Con el 2025 la recta final, llegó la temporada más esperada de estrenos del año. Desde secuelas de películas inolvidables hasta biografías de íconos emblemáticos y nuevas adaptaciones de clásicos, este 2025 todavía nos tiene de todo para disfrutar en lo que queda del año. Estas son las películas que no te puedes perder en los últimos meses del año.
Las películas más esperadas para el cierre del 2025
Los estrenos más esperados de 2025
One Battle After Another
Basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, Paul Thomas Anderson es la mente maestra detrás de la dirección y Leonardo di Caprio es quien le da vida a Bob, un ex radical perdido en alcohol que, al reencontrarse con su peor enemigo, busca rescatar a su hija desaparecida.
Fecha de estreno: 25 de septiembre de 2025
The Smashing Machine
Nada superó la ovación de pie de 15 minutos en su estreno en el Festival de Venecia, y eso dice todo sobre lo que nos espera. Dwayne Johnson se transforma en Mark Kerr, leyenda de las artes marciales y luchador de la UFC, cuya historia de gloria y caída quedó marcada por la adicción a los opioides. Basada en hechos reales, la actuación de La Roca dejó a todos boquiabiertos (ya hay hasta rumores de Óscar), dejando claro que esta película es un must en tu lista de imperdibles este año.
Fecha de estreno: 9 de octubre de 2025
Frankenstein
La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, conquistó Venecia con una de las ovaciones más largas del festival. Como parte del elenco, Oscar Isaac brilla como Victor Frankenstein, el científico que da vida al icónico “monstruo”, interpretado por Jacob Elordi. La atmósfera gótica y emotiva, con la visión única de del Toro, confirma por qué es el cineasta perfecto para reinventar este clásico literario.
Fecha de estreno: 23 de octubre de 2025 (en salas de cine limitadas)
Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Millones de discos vendidos, veinte Grammys y un Oscar, Bruce Springsteen es una de las leyendas más grandes del rock estadounidense. Ahora, Jeremy Allen White lo interpreta en esta nueva biopic centrada en la creación de su icónico álbum Nebraska (1982).
Fecha de estreno: 23 de octubre de 2025
Wicked: For Good
La historia de Elphaba y Glinda continúa, y no podemos esperar para descubrir qué pasa después del emotivo final de la primera parte de Wicked. Con Ariana Grande y Cynthia Erivo retomando sus papeles, la secuela incluye 2 canciones nuevas especialmente escritas para la película: Cynthia Erivo canta “No Place Like Home” y Ariana Grande “The Girl in the Bubble”. Una secuela que combina magia, emoción y música como nunca antes.
Fecha de estreno: 21 de noviembre de 2025
Sentimental Value
En el Festival de Cine de Cannes, la dramática historia de Sentimental Value, sobre 2 hermanas que buscan reconstruir la relación con su padre, un director de cine, recibió una ovación de pie de 19 minutos, prometiendo ser una de las películas más comentadas y aplaudidas de la temporada. Dirigida por el noruego Joaquim Trier, protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter y Elle Fanning.
Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025
Marty Supreme
Este año, los fans de las biopics deportivas tienen varias películas que marcar en su lista: Josh Safdie dirige la historia de Marty Mauser, un jugador de ping pong profesional en los años 50 que lucha por que su pasión sea tomada en serio. Con un elenco espectacular, Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler, the Creator, y Kevin O’Leary, Marty Supreme promete combinar humor, drama y emoción en una historia que no querrás perderte.
Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025