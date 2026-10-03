Estos son los cuatro tonos más trendy para llevar en las uñas este octubre

Llegó octubre, el mes en el que por fin nos comprometemos con el otoño, y las uñas reflejan esta temporada mejor que cualquier otro look.

Los tonos pastel y los neones del verano se quedan atrás para darle entrada a una paleta de colores más profunda, cálida y sofisticada.

El protagonismo ya no está tanto en los brillos, los relieves o las piedras, sino en el color por sí solo. El espresso, el oxblood, el fig purple y el pumpkin latte forman una paleta que combina con lo que sea que nos pongamos este mes. Te contamos cuáles son los colores de octubre y cómo llevarlos de la mejor manera.