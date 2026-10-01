En Fashion Week todo pasa muy rápido: desfiles, eventos, cambios de look y cámaras por todos lados. Por eso el skincare previo se vuelve un ritual de backstage. En esta NYFW, Foreo se suma con una idea muy clara: un gran look no empieza con los productos, sino con una piel bien preparada.
FOREO en NYFW, el secreto para que la piel llegue lista a cada look
Entre pasarelas y eventos el mensaje es: antes del styling y de cada look , hay un momento para cuidar la piel, y siempre será el punto de partida para cualquier makeup. Nueva York lo confirma, esa pausa ya es parte de todo el ritual y hace que nos veamos radiantes.
La protagonista: FAQ™ 202
La estrella de esta preparación es la FAQ™ 202, la máscara facial LED de FAQ swiss, que acompañará las rutinas previas a los eventos junto con otros dispositivos icónicos de FOREO. La clave esta en: llegar con la piel fresca y glowy, aún con la agenda llena de eventos.
Reconocida por transformar las rutinas de skincare a través de dispositivos de alto rendimiento que combinan la tecnología con la belleza, Foreo se ha posicionado como un referente de innovación. NYFW no fue la excepción, si no el momento perfecto para mostrar de lo que están hechos.
Experiencias para vivir el skincare
En la semana, hubieron varias experiencias: desde una Gifting Suite en The Plaza New York, en colaboración con The Good Look, donde los invitados podían descubrir algunos de sus dispositivos más destacados. Además, un grupo de creadoras de contenido se reunió en una Masterclass & Brunch, pensada como una pausa de pampering y autocuidado antes de arrancar con Fashion Week.
Con estas experiencias, FOREO LATAM busca reforzar el vínculo entre belleza, tecnología y moda, posicionando el cuidado de la piel como el verdadero punto de partida de cualquier look. Porque antes del maquillaje, del styling, de las cámaras y de cada aparición, existe un momento esencial: preparar la piel para lucir y sentirse radiante.