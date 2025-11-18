Tis the Season, el B2B más navideño y especial de Ana Topete y Karla Cortina

La chispa surgió cuando Karla fue contratada para montar el árbol de un restaurante y decidió invitar a Ana. Esa mezcla de ojo profesional y obsesión decembrina funcionó tan bien que armaron su primer árbol "formal", marcando el inicio de un negocio que hoy atiende desde hogares y, crucialmente, grandes clientes corporativos como restaurantes, lobbies de hoteles y centros comerciales.

El negocio es estacional, pero no por eso improvisado. Ellas trabajan desde abril o mayo, cuando la mayoría aún ni piensa en Navidad. (Jonathan Saldaña)

La magia de Tis the Season empieza con una entrevista al cliente para entender su esencia, que en el caso corporativo, significa capturar la identidad de la marca. Ellas insisten en que cada árbol tiene alma, identidad y nombre propio. Para ellas, no están decorando, están contando historias que nacen de recuerdos familiares o de momentos que el cliente quiere revivir. Esto se alinea con las tendencias: la American Christmas Tree Association ha reportado un aumento en la demanda de decoraciones temáticas y personalizadas porque las personas buscan ambientes emocionales, no simples adornos.

Si algo define el impacto de su trabajo es la vibra que cambia en los lugares donde instalan sus árboles. (Jonathan Saldaña)

Uno de sus mayores desafíos fue un árbol de más de ocho metros, pues no solo necesitaba decoración, sino también arquitectura, andamios y cálculos para ser un "cuento" sin colapsar. Este proyecto consolidó su estilo como una mezcla de diseñadoras, narradoras y curadoras de tendencias, una habilidad esencial para crear instalaciones impactantes en espacios comerciales.