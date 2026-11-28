Mexico City Slides o “Las resbaladillas de la Ciudad de México” es una instalación del artista Carsten Höller compuesta por cuatro toboganes en espiral que recorren distintas fachadas del complejo Antara Polanco, en la colonia Granada de la CDMX.
La pieza, comisionada por Arte Abierto y SOMA Group, forma parte de la ampliación del lugar y constituye la instalación de toboganes de mayor escala que Höller haya realizado hasta ahora.
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Las estructuras, fabricadas con acero y policarbonato, alcanzan alturas que rozan los 40 metros y longitudes superiores a los 90 metros.
Y a diferencia de una escultura convencional, la obra requiere la participación de los visitantes. El público no sólo observa las estructuras, también puede utilizarlas para descender desde distintos puntos del complejo hasta una zona común.
La instalación forma parte de la nueva sede de Arte Abierto Polanco, cuya apertura está prevista para diciembre de 2026.
'Mexico City Slides': cuatro toboganes que cambian la 'fisonomía' de Antara Polanco
La instalación Mexico City Slides se compone de cuatro estructuras metálicas en espiral, integradas a las fachadas de los edificios que conforman la ampliación de Antara. Cada una tiene dimensiones diferentes y conecta un punto específico del desarrollo con una misma zona de llegada.
De acuerdo con la ficha técnica publicada por Arte Abierto, las medidas de las cuatro estructuras son las siguientes:
Tobogán A: 70 de longitud y 28.53 metros de altura. Tobogán B: 48 metros de longitud y 18.03 de altura. Tobogán C: 31.7 metros de longitud y 11.98 metros de altura. Tobogán D: 90.7 metros de longitud y 38.46 metros de altura.
La estructura más alta alcanza el equivalente a un edificio de unos 12 pisos, mientras que la más larga supera los 90 metros de recorrido. Los materiales utilizados son acero estructural, acero inoxidable y policarbonato.
Los cuatro recorridos parten de diferentes espacios del complejo: el área comercial y de restaurantes, las oficinas, el futuro hotel Rosewood Mexico City y el nuevo espacio de Arte Abierto; y todos "aterrizan" en una plaza central.
La idea consiste en conectar las distintas actividades del desarrollo mediante una intervención artística que también funciona como vía de desplazamiento.
Javier Sordo Madaleno de Haro, vicepresidente de SOMA, explicó a Fast Company que el objetivo del proyecto consistió precisamente en unir cuatro usos y espacios distintos mediante los toboganes, para que todos desembocaran en la plaza principal.
La integración de las estructuras también representó un reto de ingeniería. Los edificios tienen alturas y movimientos diferentes, una condición que exigió resolver las conexiones entre las piezas, particularmente por las características sísmicas de la Ciudad de México, según se explicó.
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Carsten Höller y sus toboganes en la Ciudad de México
El artista alemán Carsten Höller explicó el concepto detrás de Mexico City Slides mediante una declaración difundida por Arte Abierto.
“Deslizarse es una forma de pensar a través del cuerpo. Es una caída controlada que abre un espacio entre el miedo y el placer, donde la mente se reorganiza momentáneamente”.
“Las personas que se deslizan desde un hotel, oficinas, restaurantes y un centro de arte se reúnen en el aire y aterrizan unas junto a otras”, señaló el sobre la experiencia colectiva que propone la instalación, según dio a conocer Fast Company.
Höller agregó que quienes utilicen las resbaladillas comparten la experiencia de abandonar momentáneamente su estado habitual para entrar en un territorio onírico de alegría y miedo simultáneos.
Esto explica por qué el artista recurre a estructuras que, en principio, pertenecen a espacios recreativos como los parques acuáticos.
Y es que su interés no se limita al diseño de objetos funcionales, también busca que el público experimente cambios en su percepción mediante el movimiento, la velocidad y la pérdida momentánea del control.
En una entrevista publicada en 2017 por Gagosian Quarterly, el artista explicó que sus obras funcionan como herramientas que necesitan la participación de las personas.
“No me parece adecuada la idea de que los artistas crean cosas que consideran terminadas y que, una vez concluido el objeto, la actuación o la película, se exhiben al público”, dijo Höller durante la conversación con el curador Daniel Birnbaum.
También explicó que, al utilizar uno de sus toboganes, la persona deja temporalmente su condición habitual y experimenta una forma de liberación al seguir un recorrido predeterminado.
Para Höller, esa experiencia individual completa una obra que, sin la participación del público, permanece parcialmente inactiva.
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¿Quién es Carsten Höller, el artista detrás de ‘Mexico City Slides’?
Carsten Höller nació en Bruselas, Bélgica, en 1961, en una familia de origen alemán. Antes de dedicarse por completo al arte, desarrolló una carrera como investigador en ciencias naturales.
Estudió en la Universidad de Kiel, Alemania, donde obtuvo un doctorado en ciencias agrícolas en 1988. Su investigación se concentró en la comunicación olfativa de los insectos.
Durante los primeros años de la década de los noventa dejó la investigación científica para concentrarse en su trabajo artístico. Desde entonces, desarrolló instalaciones participativas que involucran al espectador y exploran las relaciones entre percepción, conciencia, comportamiento y espacio.
Su formación científica permanece presente en sus proyectos, aunque el propio Höller establece una diferencia entre los experimentos científicos y los artísticos.
En la entrevista con Gagosian Quarterly explicó que, mientras la ciencia busca comprobar hipótesis y obtener resultados, el experimento artístico funciona como una exploración personal sin conclusiones objetivas.
Actualmente vive y trabaja entre Estocolmo, Suecia; Biriwa, Ghana, y la región italiana de Toscana.
De Tate Modern al Museo Tamayo: los toboganes de Carsten Höller
Los toboganes forman parte de una de las líneas de trabajo más reconocibles de Carsten Höller. El artista comenzó a desarrollar esta serie a finales de los años noventa y desde entonces instaló diferentes versiones en museos, galerías y espacios públicos.
Uno de sus proyectos más conocidos es Test Site (2006), una instalación de cinco toboganes que ocupó la Turbine Hall de Tate Modern en Londres, entre octubre de 2006 y abril de 2007.
La institución británica documentó el interés del artista por la reacción de quienes utilizaban las estructuras. Y el resultado dejó ver una combinación de placer, ansiedad y vértigo que acompañaba el descenso.