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Belleza

Esto es todo lo que debes saber sobre los serums labiales y cuáles son algunos de nuestros favoritos

Se avecina el frío y los serums labiales serán tu mejor aliado para mantener tus labios hidratados y sanos durante toda la temporada.
sáb 03 octubre 2026 11:10 AM
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(Obligatorio)
No dejes que el frío sea sinónimo de labios resecos (vía Instagram (@dc.cosmetics.oficial))

Los serums ya son un básico en nuestra rutina de skincare, pero ahora sus beneficios llegan también a los labios. Con fórmulas enfocadas en hidratar, suavizar y mantenerlos en el mejor estado. Los sérums labiales se han convertido en una alternativa para darle un upgrade al bálsamo.

Y la mejor parte es que muchos de ellos tienen color como parte de su fórmula, y al mismo tiempo aportan brillo o un acabado jugoso, convirtiéndose en ese híbrido perfecto entre skincare y makeup. Porque sí, puedes cuidar tus labios mientras les das ese toque extra que hace que el look más effortless no caiga en lo desarreglado.

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Sérum VS bálsamo

Aunque a primera vista puedan parecer prácticamente lo mismo, un sérum labial y un bálsamo no cumplen exactamente la misma función.

El bálsamo está pensado para crear una capa que ayude a proteger los labios y evitar que pierdan humedad, por lo que suele ser ese producto que aplicamos cuando sentimos los labios secos, especialmente durante los meses de frío.

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Un gran ejemplo de un buen bálsamo para proteger los labios y aliviarlos cuándo se sienten bastante resecos o agrietados (Aquaphor, $150, Eucerin, Amazon)


Los serums labiales, en cambio, llevan el concepto de skincare un paso más allá. Suelen tener texturas más ligeras y fórmulas enfocadas en aportar ingredientes hidratantes, algunos incluso incorporan activos que estamos acostumbrados a encontrar en nuestros productos faciales.

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Hayes Warner luciendo labios jugosos e hidratados, un acabado que puedes conseguir usando lip serum (vía Instagram (@marcmena))

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Estos son algunos de nuestros serums labiales favoritos

Skintific: Serum labial

Para quienes buscan llevar su rutina de skincare hasta los labios, esta opción de Skintific combina el concepto de tratamiento con una textura pensada para usarla fácilmente durante el día.

Su formato hace que sea sencillo incorporarlo a la rutina y el aplicador de metal siempre está frío y listo para colocar el producto directamente en los labios.

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Desde Korea, skintific es una marca de skincare que toma en cuenta el cuidado de labios. (Sérum labial hidratante, $199, Skintific, Amazon)

CHANEL: Hydra Beauty

Chanel lleva su universo de hidratación a los labios con Hydra Beauty, una propuesta pensada para aportar una sensación de labios más suaves. Es de esas fórmulas que funcionan especialmente bien cuando quieres que el cuidado de los labios se sienta como un pequeño lujo dentro de tu rutina.

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Lujo y cuidado de labios en un solo producto (Hydra Beauty Micro Sérum, $1220, CHANEL, Sephora)

DIOR: Addict Lip Glow Serum

El favorito para quienes no quieren elegir entre tratamiento y makeup. Dior Addict Lip Glow Serum combina el efecto de un sérum con el toque de color característico de la línea, por lo que funciona perfecto para esos días en los que quieres unos labios hidratados pero también un poco más de vida en el look.

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Sérum con un toque de volumen (Addict lip maximizer serum, $970, Dior, Sephora)

The Ordinary: Lip Treatment

La marca de skincare también se suma a la conversación sobre el cuidado de los labios con una fórmula enfocada en mantenerlos suaves e hidratados. Su propuesta sigue la filosofía de la marca: un producto sencillo de incorporar a la rutina y centrado en el cuidado, sin complicar de más el paso de labios.

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En una presentación fuera de lo común. Un Lip sérum también con agentes exfoliantes (PHA 5% Exfoliating Lip Serum, $230, The Ordinary, Sephora)
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