Las tendencias de beauty que han dominado este Fashion Month

El pelo ahora es effortlessly cool

El pelo "despeinado" ya no será solamente para los domingos, o esos días donde vas tarde, ahora se llevará a propósito. Lo vimos mucho en la mayoría de los desfiles de este mes, entre ellos el de Moschino, que combinó la coleta baja sencilla con mucho volumen y mechones sueltos. Como resultado tenemos un look natural pero muy moderno.

Una melena despinada con mucho volumen hace toda la diferencia en el look (via: getty image)

Kissed lips

Por otro lado, Diesel no sorprendió con un look muy auténtico: los kissed lips, un labial ligeramente difuminado que se ve natural y espontáneo. Los modelos se besaban durante el desfile y ese fue el origen del efecto, así que fue un show distinto a lo que solemos ver en las pasarelas, y es por eso que rompió con la monotonía.

Diesel llevando un desfile poco convencional pero con mucha personalidad. (via: getty image)

El manicure más inesperado

Las uñas de terciopelo son la nueva tendencia que Simone Rocha presentó en su colección para esta temporada. Una manera muy auténtica de llevar tu manicura y que seguramente nunca te imaginaste que podía ser posible.