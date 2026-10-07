¿Invitada a una boda y sin beauty inspo? Aquí está tu guía definitiva para elegir el mejor makeup look

Que la playa no sea el enemigo de tu maquillaje

Si la boda es frente al mar, hay que dejar que el lugar también sea parte de la inspiración. Para este tipo de celebración, lo ideal es pensar en un maquillaje que se sienta fresco y ligero y que, además, pueda sobrevivir al calor, la humedad y muchas horas de fiesta. La elección de productos será el éxito de tu maquillaje.



Productos ideales para lograr un makeup look ocean approved (Eye shadow brown eye palette, $765, Rare Beauty, Sephora / On 'til dawn mattifying waterproof setting spray, $800, One Size, Sephora / Glow fusion highlighting drops, $283, Kiko Milano )



Para este tipo de boda, un beauty look fresco , luminoso y natural es el match perfecto. La piel puede llevar una cobertura ligera que permita ver su textura natural, acompañada de un acabado glowy que se sienta como piel hidratada y no como exceso de iluminador.

En los ojos, tonos cálidos como beige, champaña, durazno, caramelo o café suave ayudan a definir la mirada sin hacerla demasiado pesada, mientras que unas pestañas bien definidas ayudarán a darle ese toque de dimensión. Para terminar, los labios en tonos nude, rosa, durazno o glossy mantienen esa sensación natural que funciona perfecto con el paisaje de playa.



Regina Pedero y Camila Coelho nos dan una lección de beauty look´s que funcionan perfecto para ser la invitada ideal (vía Instagram (@reginapederog / @camilacoelho))





Si la boda es en jardín, este es tu beauty look ideal

Las bodas en jardines, haciendas o salones de eventos son de las más comunes, así que también son de las que más inspiración nos dan para pensar en el beauty look. El ambiente suele sentirse bastante romántico y la idea es apostar por un maquillaje fresco y femenino, pero que también funcione para pasar varias horas entre exteriores e interiores. Encontrar ese balance entre un look arreglado y uno demasiado producido hace toda la diferencia: verte increíblemente arreglada sin caer en lo exagerado. Siguiendo esa línea romántica que se respira en el lugar.



Elegir una gama peachy para una boda de día será de las mejores elecciones que hagas para tu makeup look (Glow play cushiony blush, $690, MAC Cosmetics, Sephora / Mini rose palette, Natasha Denona, $795, Sephora / Collagen lip bath, $830, Charlotte Tilbury, Sephora)

La inspiración perfecta está en una piel luminosa, con un acabado que se vea fresco y natural. En la mirada, los tonos rosados, durazno, champaña, taupe y café claro aportan definición sin endurecer las facciones, mientras que un toque de rubor en tonos rosados o peachy ayuda a conseguir ese efecto de blush natural que queda perfecto con el mood de la celebración.

Para los labios, los rosas, nudes y tonos mauve funcionan perfecto, sobre todo si se llevan bien delineados y con un acabado hidratado y jugoso que mantenga esa sensación romántica.

