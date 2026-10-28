Cuatro looks de películas y series para un disfraz de Halloween muy glam

Halloween está a la vuelta de la esquina y, como cada año, muchas dejamos nuestro disfraz para el último minuto. Lo bueno es que no necesitas un kit de maquillaje profesional ni tardarte toda la tarde para lucir un disfraz increíble, pues las películas y las series tienen la mejor inspiración para un last-minute look.
Elegimos cuatro propuestas muy glam para todos los gustos y para que este Halloween robes miradas. Todas tienen versiones fáciles por si tienes prisa, son favorecedoras y puedes estar lista en menos de una hora. Prepara tu paleta más colorida y elige a tu personaje favorito.
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Para las que quieren producirse más
Na’vi, pero en versión glam
Uno de los makeups clásicos de Halloween es el de los Na’vi de Avatar; es perfecto para las que quieren generar impacto sin perder el glamour. El secreto está en no pintar toda la cara de azul, sino utilizar el color en crema o una sombra en puntos clave de la cara, como si fuera el contour: sobre las sienes, bajo los pómulos y a lo largo del puente de la nariz. Después, con un lápiz de ojos azul más oscuro, traza unas líneas delgadas en la frente y sobre los pómulos para imitar las rayas de su piel. Para los ojos, haz un delineado azul y aplica un rímel que aporte volumen.
Lo que convierte a este disfraz en un look muy glam es la luz. Con un delineador blanco, dibuja puntos pequeños simétricos sobre los pómulos y la frente para imitar la bioluminiscencia de los Na’vi. Aplica un highlighter en la parte alta de los pómulos y cierra con unos labios nude y mucho gloss. Para el peinado puedes hacer una trenza y agregar unas cuentas o plumas para complementar el look.
Frankenstein: la novia más famosa del cine de terror
Hemos visto a las hermanas Kylie Jenner y Kourtney Kardashian usar este disfraz, y con razón: puede ser tan producido o tan sencillo como quieras y sigue siendo muy reconocible. El 80 por ciento del look está en el peinado. Para lograrlo, cepilla tu pelo de la punta hacia la raíz con un peine que ayude a crear un crepé con mucho volumen. Sujeta tu pelo en un chongo o coleta alta y fíjalo con pasadores y mucho spray. Las icónicas mechas blancas se logran con un aerosol blanco para el pelo; concentra el producto desde las sienes hacia arriba para lograr el mismo efecto de la película.
El maquillaje de este disfraz es muy teatral; aplica una base ligera y de un tono más claro que el que normalmente usas, y sella con un polvo mate. Las cejas son muy delgadas y muy arqueadas; puedes cubrirlas con corrector y dibujar la forma sobre tus cejas naturales. Para los ojos, difumina una sombra café o gris para darle profundidad, aplica un delineador blanco en la línea de agua inferior y unas pestañas postizas muy dramáticas. Cierra con un delineado bien marcado en los labios y un lipstick mate rojo.
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Para las que tienen menos tiempo para arreglarse
El rosa más icónico de los 2000
Alice, el personaje de Natalie Portman en Closer: llevados por el deseo, es uno de los disfraces favoritos de cada Halloween, no solo porque es fácil de hacer, sino porque es uno de los más icónicos. El look gira en torno a una peluca bob rosa con fleco recto, así que es la única compra obligatoria para tu disfraz. Para que se vea natural, recoge tu pelo en dos trenzas francesas y sujétalas en la parte de atrás con pasadores; puedes ponerte una malla para cubrir bien tu melena.
En la película, Alice lleva un maquillaje muy luminoso y natural. Comienza con una piel bien hidratada; después, utiliza una base glowy y natural y un blush rosa muy concentrado. En el centro del párpado, aplica una sombra con glitter con la yema del dedo. Para terminar el makeup, usa un rímel en las pestañas de arriba y de abajo y un gloss rosa en los labios para seguir en la misma línea pinky.
El makeup más amado de este año: Rosalía en Euphoria
La cantante debutó como actriz en la tercera temporada de Euphoria con Magick, una bailarina de pole dance del club Silver Slipper, y sus looks se convirtieron en una de las grandes conversaciones de la serie. La base del look es un smokey eye negro y bien difuminado; aplica una sombra negra o muy oscura en todo el párpado y constrúyela poco a poco hacia afuera. Encima, aplica un glitter morado muy concentrado en el centro.
Utiliza un delineador en lápiz negro para la parte de abajo y márcalo muy bien; después, aplica unas pestañas postizas con mucho volumen y cierra con unas piedras pequeñas en algunas pestañas. Dibuja unas cejas muy delgadas y ligeramente arqueadas y, por último, delinea los labios con un color fuerte y termina con un gloss transparente para rematar el look.
Halloween es una excusa para jugar con nuestro maquillaje y explotar nuestra creatividad. Con cualquiera de estos cuatro personajes puedes conseguir un look memorable y con ese sello de la pantalla que nos encanta. Solo falta elegir quién queremos ser este 31 de octubre.