Giovanni Piacentini, el compositor mexicano nominado al Latin Grammy por Mejor Obra Clásica Contemporánea

¿Quién es Giovanni Piacentini?

El nominado al Latin Grammy, Giovanni Piacentini, es un músico, compositor y guitarrista mexicano con ascendencia italiana que actualmente vive en Los Ángeles.

Su música, que se caracteriza por unir tradiciones clásicas con influencias contemporáneas y de Latinoamérica, lo ha llevado a presentarse en México, Estados Unidos y Europa.

Giovanni Piacentini fue invitado al Los Angeles Guitar Festival. (Instagram - @giovanni_piacentini)

Una de sus mayores inspiraciones musicales es Eliot Fisk, un guitarrista estadounidense a quien Giovanni dedica su obra nominada y que incluso participó en la grabación de ésta.

Giovanni Piacentini ha sido fanático de Eliot desde muy pequeño y cuando lo conoció desarrollaron una gran amistad tanto en el ámbito profesional, como en el personal.

Todos los detalles sobre la nominación al Latin Grammy de Giovanni Piacentini

Giovanni Piacentini se enteró de su nominación en una mañana normal, mientras preparaba el lunch de sus hijas. De repente, comenzó a recibir felicitaciones de diferentes personas y fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba nominado al Latin Grammy.

Más allá del mérito profesional que conlleva su nominación, para Piacentini es un reconocimiento a la disciplina y sacrificio que ha puesto no solo en este proyecto, sino en toda su carrera.

El compositor considera que este tipo de “victorias o triunfos” le dan energía para seguir adelante y poder pasar esos momentos complicados que implica la vida como músico.

Giovanni Piacentini es uno de los mexicanos nominados a los Latin Grammys. (Instagram - @giovanni_piacentini)

El concierto de guitarra por el que Giovanni Piacentini fue nominado

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag forma parte del álbum El llanto de la guitarra y es una obra conformada por tres piezas que, de acuerdo con el mismo Giovanni Piacentini, se basa en la diáspora africana de Estados Unidos, que vive en situación de opresión o en el olvido.