Tom Cruise confirma Top Gun 3 y adelanta: 'El futuro se ve bastante bien'

El regreso de Maverick y lo que se sabe de la nueva película

El personaje de Pete “Maverick” Mitchell volverá a la pantalla, ya que Top Gun 3 está “oficialmente en desarrollo con un guion en proceso”, según anunció Josh Greenstein, codirector de Paramount Pictures, durante la presentación del estudio en CinemaCon en Las Vegas el jueves 16 de abril.

Getty Images (Rocket K/Getty Images for Paramount Pictu)

El guion, escrito por Ehren Kruger, ha estado en desarrollo por más de dos años como continuación de la película original de 1986 y de Top Gun: Maverick.

Al respecto, el director de Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, quien también coescribió Maverick, dijo el año pasado que la historia de la siguiente entrega “ya estaba lista".

Durante el evento, Greenstein y la copresidenta Dana Goldberg confirmaron que Top Gun 3 reunirá nuevamente a Tom Cruise con el productor Jerry Bruckheimer, quien ha estado detrás de las películas anteriores de la franquicia.