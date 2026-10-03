Esto es todo lo que debes saber sobre los serums labiales y cuáles son algunos de nuestros favoritos

Estos son algunos de nuestros serums labiales favoritos

Skintific: Serum labial

Para quienes buscan llevar su rutina de skincare hasta los labios, esta opción de Skintific combina el concepto de tratamiento con una textura pensada para usarla fácilmente durante el día.

Su formato hace que sea sencillo incorporarlo a la rutina y el aplicador de metal siempre está frío y listo para colocar el producto directamente en los labios.

Desde Korea, skintific es una marca de skincare que toma en cuenta el cuidado de labios. (Sérum labial hidratante, $199, Skintific, Amazon)

CHANEL: Hydra Beauty

Chanel lleva su universo de hidratación a los labios con Hydra Beauty, una propuesta pensada para aportar una sensación de labios más suaves. Es de esas fórmulas que funcionan especialmente bien cuando quieres que el cuidado de los labios se sienta como un pequeño lujo dentro de tu rutina.

Lujo y cuidado de labios en un solo producto (Hydra Beauty Micro Sérum, $1220, CHANEL, Sephora)

DIOR: Addict Lip Glow Serum

El favorito para quienes no quieren elegir entre tratamiento y makeup. Dior Addict Lip Glow Serum combina el efecto de un sérum con el toque de color característico de la línea, por lo que funciona perfecto para esos días en los que quieres unos labios hidratados pero también un poco más de vida en el look.

Sérum con un toque de volumen (Addict lip maximizer serum, $970, Dior, Sephora)

The Ordinary: Lip Treatment

La marca de skincare también se suma a la conversación sobre el cuidado de los labios con una fórmula enfocada en mantenerlos suaves e hidratados. Su propuesta sigue la filosofía de la marca: un producto sencillo de incorporar a la rutina y centrado en el cuidado, sin complicar de más el paso de labios.