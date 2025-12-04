Bajo la atmósfera sofisticada de Casa Tua en Nueva York —uno de los epicentros del lifestyle internacional— se llevó a cabo el lanzamiento de Santo Domingo, el nuevo libro de Assouline creado en colaboración con el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. La cita, celebrada el 2 de diciembre de 2025, marcó un momento clave en la proyección global de la capital dominicana ante audiencias de alto perfil.
Santo Domingo: un libro que revela el alma de la capital
Al caer la tarde, la velada reunió a representantes de la prensa internacional, líderes de opinión y aliados estratégicos, quienes fueron testigos de una presentación que trasciende lo editorial para convertirse en una declaración de identidad y visión de futuro. La noche contó, además, con la presencia de Olivia Palermo, embajadora del lanzamiento, quien aportó su elegancia natural a un evento de resonancia internacional.
Santo Domingo se presenta como una ventana al corazón de una ciudad vibrante, donde el pasado colonial dialoga con la modernidad caribeña y en donde cada calle, plaza y gesto cotidiano cuentan una historia. A través de sus páginas, la obra celebra la riqueza arquitectónica, la herencia cultural y el orgullo de una ciudad que mira hacia el futuro sin perder de vista sus raíces.
La publicación rinde también homenaje a figuras icónicas que han llevado el nombre del país caribeño al mundo, como Oscar de la Renta, símbolo eterno de elegancia, cuya influencia trasciende la moda y ha dejado huella incluso en producciones cinematográficas como The Godfather Part II. El libro cuenta con algunos textos del ministro de Turismo, David Collado y de la curadora cultural Rosanna Rivera, quienes aportan una mirada íntima sobre la capital.
Las imágenes, capturadas por Aline Coquelle, revelan la belleza atemporal de Santo Domingo. Desde la luz que envuelve sus fachadas históricas, el ritmo de sus calles, la calidez de su gente y ese espíritu que solo se encuentra donde el sol parece brillar todo el año. Su lente logra detener el tiempo y convertir cada escena en una invitación a descubrir la ciudad desde una perspectiva única.
Este lanzamiento reafirma el compromiso de la República Dominicana con iniciativas que elevan su identidad ante el mundo, fortalecen su patrimonio y posicionan a su capital como un destino donde convergen la historia, la cultura y la naturalidad.
En palabras del CEO de Assouline:
“Santo Domingo es una ciudad que vibra con historia, belleza y emoción. Cada esquina cuenta una historia llena de autenticidad y color. Esa energía única es lo que nos inspiró a crear un libro que capture no solo su elegancia, sino su alma”.