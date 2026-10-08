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Belleza

El backstage beauty de CHANEL en París Fashion Week 2026

París fue el escenario y CHANEL protagonista. Así se construyeron los beauty looks que acompañaron la colección Primavera-Verano 2027 desde el backstage.
jue 08 octubre 2026 03:09 PM
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Pequeño spoiler: El rojo icónico de CHANEL fue parte de los detalles protagonistas (Cortesía)

París vuelve a convertirse en el punto de encuentro de las grandes tendencias que marcarán el rumbo de la moda y el beauty, y entre todos los nombres que protagonizan esta semana, Chanel ocupa un lugar especial. Para su runway Primavera-Verano 2027, la maison volvió a abrir las puertas de uno de los escenarios más esperados de la temporada y, esta vez, queremos llevarte justo detrás de la pasarela, donde todo comienza.

Entre brochas, texturas, productos y los últimos detalles antes de salir a escena, nos sumergimos en el backstage de Chanel para descubrir cómo se construyeron los beauty looks que acompañaron esta edición. Un vistazo de cerca a la piel, el maquillaje y esos pequeños detalles que hacen que una propuesta de belleza termine convirtiéndose en una de las referencias más fuertes de la temporada.

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París y CHANEL desde el backstage

Antes de que las luces se enciendan y las modelos comiencen a caminar por la pasarela, existe otro escenario donde también se cuenta la historia de una colección. El backstage es ese momento previo en el que el maquillaje, el pelo y cada detalle de belleza terminan de darle forma a la propuesta que veremos desfilar. Y si hay un lugar donde vale la pena mirar de cerca, es París: una de las citas más importantes del calendario de la moda y un punto de referencia para descubrir, antes que nadie, hacia dónde se mueve el mundo del beauty.

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Porque todo cuenta, así se vivió el backstage de PFW (Cortesía)


Para Primavera-Verano 2027, Chanel compartió ese momento previo a su desfile para descubrir de cerca cómo se construyó su propuesta de belleza. Nos sumergimos en el backstage de la maison para conocer los detalles que acompañaron la visión de Matthieu Blazy y terminaron de completar esta nueva historia de Chanel.

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Sneak Peak de los productos elegidos para los beauty looks (Cortesía)

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El concepto beauty que acompañó la colección

El concepto creativo de beauty creado por Lucia Pieroni, la nueva directora creativa de maquillaje de la maison, exploró diferentes acabados, puntos de luz y matices, creando una propuesta que se sentía fresca y sofisticada al mismo tiempo.

La piel mantuvo una línea ligera y natural, mientras que las mejillas incorporaron un toque de color y luminosidad. Entre los productos protagonistas del backstage estuvieron Les Beiges Water-Fresh Complexion Touch, Les Beiges Serum Concealer, Joues Contraste Intense y Baume Essentiel Transparent, utilizados para construir los distintos beauty looks que acompañaron la colección.

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Noor Khan con el beauty look de CHANEL, creado con una selección de productos de la maison. Los detalles hicieron que o pudiéramos quitar la mirada de este look (Cortesía)

El contraste llegó en los ojos, donde las tonalidades más frías se apoderaron para la temporada. El gris de Ombre Essentielle 230 Gris Paris aportó profundidad, mientras que Baume Essentiel Perlescent y los reflejos dorados de la colección Holiday 2026 llevaron la mirada hacia un acabado más luminoso y precioso.

En los labios, la apuesta volvió a la sencillez, muy icónica de CHANEL, con Rouge Coco Baume 912 Dreamy White, manteniendo esa sensación de frescura. Después de varias horas preparando los beauty looks, la pasarela recibió una belleza pulida, pero sin ser rígida; al contrario, luminosa y sin exceso, donde cada textura parecía estar ahí para acompañar al look y no para cubrirlo.

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Sasha Zobdinov con beauty look de CHANEL creado con Les Beiges Water-Fresh Complexion Touch, Joues Contraste Intense Beige Éclatant y Rouge Coco Baume 912 Dreamy White. (Cortesía)

El pelo completó la propuesta con una estética relajada y pulida, bastante relajados que hizo que los beauty looks de CHANEL se terminaran de crear. El resultado acompañó la colección sin robar protagonismo al maquillaje.

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El hair look completó la propuesta con un acabado natural y relajado. (Cortesía)
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Las tendencias de beauty que han dominado este Fashion Month Desde los "kissed lips" en el desfile de Diesel hasta las pelucas de color neón de Mugler, aquí están las tendencias que nos tienen obsesionadas.

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Coco Chanel Paris Fashion Week

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