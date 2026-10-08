El backstage beauty de CHANEL en París Fashion Week 2026

El concepto beauty que acompañó la colección

El concepto creativo de beauty creado por Lucia Pieroni, la nueva directora creativa de maquillaje de la maison, exploró diferentes acabados, puntos de luz y matices, creando una propuesta que se sentía fresca y sofisticada al mismo tiempo.

La piel mantuvo una línea ligera y natural, mientras que las mejillas incorporaron un toque de color y luminosidad. Entre los productos protagonistas del backstage estuvieron Les Beiges Water-Fresh Complexion Touch, Les Beiges Serum Concealer, Joues Contraste Intense y Baume Essentiel Transparent, utilizados para construir los distintos beauty looks que acompañaron la colección.

Noor Khan con el beauty look de CHANEL, creado con una selección de productos de la maison. Los detalles hicieron que o pudiéramos quitar la mirada de este look (Cortesía)

El contraste llegó en los ojos, donde las tonalidades más frías se apoderaron para la temporada. El gris de Ombre Essentielle 230 Gris Paris aportó profundidad, mientras que Baume Essentiel Perlescent y los reflejos dorados de la colección Holiday 2026 llevaron la mirada hacia un acabado más luminoso y precioso.

En los labios, la apuesta volvió a la sencillez, muy icónica de CHANEL, con Rouge Coco Baume 912 Dreamy White, manteniendo esa sensación de frescura. Después de varias horas preparando los beauty looks, la pasarela recibió una belleza pulida, pero sin ser rígida; al contrario, luminosa y sin exceso, donde cada textura parecía estar ahí para acompañar al look y no para cubrirlo.

Sasha Zobdinov con beauty look de CHANEL creado con Les Beiges Water-Fresh Complexion Touch, Joues Contraste Intense Beige Éclatant y Rouge Coco Baume 912 Dreamy White. (Cortesía)

El pelo completó la propuesta con una estética relajada y pulida, bastante relajados que hizo que los beauty looks de CHANEL se terminaran de crear. El resultado acompañó la colección sin robar protagonismo al maquillaje.