90.7 metros de longitud y 38.46 metros de altura.



'Mexico City Slides': los tobogones monumentales son la nueva "resbaladilla" de Antara Polanco en la Ciudad de México (Instagram / Carsten Höller)

La estructura más alta alcanza el equivalente a un edificio de unos 12 pisos, mientras que la más larga supera los 90 metros de recorrido. Los materiales utilizados son acero estructural, acero inoxidable y policarbonato.

Los cuatro recorridos parten de diferentes espacios del complejo: el área comercial y de restaurantes, las oficinas, el futuro hotel Rosewood Mexico City y el nuevo espacio de Arte Abierto; y todos "aterrizan" en una plaza central.

La idea consiste en conectar las distintas actividades del desarrollo mediante una intervención artística que también funciona como vía de desplazamiento.



Javier Sordo Madaleno de Haro, vicepresidente de SOMA, explicó a Fast Company que el objetivo del proyecto consistió precisamente en unir cuatro usos y espacios distintos mediante los toboganes, para que todos desembocaran en la plaza principal.

La integración de las estructuras también representó un reto de ingeniería. Los edificios tienen alturas y movimientos diferentes, una condición que exigió resolver las conexiones entre las piezas, particularmente por las características sísmicas de la Ciudad de México, según se explicó.