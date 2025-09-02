Quién es Fernando Cattori, el actor mexicano que se une al elenco de 'The Summer I Turned Pretty'

¿En qué quedó

The Summer I Turned Pretty

?

Después de "Last Kiss", el último capítulo que salió el pasado 27 de agosto, uno de los más esperados y con más giros, concluye todo lo que venía en las novelas de Jenny Han, de las cuales se basa la serie, así que ahora sí nadie tiene idea de qué es lo que pasará en los tres capítulos restantes.

El jueves 28 de agosto, la misma Jenny Han compartió un trailer de lo que queda de la serie que ahora toma lugar en París con una nueva historia y nuevos personajes, entre ellos Jahz Armando de Gangs of London, Corinna Brown de Heartstopper, Isaline Prévost de En haute me y el mexicano Fernando Cattori, quien promete tener un papel importante en la historia.

El cineasta y actor mexicano tiene 26 años y es originario de la CDMX. (@fernando_cattori)

¿Quién es Fernando Cattori?

Antes de preguntarnos quién es en la serie, te contamos quién es este cineasta y actor mexicano que estará en boca de todos. Fernando Cattori tiene 26 años y es originario de la Ciudad de México. Desde muy chico su pasión ha sido el mundo del cine, fotografía, dirección y actuación.

Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó en 2020, pero decidió enfocar su carrera en la actuación y la fotografía, áreas en las que ha desarrollado su verdadera pasión. Su primer papel fue en la película de Humberto Hinojosa Ozcariz, Príncipes salvajes, y después en Ceremonia junto a Johanna Murillo.

En 2024, fue nominado al premio de Mejor Video Musical Versión Larga en los Latin Grammys por el video musical que dirigió para la canción Nacimos Llorando de Rubio.