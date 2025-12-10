El éxito es parte de su vida: ella es Aline Mayagoitia, la actriz mexicana que conquistó Broadway y va por Hollywood

Aline Mayagoitia vive el momento más poderoso de su carrera: debutó en Broadway con el musical Real Women Have Curves, forma parte del elenco de la nueva adaptación cinematográfica de El beso de la mujer araña, y se ha consolidado como una de las voces latinas que hoy reconfiguran la escena cultural internacional. Entre reflectores y alfombras rojas, su presencia combina talento y un estilo propio —una elegancia moderna con guiños a sus raíces— que la han convertido en una figura a seguir tanto dentro del teatro musical como en la conversación global sobre representación latina.

Desde su Ciudad de México natal, Aline Mayagoitia ha trazado un camino poco convencional pero lleno de determinación. Hija de una directora teatral y un actor reconocido en la televisión mexicana, creció entre foros y ensayos, lo que sembró en ella la pasión por la actuación. A los 10 años su familia emigró a Austin, Texas, y más tarde ella estudió Teatro Musical en la University of Michigan.

