Los looks más cool de la gira de Zara Larsson

Mermaid vibes en su máxima expresión

Muchos de sus concert looks están inspirados en criaturas marinas; las sirenas han sido un punto clave para destapar su creatividad. Una mirada azul con aqua, blush sin miedo, en tonos rosa pastel y labios rosas en la misma sintonía. Lo más increíble de todo es la cantidad de brillo que se reparte en todo el rostro, cuerpo y pelo. Sin duda la cereza del pastel.

Para el pelo, la cantante apostó por llevar unas mermaid waves en una melena suelta y desenfadada. Su rubio y su largo lucieron demasiado porque complementa perfectamente bien el look. Un patrón que repite en casi todos los hairlooks de su gira.



Las sirenas como inspo para su glam (Vía Instagram (@zaralarsson))





Brasil grita tropical y el look de Zara Larsson también

Sin poder escoger un solo color, Sophia Sinot, la makeup artist de la cantante, optó por un look tropical donde la mirada tenía un animal print de leopardo como parte de las sombras, y se conectaba con el blush para unir todo el maquillaje.

Por otro lado, en el centro de la cara podemos ver un blanco aperlado que ilumina el centro del maquillaje. Muchas perlas brillantes se reparten en toda la cara dándole ese toque shiny que no puede faltar en los c oncert looks.



Zara en Brasil representando toda su esencia (vía Instagram (@zaralarsson) )

Optó por las mismas clásicas mermaid waves con la misma línea tropical para darle ese guiño a la ciudad de río.