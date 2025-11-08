La Feria del Libro Comestible: Andrea Arbide celebra un año de Gallina de Guinea con una fiesta de lectura y sabor

La Feria del Libro Comestible surge así como una extensión natural de su librería, un espacio que ella define como “una pequeña trinchera” para proyectos editoriales independientes que exploran la comida como un lenguaje cultural y humano. “Aquí llegan libros de cocina, pero también de historia, de arte, de identidad. Son libros que invitan, no que intimidan”, dice.

Andrea Arbide, creadora de la librería Gallina de Guinea, impulsa la primera Feria del Libro Comestible en México: una cita dedicada a los libros sobre cocina, cultura y comunidad. (Jonathan Saldaña.)

Durante tres días, Gallina de Guinea abrirá sus puertas a 26 expositores —entre editoriales, autores, artistas y chefs— provenientes de distintos lugares del mundo. Los visitantes podrán conversar con los creadores, adquirir sus títulos y participar en talleres y charlas diseñadas para explorar la edición culinaria desde múltiples perspectivas.

El programa público de esta primera edición se realiza en colaboración con la editorial Novo, el primer sello mexicano especializado en libros gastronómicos. Juntos curaron una serie de conversaciones que giran en torno a la pregunta: ¿por qué seguimos imprimiendo libros de cocina en la era digital? También habrá charlas sobre periodismo gastronómico, redes sociales y la transformación de la comunicación culinaria contemporánea.

