Once Once, la marca que está conquistando a toda una generación

De mejores amigas a socias: el camino que las llevó a Once Once

Camila Salvo y Valeria Name además de socias, son amigas desde los cinco años. Ellas siempre han tenido ese sueño de tener algo juntas y Once Once, no fue la primera de sus ideas.

Durante la pandemia, surgió la idea de empezar un negocio de velas, algo que casi nadie de su edad estaba haciendo y que se sintió como la oportunidad perfecta para combinar lo mejor de ambas.

Disfrutaron de todo el proceso, desde diseñar hasta vivir lo que realmente significa emprender, y a pesar de que les empezó a ir muy bien, se dieron cuenta que, aunque funcionaba, no era para ellas.

Sentían que las velas eran un producto dirigido a un mercado totalmente diferente al que ellas buscaban y no conectaban al cien por ciento con él. Pero dejarlo ir no significó cerrar el capítulo, sino que dejó claro que su camino como socias apenas empezaba.

Descubrieron que se complementan de manera casi perfecta y que esa inquietud por crear algo suyo seguía ahí.

Cam y Val, fundadoras de Once Once (Cortesía)

Con un poquito de miedo, Cam y Val decidieron lanzarse otra vez al mundo de los negocios, esta vez apostando por las hoodies. Querían un producto con el que realmente conectaran, que al verlo tuvieran ese feeling de “lo necesito, lo quiero usar y lo quiero tener”.

Y así empezó todo: miles de mock ups, sketches, pruebas de corte, búsqueda de telas, hasta historias de pánico con proveedores que pusieron a prueba esas ganas de seguir.