Quién es Fernando Cattori, el actor mexicano que se une al elenco de 'The Summer I Turned Pretty'

No cabe duda que la serie del verano es The Summer I Turned Pretty. El triángulo amoroso de Belly (Lola Tung) con los hermanos Fisher (Gavin Casalegno y Chris Briney) se ha robado el corazón de todos los que la ven y por fin llegó la tercera y última temporada que tiene a todos contando los días para los miércoles de cada semana, que es cuando se estrenan los nuevos capítulos.
Otra gran noticias es que el actor mexicano Fernando Cattori se unirá al elenco en esta última temporada.
Publicidad
¿En qué quedó
The Summer I Turned Pretty
?
Después de "Last Kiss", el último capítulo que salió el pasado 27 de agosto, uno de los más esperados y con más giros, concluye todo lo que venía en las novelas de Jenny Han, de las cuales se basa la serie, así que ahora sí nadie tiene idea de qué es lo que pasará en los tres capítulos restantes.
El jueves 28 de agosto, la misma Jenny Han compartió un trailer de lo que queda de la serie que ahora toma lugar en París con una nueva historia y nuevos personajes, entre ellos Jahz Armando de Gangs of London, Corinna Brown de Heartstopper, Isaline Prévost de En haute me y el mexicano Fernando Cattori, quien promete tener un papel importante en la historia.
¿Quién es Fernando Cattori?
Antes de preguntarnos quién es en la serie, te contamos quién es este cineasta y actor mexicano que estará en boca de todos. Fernando Cattori tiene 26 años y es originario de la Ciudad de México. Desde muy chico su pasión ha sido el mundo del cine, fotografía, dirección y actuación.
Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó en 2020, pero decidió enfocar su carrera en la actuación y la fotografía, áreas en las que ha desarrollado su verdadera pasión. Su primer papel fue en la película de Humberto Hinojosa Ozcariz, Príncipes salvajes, y después en Ceremonia junto a Johanna Murillo.
En 2024, fue nominado al premio de Mejor Video Musical Versión Larga en los Latin Grammys por el video musical que dirigió para la canción Nacimos Llorando de Rubio.
Publicidad
¿Cuál es el papel de Fernando Cattori en
The Summer I Turned Pretty
?
En el nuevo trailer, Cattori aparece junto con Belly en lo que parece una nueva vida para la protagonista, en fiestas y paseos por la ciudad del amor. Así que todos los fans se preguntan, ¿será que Cattori es el el nuevo amor de Belly?
Todos los detalles se definirán mañana en el nuevo episodio, pero si algo nos queda claro es que este papel llevará a Cattori a la escena internacional y no cabe duda de que será un gran paso en su carrera. En Instagram, compartió el trailer junto con un mensaje en el que expresó su emoción por el proyecto: “Cualquier cosa puede suceder. Gracias por recibirme en The Summer I Turned Pretty junto a la chica más talentosa: Lola Tung, y un montón de talentosas, locas, divertidas y hermosas personas. Agradecido por esta oportunidad, espero estar a la altura de las expectativas”.
Nos urgen el 3, 10 y 17 de septiembre para conocer al nuevo personaje de Fernando.