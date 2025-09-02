5 libros escritos por mexicanos para celebrar el Mes Patrio

Spectro – VV. AA.

Un grupo de mujeres autogestivas y creativas unen sus voces en este fanzine convertido en libro-objeto. A través de ensayos visuales y exploración fotográfica, construyen un caleidoscopio de miradas sobre el arte y la vida contemporánea .

Ideal para quienes buscan una lectura experimental y fresca, Spectro se convierte en una pieza de colección que combina activismo, estética y reflexión.

Pasar inadvertido – Benito Taibo

El reconocido escritor Benito Taibo regresa con un poemario donde la memoria y el recuerdo toman protagonismo. La idea de que “hay poesía en los rincones más simples de la vida cotidiana” se refleja en cada verso .

Este libro reafirma a Taibo como uno de los poetas más cercanos al público joven, con un estilo íntimo y evocador que conecta emociones universales con lo particular de la experiencia mexicana.

Pasar inadvertido de Benito Taibo editado por Lumen. (Anylú Hinojosa-Peña)

Mapas inútiles – Carlos Ferráez

Una novela que funciona como un alucinante road trip lleno de avistamientos de ovnis, dudas del pasado y temores presentes. Ferráez propone un relato inquietante que juega con lo desconocido y lo onírico .

Más allá del viaje, Mapas inútiles reflexiona sobre la búsqueda personal y los laberintos emocionales, confirmando a su autor como una de las voces emergentes más intrigantes.