¿Buscas un podcast? Te dejamos los 4 mejores del momento

Estos son los 4 mejores

podcasts

que no vas a poder dejar de escuchar

Se regalan dudas

con Lety Sahagún y Ashley Fringe

No podemos hablar de podcasts sin hablar de Se regalan dudas. Este es uno de los podcasts más escuchados en español, creado y conducido por las mexicanas Lety Sahagún y Ashley Frangie. Nació con la intención de abrir conversaciones sobre temas que muchas veces no se tocan, desde salud mental, relaciones y feminismo, hasta espiritualidad, éxito profesional y bienestar personal.

Desde su inicio en 2018, Lety y Ashley han construido una comunidad sólida que encuentra en cada episodio un espacio seguro para reflexionar y sobre todo cuestionarse. A lo largo de su trayectoria han contado con invitados que van desde Billie Eilish hasta Danna y Tini, así como expertos en distintos temas. Además, el proyecto se ha expandido con talleres, conferencias y hasta un libro.

Se regalan dudas con Lety Sahagún y Ashley Fringe (seregalandudas.com)

Crime Junkie

de Ashley Flowers y Brit Prawat

Si te gustan las historias de crimen y misterio, este podcast es para ti. Creado en 2017 por Ashley Flowers, quien conduce junto a su mejor amiga Brit Prawat. Cada lunes, presentan casos que van desde desapariciones y asesinatos sin resolver hasta investigaciones policiales que marcaron la historia, siempre con un enfoque claro y directo pero que te envuelve desde el primer segundo.

Con millones de descargas mensuales, Crime Junkie se ha mantenido entre los primeros lugares de las listas de Apple Podcasts y Spotify, y algunos de sus episodios más escuchados incluyen los dedicados a la desaparición de Lauren Spierer o al caso del Murdered and Missing Indigenous Women. Más allá del entretenimiento, este podcast también ha servido para dar visibilidad a casos poco difundidos y generar conciencia sobre víctimas y comunidades olvidadas.