Aroma Curry: el mejor restaurante de comida india en CDMX

Platillos tradicionales indios en CDMX

Aroma Curry nació después de que sus dos socios fundadores, quienes llegaron de India a México hace ya varios años, se dieran cuenta de que no existían restaurantes en CDMX que realmente prepararan comida india apegada a las recetas originales o que no confundieran platillos pakistaníes o árabes con comida india.

Fue así como Aroma Curry trajo a dos chefs originarios de la India, un tandoor, que es un horno tradicional usado en la región para la mayoría de los platillos, e incluso la vajilla en la que degustas tus platillos desde ese mismo país. Todo con tal de ofrecer platillos que respeten y muestren la gastronomía tradicional de India.

La cocina de Aroma Curry se caracteriza por ser muy apegada a las tradiciones indias. (Cortesía de Aroma Curry)

Desde curries hasta bebidas y postres indios

Dentro de tus opciones de entrada podrás encontrar brochetas de cordero marinadas con especias bajo el nombre Mutton seekha kebab, Papads, que son tostadas crujientes, un Mix veg pakoda, bocadillos vegetarianos hechos de garbanzo o Samosas, que son similares a unas empanadas. También podrás degustar distintas opciones de Tikkas que básicamente son bocadillos de queso paneer, champiñones, pollo y más, sazonados con deliciosas salsas.

Una de las opciones de entrada son las Samosas. (Cortesía de Aroma Curry)

No puede haber comida india sin curries y en Aroma Curry podrás encontrar una amplia variedad que dan honor al nombre del restaurante. Desde opciones vegetarianas, hasta platillos que incluyen carne de pollo, cordero o camarones, hay curries para todos los gustos, desde aquellos más picantes, hasta los que tienen un sabor más dulce. Eso sí, todos están llenos de especias que llevarán a tu paladar hasta India.

Como acompañamiento, la mejor opción es pedir un arroz. (Cortesía de Aroma Curry)

Dentro del menú de Aroma Curry también podrás encontrar arroces y panes como el Naan, que es suave y delgado, similar a la textura de una tortilla de harina y que es horneado en el horno tandoor tal cual se prepararía en India. Para postre podrás elegir entre Gulab jamun, hecho con bolas de leche frita en almíbar o Kheer, un arroz con leche muy aromático. En cuanto a sus bebidas podrás disfrutar de opciones muy refrescantes como un Masala shikhanji o más dulces como un Mango shake.