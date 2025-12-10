Publicidad

El éxito es parte de su vida: ella es Aline Mayagoitia, la actriz mexicana que conquistó Broadway y va por Hollywood

La actriz mexicana Aline Mayagoitia conquista Broadway en su debut y amplía su proyección internacional al integrarse al elenco de la película 'El beso de la mujer araña'. Descubre su historia.
mié 10 diciembre 2025 10:48 AM
Aline Mayogoitia escogió su look para el shooting de Quién 50 en Liverpool. (Anylú Hinojosa-Peña)

Aline Mayagoitia vive el momento más poderoso de su carrera: debutó en Broadway con el musical Real Women Have Curves, forma parte del elenco de la nueva adaptación cinematográfica de El beso de la mujer araña, y se ha consolidado como una de las voces latinas que hoy reconfiguran la escena cultural internacional. Entre reflectores y alfombras rojas, su presencia combina talento y un estilo propio —una elegancia moderna con guiños a sus raíces— que la han convertido en una figura a seguir tanto dentro del teatro musical como en la conversación global sobre representación latina.

Desde su Ciudad de México natal, Aline Mayagoitia ha trazado un camino poco convencional pero lleno de determinación. Hija de una directora teatral y un actor reconocido en la televisión mexicana, creció entre foros y ensayos, lo que sembró en ella la pasión por la actuación. A los 10 años su familia emigró a Austin, Texas, y más tarde ella estudió Teatro Musical en la University of Michigan.

El gran salto: debut en Broadway con

Real Women Have Curves

En 2025 Aline da su esperado salto a Broadway al integrarse al elenco de Real Women Have Curves: The Musical, interpretando a Itzel — una joven guatemalteca recién llegada a Los Ángeles, cuya experiencia encarna la voz de muchas mujeres migrantes. Este musical, con música de Joy Huerta y Benjamin Velez, representa un hito en Broadway: un montaje original con un elenco mayoritariamente latino.

Una voz para la comunidad latina y las historias de migración

Para Aline, interpretar a Itzel implica mucho más que cantar y actuar: es representar —con dignidad y honestidad— las historias de migración, sacrificio y resiliencia de tantas familias latinas. En sus propias palabras, asumir ese rol significa “dar voz” a una generación que pocas veces se ve reflejada en el teatro neoyorquino.

Fotos con Aline Mayagoitia para Quién 50. (Anylú Hinojosa-Peña)

De Broadway al cine: “El beso de la mujer araña” 2025

Pero el momentum de Aline va más allá del teatro. También forma parte del elenco de la película El beso de la mujer araña — adaptación cinematográfica del célebre musical, dirigida por Bill Condon. En este proyecto compartirá pantalla con figuras internacionales, lo que marca otro paso trascendental en su carrera.

Aline Mayagoitia. (Gus Rtz.)

Un estilo acorde a su momento: moda, identidad y presencia

En shootings recientes, como el de Quién 50, los personajes que transforman a México, Aline ha demostrado que su porte está a la altura de su talento. Un estilo elegante y sofisticado pero al mismo tiempo relajado y atemporal, fueron los toques que dio en este especial en el que lució prendas que encontró en Liverpool Esa combinación de sencillez, elegancia y autenticidad podría servir para reforzar su identidad artística, sin restar protagonismo a su talento.

¿Qué sigue para Aline Mayagoitia? Un futuro con posibilidades globales

El debut en Broadway y la transición al cine internacional son apenas el inicio. Aline aspira a construir una carrera bilingüe —mezclando español e inglés— para representar con verdad las historias de su comunidad, sin perder sus raíces. Su camino es símbolo de que el talento latino puede brillar fuerte en los escenarios más exigentes del mundo.

