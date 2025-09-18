Las películas más esperadas para el cierre del 2025

Los estrenos más esperados de 2025

One Battle After Another

Leonardo di Caprio protagoniza en Una Batalla Tras Otra. (Instagram @onebattleafteranothermovie)

Basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, Paul Thomas Anderson es la mente maestra detrás de la dirección y Leonardo di Caprio es quien le da vida a Bob, un ex radical perdido en alcohol que, al reencontrarse con su peor enemigo, busca rescatar a su hija desaparecida.

Fecha de estreno: 25 de septiembre de 2025

The Smashing Machine

Dwayne "La Roca" Johnson como Mark Kerr en su nueva película biográfica. (Instagram @a24)

Nada superó la ovación de pie de 15 minutos en su estreno en el Festival de Venecia, y eso dice todo sobre lo que nos espera. Dwayne Johnson se transforma en Mark Kerr, leyenda de las artes marciales y luchador de la UFC, cuya historia de gloria y caída quedó marcada por la adicción a los opioides. Basada en hechos reales, la actuación de La Roca dejó a todos boquiabiertos (ya hay hasta rumores de Óscar), dejando claro que esta película es un must en tu lista de imperdibles este año.

Fecha de estreno: 9 de octubre de 2025

Frankenstein

El director tapatío da vida a una nueva versión de este clásico literario. (Instagram @frankensteingdt)

La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, conquistó Venecia con una de las ovaciones más largas del festival. Como parte del elenco, Oscar Isaac brilla como Victor Frankenstein, el científico que da vida al icónico “monstruo”, interpretado por Jacob Elordi. La atmósfera gótica y emotiva, con la visión única de del Toro, confirma por qué es el cineasta perfecto para reinventar este clásico literario.

Fecha de estreno: 23 de octubre de 2025 (en salas de cine limitadas)