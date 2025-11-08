La Feria del Libro Comestible: Andrea Arbide celebra un año de Gallina de Guinea con una fiesta de lectura y sabor

En San Ángel, entre el olor a pan recién horneado y el rumor de conversaciones curiosas, la chef y librera Andrea Arbide celebra el primer aniversario de su proyecto Gallina de Guinea con una iniciativa única: la Feria del Libro Comestible, el primer encuentro en México dedicado exclusivamente a la literatura culinaria.
“Esta feria nace de una necesidad genuina: en México se publican muy pocos libros sobre cocina”, explica Arbide, quien pasó más de 15 años en el mundo de los restaurantes antes de abrir su librería. “Con una gastronomía tan rica, tan reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, era increíble que existiera tan poca producción editorial al respecto”.