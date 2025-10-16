Tuvimos la oportunidad de visitar el restaurante de comida india Aroma Curry que se ubica en Bahía del Espíritu Santo 21-Local 1A, Anáhuac I Sección en Miguel Hidalgo. Su cocina se caracteriza por ser fiel a las recetas originales de la India y por incluso hacer sus propios ingredientes como el queso Paneer o el pan Naan. Si lo que buscas es probar la comida india más tradicional de CDMX, Aroma Curry es tu solución.
Aroma Curry: el mejor restaurante de comida india en CDMX
Platillos tradicionales indios en CDMX
Aroma Curry nació después de que sus dos socios fundadores, quienes llegaron de India a México hace ya varios años, se dieran cuenta de que no existían restaurantes en CDMX que realmente prepararan comida india apegada a las recetas originales o que no confundieran platillos pakistaníes o árabes con comida india.
Fue así como Aroma Curry trajo a dos chefs originarios de la India, un tandoor, que es un horno tradicional usado en la región para la mayoría de los platillos, e incluso la vajilla en la que degustas tus platillos desde ese mismo país. Todo con tal de ofrecer platillos que respeten y muestren la gastronomía tradicional de India.
Desde curries hasta bebidas y postres indios
Dentro de tus opciones de entrada podrás encontrar brochetas de cordero marinadas con especias bajo el nombre Mutton seekha kebab, Papads, que son tostadas crujientes, un Mix veg pakoda, bocadillos vegetarianos hechos de garbanzo o Samosas, que son similares a unas empanadas. También podrás degustar distintas opciones de Tikkas que básicamente son bocadillos de queso paneer, champiñones, pollo y más, sazonados con deliciosas salsas.
No puede haber comida india sin curries y en Aroma Curry podrás encontrar una amplia variedad que dan honor al nombre del restaurante. Desde opciones vegetarianas, hasta platillos que incluyen carne de pollo, cordero o camarones, hay curries para todos los gustos, desde aquellos más picantes, hasta los que tienen un sabor más dulce. Eso sí, todos están llenos de especias que llevarán a tu paladar hasta India.
Dentro del menú de Aroma Curry también podrás encontrar arroces y panes como el Naan, que es suave y delgado, similar a la textura de una tortilla de harina y que es horneado en el horno tandoor tal cual se prepararía en India. Para postre podrás elegir entre Gulab jamun, hecho con bolas de leche frita en almíbar o Kheer, un arroz con leche muy aromático. En cuanto a sus bebidas podrás disfrutar de opciones muy refrescantes como un Masala shikhanji o más dulces como un Mango shake.
Nuestras recomendaciones de platillos en Aroma Curry
Cuando vayas a Aroma Curry te sugerimos iniciar con un Malai mushroom tikka, una opción vegetariana hecha con champiñones bañados en una crema de especias y con un Chicken malai tikka, trozos de pollo asados en el tandoor y bañados en crema agria. De curries, nuestros favoritos son el Paneer makhani, donde se sumerge ese queso en salsa de tomate y especias y el Chicken tikka masala cuya salsa es un poco picante.
También te recomendamos acompañar estos platillos con Arroz basmati, cuyo grano provine de las laderas del Himalaya y con pan Naan de ajo. La mejor manera de degustar tus platillos será tomando un poco de curry y arroz con un pedazo de Naan.
Para beber, prueba el Mango lassi, una bebida india que se hace con yogurt y pulpa de mango, su textura cremosa y sabor refrescante te encantará. Finalmente, de postre, los Gulab jamun fueron nuestros favoritos y sin duda no puedes dejar de probar estas bolas de leche fritas bañadas en almíbar de cardamomo y rosa.
Aroma Curry es un restaurante que trae la gastronomía india a México de la manera más fiel y original posible. Tanto para aquellos que ya conocen la comida india, como para los que nunca la han probado, Aroma Curry es el restaurante perfecto para degustar la gastronomía de uno de los países con mayor cultura culinaria.