Santo Domingo: un libro que revela el alma de la capital

Santo Domingo se presenta como una ventana al corazón de una ciudad vibrante, donde el pasado colonial dialoga con la modernidad caribeña y en donde cada calle, plaza y gesto cotidiano cuentan una historia. A través de sus páginas, la obra celebra la riqueza arquitectónica, la herencia cultural y el orgullo de una ciudad que mira hacia el futuro sin perder de vista sus raíces.

La publicación rinde también homenaje a figuras icónicas que han llevado el nombre del país caribeño al mundo, como Oscar de la Renta, símbolo eterno de elegancia, cuya influencia trasciende la moda y ha dejado huella incluso en producciones cinematográficas como The Godfather Part II. El libro cuenta con algunos textos del ministro de Turismo, David Collado y de la curadora cultural Rosanna Rivera, quienes aportan una mirada íntima sobre la capital.

Las imágenes, capturadas por Aline Coquelle, revelan la belleza atemporal de Santo Domingo. Desde la luz que envuelve sus fachadas históricas, el ritmo de sus calles, la calidez de su gente y ese espíritu que solo se encuentra donde el sol parece brillar todo el año. Su lente logra detener el tiempo y convertir cada escena en una invitación a descubrir la ciudad desde una perspectiva única.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de la República Dominicana con iniciativas que elevan su identidad ante el mundo, fortalecen su patrimonio y posicionan a su capital como un destino donde convergen la historia, la cultura y la naturalidad.