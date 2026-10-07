Fashion Week regresó y con ella llegaron beauty looks que no queremos esperar ni un segundo para recrear: desde sombras con colores que nunca imaginamos usar hasta la manicura más cool que hemos visto hasta ahora. Nos dimos a la tarea de recopilar las tendencias que más nos tienen obsesionadas para que tú también las pruebes.
Las tendencias de beauty que han dominado este Fashion Month
El color es protagonista
Empezamos este recap con Gucci, que apostó por el eyemaxxing. Con delineadores de colores como negro y rosa, llevaron los looks al máximo. La sombra de ojos azul también tuvo presencia sobre la pasarela. Gucci presentó varios looks que desafían todas las reglas del minimalismo, haciendo total énfasis en los ojos. La clave parecía ser cuanto más pigmento y color se aplicara, mejor es el resultado.
Siguiendo esta línea maximalista, Roberto Cavalli y The Attico combinan looks que ya eran llamativos y coloridos con pigmentos aún más intensos. Así, hicieron de los ojos protagonistas, con un color azul océano que es imposible de ignorar. Estos looks nos regalan la energía del verano y nos invitan a que juguemos más con el maximalismo, algo que vuelve al beauty mucho más único y divertido.
El pelo ahora es effortlessly cool
El pelo "despeinado" ya no será solamente para los domingos, o esos días donde vas tarde, ahora se llevará a propósito. Lo vimos mucho en la mayoría de los desfiles de este mes, entre ellos el de Moschino, que combinó la coleta baja sencilla con mucho volumen y mechones sueltos. Como resultado tenemos un look natural pero muy moderno.
Kissed lips
Por otro lado, Diesel no sorprendió con un look muy auténtico: los kissed lips, un labial ligeramente difuminado que se ve natural y espontáneo. Los modelos se besaban durante el desfile y ese fue el origen del efecto, así que fue un show distinto a lo que solemos ver en las pasarelas, y es por eso que rompió con la monotonía.
El manicure más inesperado
Las uñas de terciopelo son la nueva tendencia que Simone Rocha presentó en su colección para esta temporada. Una manera muy auténtica de llevar tu manicura y que seguramente nunca te imaginaste que podía ser posible.
El naranja es protagonista
En su desfile Primavera/Verano 2027 en Paris Fashion Week, Lacoste se encargó de volver al color naranja una de sus piezas claves del show. La makeup artist que le dio vida a estos looks fue Lucy Bridge, quien no solo aplicó la sombra en el párpado, sino que también alrededor de todo el ojo. Algo que hizo que el glam fuera mucho más dramático, atrevido y muy poco convencional.
Una melena teñida
Algunas pasarelas nos han mostrado peinados muy naturales con mechones sueltos, pero Mugler e Isabel Marant llegaron con una tendencia muy inesperada: pelucas de colores neón y plumas de Louis Ghewy, y las mechas rosas estilo bohemio de Damien Boissinot.
Estas pasarelas nos dejaron claro que el pelo teñido está de moda. Y que mejor manera de perderle miedo al color que dejando volar nuestra creatividad con lo que nunca imaginamos que se vería icónico.
Las tendencias de Fashion Week nos recuerdan que el beauty también puede ser un juego. Ya no hay looks correctos ni perfectos: hay color, hay libertad y muchas ganas de jugar. Y no hace falta un cambio gigante, a veces basta con dejar un mechón suelto y agregarle color para transformar por completo el look. Eso, justamente, es lo que el beauty debería de ser.