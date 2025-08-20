Rebecca Lenkiewicz presenta ‘Hot Milk’: “Necesitamos contar historias diversas y brillantes”

Hot Milk: una historia de heridas y deseos

La película sigue a Sofía (Emma Mackey), una joven antropóloga que vive atrapada en la dependencia hacia su madre Rose (Fiona Shaw), quien sufre una enigmática enfermedad. El vínculo se sacude cuando Sofía se enamora de Ingrid (Vicky Krieps), lo que destapa un complejo mosaico de heridas emocionales.

Para Lenkiewicz, la historia se adentra en territorios más hondos que la superficie dramática: “Gran parte de la historia trata sobre sobrevivir a un trauma… la madre lo tiene, el amante también, y la hija lo ha heredado. La pregunta es si podemos ser seres humanos libres”.

Fotograma de la cinta Hot Milk de Rebecca Lenkiewicz. (Nikos Nikolopoulos / Cortesía. )

Filmada entre España y Grecia, bajo un sol implacable de 45 grados, la película fue un reto físico y emocional para su equipo. Pero el resultado es, en palabras de su directora, una exploración sobre la intimidad, el deseo y la posibilidad de sanar a través del amor.

Aunque la historia transcurre en Almería, España, gran parte del rodaje se realizó en Grecia por cuestiones presupuestales. La experiencia no fue sencilla: “Hacía 45 grados muchos días y a la hora de comer todos nos lanzábamos al mar, excepto el elenco por el maquillaje” . Fueron jornadas intensas de 25 días bajo un sol implacable, que sin embargo fortalecieron el sentido comunitario del proyecto.

Un elenco femenino poderoso

Lenkiewicz contó que la elección del elenco fue clave para dar vida a la historia. “Con Rose queríamos una matriarca, pero que también pudiera ser frágil. Fiona Shaw fue nuestra elección soñada” . La actriz se preparó con sesiones de movimiento corporal y permaneció en silla de ruedas durante todo el rodaje para interpretar de manera auténtica a su personaje.

Fotograma de la cinta Hot Milk de Rebecca Lenkiewicz. (Nikos Nikolopoulos / Cortesía. )

A ellas se sumaron Vicky Krieps como Ingrid y Emma Mackey como Sofía. Lenkiewicz resaltó la complicidad entre las actrices: “Emma tuvo que llevar casi todas las escenas… pero era tan orgánica e instintiva que más que dirigirla se trataba de guiarla un poco” .

Con una voz suave pero firme, Lenkiewicz insistió en la necesidad de que el cine abrace la diversidad en medio de tiempos convulsos: “Son tiempos oscuros y necesitamos unirnos. Necesitamos contar historias diversas y brillantes, y necesitamos luchar contra una corriente de pensamiento reaccionario” . Sus palabras se sienten tanto como un manifiesto como una declaración artística.

