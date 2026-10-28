Cuatro looks de películas y series para un disfraz de Halloween muy glam

Para las que quieren producirse más

Na’vi, pero en versión glam

Uno de los makeups clásicos de Halloween es el de los Na’vi de Avatar; es perfecto para las que quieren generar impacto sin perder el glamour. El secreto está en no pintar toda la cara de azul, sino utilizar el color en crema o una sombra en puntos clave de la cara, como si fuera el contour: sobre las sienes, bajo los pómulos y a lo largo del puente de la nariz. Después, con un lápiz de ojos azul más oscuro, traza unas líneas delgadas en la frente y sobre los pómulos para imitar las rayas de su piel. Para los ojos, haz un delineado azul y aplica un rímel que aporte volumen.

Lo que convierte a este disfraz en un look muy glam es la luz. Con un delineador blanco, dibuja puntos pequeños simétricos sobre los pómulos y la frente para imitar la bioluminiscencia de los Na’vi. Aplica un highlighter en la parte alta de los pómulos y cierra con unos labios nude y mucho gloss. Para el peinado puedes hacer una trenza y agregar unas cuentas o plumas para complementar el look.

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Hemos visto a las hermanas Kylie Jenner y Kourtney Kardashian usar este disfraz, y con razón: puede ser tan producido o tan sencillo como quieras y sigue siendo muy reconocible. El 80 por ciento del look está en el peinado. Para lograrlo, cepilla tu pelo de la punta hacia la raíz con un peine que ayude a crear un crepé con mucho volumen. Sujeta tu pelo en un chongo o coleta alta y fíjalo con pasadores y mucho spray. Las icónicas mechas blancas se logran con un aerosol blanco para el pelo; concentra el producto desde las sienes hacia arriba para lograr el mismo efecto de la película.

Kylie Jenner y Kourtney Kardashian con uno de los disfraces más icónicos. (Vía Instagram (@kyliejenner/ @kourtneykardash))





El maquillaje de este disfraz es muy teatral; aplica una base ligera y de un tono más claro que el que normalmente usas, y sella con un polvo mate. Las cejas son muy delgadas y muy arqueadas; puedes cubrirlas con corrector y dibujar la forma sobre tus cejas naturales. Para los ojos, difumina una sombra café o gris para darle profundidad, aplica un delineador blanco en la línea de agua inferior y unas pestañas postizas muy dramáticas. Cierra con un delineado bien marcado en los labios y un lipstick mate rojo.