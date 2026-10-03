Esto es todo lo que debes saber sobre los serums labiales y cuáles son algunos de nuestros favoritos

Los serums ya son un básico en nuestra rutina de skincare, pero ahora sus beneficios llegan también a los labios. Con fórmulas enfocadas en hidratar, suavizar y mantenerlos en el mejor estado. Los sérums labiales se han convertido en una alternativa para darle un upgrade al bálsamo.
Y la mejor parte es que muchos de ellos tienen color como parte de su fórmula, y al mismo tiempo aportan brillo o un acabado jugoso, convirtiéndose en ese híbrido perfecto entre skincare y makeup. Porque sí, puedes cuidar tus labios mientras les das ese toque extra que hace que el look más effortless no caiga en lo desarreglado.
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Sérum VS bálsamo
Aunque a primera vista puedan parecer prácticamente lo mismo, un sérum labial y un bálsamo no cumplen exactamente la misma función.
El bálsamo está pensado para crear una capa que ayude a proteger los labios y evitar que pierdan humedad, por lo que suele ser ese producto que aplicamos cuando sentimos los labios secos, especialmente durante los meses de frío.
Los serums labiales, en cambio, llevan el concepto de skincare un paso más allá. Suelen tener texturas más ligeras y fórmulas enfocadas en aportar ingredientes hidratantes, algunos incluso incorporan activos que estamos acostumbrados a encontrar en nuestros productos faciales.
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Estos son algunos de nuestros serums labiales favoritos
Skintific: Serum labial
Para quienes buscan llevar su rutina de skincare hasta los labios, esta opción de Skintific combina el concepto de tratamiento con una textura pensada para usarla fácilmente durante el día.
Su formato hace que sea sencillo incorporarlo a la rutina y el aplicador de metal siempre está frío y listo para colocar el producto directamente en los labios.
CHANEL: Hydra Beauty
Chanel lleva su universo de hidratación a los labios con HydraBeauty, una propuesta pensada para aportar una sensación de labios más suaves. Es de esas fórmulas que funcionan especialmente bien cuando quieres que el cuidado de los labios se sienta como un pequeño lujo dentro de tu rutina.
DIOR: Addict Lip Glow Serum
El favorito para quienes no quieren elegir entre tratamiento y makeup. Dior Addict Lip Glow Serum combina el efecto de un sérum con el toque de color característico de la línea, por lo que funciona perfecto para esos días en los que quieres unos labios hidratados pero también un poco más de vida en el look.
The Ordinary: Lip Treatment
La marca deskincaretambién se suma a la conversación sobre el cuidado de los labios con una fórmula enfocada en mantenerlos suaves e hidratados. Su propuesta sigue la filosofía de la marca: un producto sencillo de incorporar a la rutina y centrado en el cuidado, sin complicar de más el paso de labios.