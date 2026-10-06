Los looks más cool de la gira de Zara Larsson

La cantante Zara Larsson ha tenido uno de los coming backs más exitosos de la industria. Ahora inclina su estética hacia un lado colorido y creativo que la ha vuelto icónica arriba del escenario. Todos sus looks funcionan como invitación para explotar ese lado creativo que, tal vez, no sabías que tenías.
Zara ha demostrado con estos looks que no se necesita apegarse a la temporada para hacer looks tan icónicos, se trata de pisar terreno no explorado sin importar cómo, cuándo y dónde. Aquí es dónde la expresión, los colores y la creatividad se funden en uno mismo y dejan increíbles resultados.
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Mermaid vibes en su máxima expresión
Muchos de sus concert looks están inspirados en criaturas marinas; las sirenas han sido un punto clave para destapar su creatividad. Una mirada azul con aqua, blush sin miedo, en tonos rosa pastel y labios rosas en la misma sintonía. Lo más increíble de todo es la cantidad de brillo que se reparte en todo el rostro, cuerpo y pelo. Sin duda la cereza del pastel.
Para el pelo, la cantante apostó por llevar unas mermaidwaves en una melena suelta y desenfadada. Su rubio y su largo lucieron demasiado porque complementa perfectamente bien el look. Un patrón que repite en casi todos los hairlooks de su gira.
Brasil grita tropical y el look de Zara Larsson también
Sin poder escoger un solo color, Sophia Sinot, la makeupartist de la cantante, optó por un look tropical donde la mirada tenía un animalprint de leopardo como parte de las sombras, y se conectaba con el blush para unir todo el maquillaje.
Por otro lado, en el centro de la cara podemos ver un blanco aperlado que ilumina el centro del maquillaje. Muchas perlas brillantes se reparten en toda la cara dándole ese toque shiny que no puede faltar en los c oncert looks.
Optó por las mismas clásicas mermaid waves con la misma línea tropical para darle ese guiño a la ciudad de río.
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Como un ángel en la tierra
Este icónico look se compone de un delineado fuera de lo común: alas blancas que se unen en un centro naranja. Una piel satinada donde el blush rosa no le quita protagonismo a las sombras que son la estrella del maquillaje. Los labios, delineados con un tono café intenso, hacen juego con el lipsticknude con gloss.
La tendencia del electric blue
El azul eléctrico es uno de esos colores que se está robando todas las miradas. Para este concertlook, la cantante apostó por maximizar este tono en la mirada llevando el color de las sombras también a las pestañas. Como en otros maquillajes, el centro del rostro se iluminó con color blanco y muchos brillos que hacen que los tonos en azul no dejarán de resaltar, al contrario, creaba un contraste que concentraba la atención en varios puntos.
Esta vez eligió tonos distintos para mejillas y labios. Un blush frambuesa cargado en el área de las sienes con un difuminado que iba desapareciendo conforme iba llegando a el pómulo medio. Mientras que los labios tenían un subtono uva con café, que a pesar de que suena rara la combinación, fue el complemento perfecto para este look tan eléctrico.