El Mercurio retrógrado que vino a cerrar el año con todo

Mercurio retrógrado en Sagitario y Escorpio: Del 9 al 29 de noviembre de 2025

El último Mercurio retrógrado del año es definitivamente el más complicado, el más messy y el que viene con más cosas para nosotros… y esta primera fase ya nos lo dejó clarísimo.

Del 9 al 17 de noviembre, Mercurio estuvo en Sagitario, y lo que pide este signo es honestidad cruda. Por eso probablemente te encontraste descubriendo verdades que ni sabías que existían, cosas de tus relaciones pasadas, versiones de la historia que no conocías, o perspectivas que de repente te hicieron clic.

También, fue una fase donde pudiste haberte sentido súper reactivo, menos razonable y con cambios irracionales hacia los demás.

Es muy común que en este fenómeno viejas personas o situaciones reaparezcan en tu vida, porque regresa todo lo que quedó inconcluso.

Y como este es el último del año, es la etapa perfecta para decidir y darte cuenta qué se queda contigo para 2026 y qué (o quién) se queda enterrado en el 2025.

Con cinco planetas retrogradando al mismo tiempo, el universo literal intenta revelarte todo: te enseña las cosas con las que nunca debiste de conformarte, qué dinámicas ya no van contigo y quiénes son las personas que te hacen sentir pesado, incómodo o con una vibra diferente porque simplemente no están alineados con tu energía. Definitivamente esta fase vino a sacudirnos, pero también a darnos claridad.

Si pensaste que el inicio de Mercurio retrógrado fue intenso, prepárate, porque la segunda mitad está a punto de ser un poquito más caótica de lo que pensabas.