Estos son los cuatro tonos más trendy para llevar en las uñas este octubre

Llegó octubre, el mes en el que por fin nos comprometemos con el otoño, y las uñas reflejan esta temporada mejor que cualquier otro look.
Los tonos pastel y los neones del verano se quedan atrás para darle entrada a una paleta de colores más profunda, cálida y sofisticada.
El protagonismo ya no está tanto en los brillos, los relieves o las piedras, sino en el color por sí solo. El espresso, el oxblood, el fig purple y el pumpkin latte forman una paleta que combina con lo que sea que nos pongamos este mes. Te contamos cuáles son los colores de octubre y cómo llevarlos de la mejor manera.
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Espresso: el café más elegante
El color que resume la temporada, sin duda, es el café. Pero no cualquiera, sino un tono tan profundo que parece un café espresso recién hecho. Es un tono que se siente lujoso sin esfuerzo y combina con lo que sea que te pongas: cualquier suéter, abrigo, mezclilla o vestido de noche.
Además, favorece a todos los tonos de piel y resalta sobre cualquier mano. Este tono funciona muy bien en uñas cortas y cuadradas o largas y almendradas con un top coat brillante.
Oxblood: el rojo más profundo
El rojo es ese color que, además de favorecer a todas, nunca saldrá de nuestros manicures. Este otoño nos despedimos del rojo brillante para darle entrada a un tono muy profundo, casi negro, llamado oxblood. Este color es un rojo oscuro con matices cafés y un toque de vino, todo apunta a que será el tono más pedido de la temporada.
Es un clásico muy atemporal que siempre transmite seguridad y elegancia. La mejor forma de llevar el oxblood es con unas uñas almendradas un poco largas, para que el tono luzca sin perder la elegancia, o bien con uñas cortas ovaladas si quieres algo más discreto.
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Fig: el morado sorpresa de la temporada
La temporada del higo acaba en octubre, y no podemos despedirnos de esta fruta sin llevarla en las uñas. El fig purple es un tono que nos recuerda a la cáscara de la fruta: un morado fuerte y profundo que no pierde su color vibrante.
Los morados lilas quedan atrás para darle entrada al misterio y a la dimensión del otoño. Este tono puede ir desde algo muy vivo y glossy hasta una tonalidad más oscura, casi negra. En cualquier forma y largo de uña queda espectacular; todo depende más de tu estilo.
Pumpkin latte: el color más otoñal
El pumpkin latte, un naranja quemado, es sin duda el tono que resume el otoño, y no hay mejor forma de llevarlo que en las uñas. Lejos de un naranja vibrante veraniego, esta versión es terrosa, cálida y apagada, con matices de canela y hojas secas. Es el color más atrevido de toda la paleta de esmaltes otoñales, pero al mismo tiempo es uno de los más chic; la profundidad del color lo vuelve sofisticado en lugar de estridente.
El pumpkin latte luce increíble en uñas cortas ovaladas, con un acabado brillante que resalte todos sus matices. También es el mejor aliado del espresso, porque ambos forman una combinación con mucho contraste que no deja de verse elegante.
Octubre es la temporada para lucir unas uñas más oscuras, con carácter y que hablen por sí solas. Cualquier tono que elijas funciona perfectamente; los tonos con profundidad son los que se llevan en otoño.