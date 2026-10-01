FOREO en NYFW, el secreto para que la piel llegue lista a cada look

Entre pasarelas y eventos el mensaje es: antes del styling y de cada look , hay un momento para cuidar la piel, y siempre será el punto de partida para cualquier makeup. Nueva York lo confirma, esa pausa ya es parte de todo el ritual y hace que nos veamos radiantes.

La protagonista: FAQ™ 202

La estrella de esta preparación es la FAQ™ 202, la máscara facial LED de FAQ swiss, que acompañará las rutinas previas a los eventos junto con otros dispositivos icónicos de FOREO. La clave esta en: llegar con la piel fresca y glowy, aún con la agenda llena de eventos.

La nueva tecnología de FOREO se integra a las rutinas previas del cuidado de la piel para tener una apariencia luminosa. (Cortesía)





Reconocida por transformar las rutinas de skincare a través de dispositivos de alto rendimiento que combinan la tecnología con la belleza, Foreo se ha posicionado como un referente de innovación. NYFW no fue la excepción, si no el momento perfecto para mostrar de lo que están hechos.