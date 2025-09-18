Publicidad

Cultura

Las películas más esperadas para el cierre del 2025

Quedan solo unos meses para cerrar 2025, por ello te presentamos la lista de las películas más esperadas de lo que resta del año
jue 18 septiembre 2025 04:31 PM
wicked_for_good
Wicked: For Good, uno de los estrenos más esperados del año.

Con el 2025 la recta final, llegó la temporada más esperada de estrenos del año. Desde secuelas de películas inolvidables hasta biografías de íconos emblemáticos y nuevas adaptaciones de clásicos, este 2025 todavía nos tiene de todo para disfrutar en lo que queda del año. Estas son las películas que no te puedes perder en los últimos meses del año.

Los estrenos más esperados de 2025

One Battle After Another

one_battle_after_another_movie
Leonardo di Caprio protagoniza en Una Batalla Tras Otra.

Basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, Paul Thomas Anderson es la mente maestra detrás de la dirección y Leonardo di Caprio es quien le da vida a Bob, un ex radical perdido en alcohol que, al reencontrarse con su peor enemigo, busca rescatar a su hija desaparecida.

Fecha de estreno: 25 de septiembre de 2025

The Smashing Machine

the_smashing_machine
Dwayne "La Roca" Johnson como Mark Kerr en su nueva película biográfica.

Nada superó la ovación de pie de 15 minutos en su estreno en el Festival de Venecia, y eso dice todo sobre lo que nos espera. Dwayne Johnson se transforma en Mark Kerr, leyenda de las artes marciales y luchador de la UFC, cuya historia de gloria y caída quedó marcada por la adicción a los opioides. Basada en hechos reales, la actuación de La Roca dejó a todos boquiabiertos (ya hay hasta rumores de Óscar), dejando claro que esta película es un must en tu lista de imperdibles este año.

Fecha de estreno: 9 de octubre de 2025

Frankenstein

frankenstein_movie
El director tapatío da vida a una nueva versión de este clásico literario.

La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, conquistó Venecia con una de las ovaciones más largas del festival. Como parte del elenco, Oscar Isaac brilla como Victor Frankenstein, el científico que da vida al icónico “monstruo”, interpretado por Jacob Elordi. La atmósfera gótica y emotiva, con la visión única de del Toro, confirma por qué es el cineasta perfecto para reinventar este clásico literario.

Fecha de estreno: 23 de octubre de 2025 (en salas de cine limitadas)

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

springsteen
Jeremy Allen White como Bruce Springsteen.

Millones de discos vendidos, veinte Grammys y un Oscar, Bruce Springsteen es una de las leyendas más grandes del rock estadounidense. Ahora, Jeremy Allen White lo interpreta en esta nueva biopic centrada en la creación de su icónico álbum Nebraska (1982).

Fecha de estreno: 23 de octubre de 2025

Wicked: For Good

wicked_movie
Ariana Grande y Cynthia Erivo en la segunda parte del éxito musical, Wicked.

La historia de Elphaba y Glinda continúa, y no podemos esperar para descubrir qué pasa después del emotivo final de la primera parte de Wicked. Con Ariana Grande y Cynthia Erivo retomando sus papeles, la secuela incluye 2 canciones nuevas especialmente escritas para la película: Cynthia Erivo canta “No Place Like Home” y Ariana Grande “The Girl in the Bubble”. Una secuela que combina magia, emoción y música como nunca antes.

Fecha de estreno: 21 de noviembre de 2025

Sentimental Value

sentimental_value
La película se lanzó por primera vez en el Festival de Cannes 2025.

En el Festival de Cine de Cannes, la dramática historia de Sentimental Value, sobre 2 hermanas que buscan reconstruir la relación con su padre, un director de cine, recibió una ovación de pie de 19 minutos, prometiendo ser una de las películas más comentadas y aplaudidas de la temporada. Dirigida por el noruego Joaquim Trier, protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter y Elle Fanning.

Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025

Marty Supreme

marty_supreme
La película de A24 protagonizada por Timothée Chalamet.

Este año, los fans de las biopics deportivas tienen varias películas que marcar en su lista: Josh Safdie dirige la historia de Marty Mauser, un jugador de ping pong profesional en los años 50 que lucha por que su pasión sea tomada en serio. Con un elenco espectacular, Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler, the Creator, y Kevin O’Leary, Marty Supreme promete combinar humor, drama y emoción en una historia que no querrás perderte.

Fecha de estreno: 25 de diciembre de 2025

