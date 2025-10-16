Territorios que sanan: la nueva expo que busca impulsar el desarrollo profesional y creativo de mujeres droneras

Territorios que sanan, la nueva exposición en el Museo de El Carmen

Territorios que sanan es una expo fotográfica que reúne el trabajo de 25 artistas mexicanas y 12 drones para celebrar los 25 años de FUCAM y conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Son 25 fotos aéreas tomadas desde diferentes latitudes nacionales e internacionales y se exhiben 12 drones ordenados cronológicamente, desde 2016 hasta el más actual para enseñar la historia de su evolución.

Cada una de las fotos tiene un código QR, en el que los visitantes podrán conocer la interpretación personal de las fotógrafas y la forma en la que vinculan su trabajo con los diferentes procesos del cáncer de mama y su sanación.

Territorios que sanan (Cortesía)

Las mujeres detrás de este proyecto vienen de todos lados: ingenieras, fotógrafas, diseñadoras, abogadas y pilotos de drones. Pero, lo que tienen todas en común es que son mujeres emprendedoras que en la fotografía aérea encontraron su pasión, una nueva forma de expresarse y de conectar con el arte. A pesar de que no haya sido un camino fácil, romper con los estereotipos y enfrentarse a miles de retos hace que su trabajo tenga aún más significado.

Podrás visitar la expo hasta el 11 de enero de 2026 en el Museo de El Carmen: el plan perfecto para una tarde cultural con historia, arte y mucha inspiración.

Dirección:

Av. Revolución 6, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX

Horarios:

Martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.