Talento mexicano conquista Brasil

The Silence Of Sound es un proyecto multidisciplinario creado por las mexicanas Alondra De la Parra y Gabriela Muñoz, conocida en el medio artístico como “Chula The Clown”, quienes han puesto el nombre de nuestro país muy en alto a nivel internacional.

Este espectáculo se ha presentado con tremendo éxito desde su estreno mundial en el Festival PAAX GNP 2022, en varios recintos como el Palacio de Bellas Artes de CDMX y ha trascendido las fronteras al llegar al Admiralspalast en Berlín y los Teatros del Canal en Madrid.

Durante la más reciente presentación en Brasil, esta mezcla de teatro, clown y música de orquesta conquistó al público ganándose el aplauso de la Sala São Paulo en sus múltiples presentaciones.

La directora mexicana Alondra de la Parra ha sido invitada en diferentes ocasiones a dirigir la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo (OSESP), por lo que su regreso marcaba una fecha muy esperada.

The Silence Of Sound fue desarrollado con la colaboración de la premiada artista Gabriela Muñoz “Chula The Clown”, con el deseo de descubrir un punto de encuentro entre sus disciplinas artísticas aparentemente opuestas y debutó en México en el Festival PAAX GNP 2022.

La pieza narra la historia de un personaje cuya vida cambia al descubrir la belleza de la música. A lo largo del espectáculo, esta se convierte en un ser vivo que la guía a través de pasajes oníricos y emocionantes, hasta alcanzar un despertar revelador.

El repertorio musical, cuidadosamente curado la directora de orquesta, incluye obras de Debussy, Bartók, Rimski-Kórsakov, Prokofiev, Sibelius, Brahms, entre otros, convirtiéndose en un elemento narrativo más de la historia.

Además del talento de estas increíbles artistas, se sumaron al espectáculo el violinista francés Yorrick Troman, el chelista mexicano Rolando Fernández, la artista chileno-alemana Rebekka Dornhege Reyes en la escenografía, y los españoles Mariona Omedes en el diseño de vestuario y Carlos Mora en el diseño multimedia.