México es tierra de grandes escritores. Desde la poesía y la novela hasta la exploración artística, las letras nacionales han acompañado las distintas formas de entender nuestra identidad. Este Mes Patrio es la ocasión perfecta para celebrar con cinco títulos recientes que ponen en alto la creatividad mexicana.
5 libros escritos por mexicanos para celebrar el Mes Patrio
México es tierra de grandes escritores. Desde la poesía y la novela hasta la exploración artística, las letras nacionales han acompañado las distintas formas de entender nuestra identidad. Este Mes Patrio es la ocasión perfecta para celebrar con cinco títulos recientes que ponen en alto la creatividad mexicana.
Spectro – VV. AA.
Un grupo de mujeres autogestivas y creativas unen sus voces en este fanzine convertido en libro-objeto. A través de ensayos visuales y exploración fotográfica, construyen un caleidoscopio de miradas sobre el arte y la vida contemporánea .
Ideal para quienes buscan una lectura experimental y fresca, Spectro se convierte en una pieza de colección que combina activismo, estética y reflexión.
Pasar inadvertido – Benito Taibo
El reconocido escritor Benito Taibo regresa con un poemario donde la memoria y el recuerdo toman protagonismo. La idea de que “hay poesía en los rincones más simples de la vida cotidiana” se refleja en cada verso .
Este libro reafirma a Taibo como uno de los poetas más cercanos al público joven, con un estilo íntimo y evocador que conecta emociones universales con lo particular de la experiencia mexicana.
Mapas inútiles – Carlos Ferráez
Una novela que funciona como un alucinante road trip lleno de avistamientos de ovnis, dudas del pasado y temores presentes. Ferráez propone un relato inquietante que juega con lo desconocido y lo onírico .
Más allá del viaje, Mapas inútiles reflexiona sobre la búsqueda personal y los laberintos emocionales, confirmando a su autor como una de las voces emergentes más intrigantes.
La sombra de los planetas – Gabriel Rodríguez Liceaga
Con humor, ironía y un toque de desencanto, Rodríguez Liceaga narra el amor millennial a través de una pareja que se enfrenta a la incomprensión y la complejidad de los vínculos actuales .
Su estilo ágil y honesto convierte a esta novela en una lectura imprescindible para quienes reconocen en sus páginas la vulnerabilidad y las contradicciones del amor contemporáneo.
Vimos casas hundirse – Yol Segura
Plagada de disidencia, exploración y belleza, esta novela confirma a Yol Segura como una narradora poderosa capaz de llevar al lector a territorios tan dolorosos como luminosos.
Con una prosa hipnótica, la autora aborda la fragilidad de las estructuras sociales y personales, invitando a repensar los cimientos de nuestra identidad colectiva.
DONDE CLARA
Este acogedor espacio busca promover la autosuficiencia creativa, por un lado hay materiales y herramientas de origen natural, para concretar ideas y, por otro hay talleres de múltiples prácticas creativas con el objetivo de reconocer y reconectar con lo hecho a mano. @donde clara Amsterdam 133, Condesa, 06100, CDMX.