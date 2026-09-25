El empaque más innovador de los eye patches, la polémica detrás de éste y los que nos urge probar

Los tres que necesitamos probar

Fenty Skin: un empaque nuevo que apuesta por la mirada dewy

Fenty Skin hizo los parches que iniciaron la conversación; lo que más nos llama la atención es, claramente, el empaque. Además de dispensar un parche a la vez, el envase se mantiene cerrado, lo que evita que entre suciedad al resto del producto y permite que se mantenga fresco todo el tiempo. La fórmula combina niacinamida, que unifica el tono y ayuda a reducir las ojeras; ácido hialurónico, que retiene la hidratación para una piel más uniforme, y extractos de frutas que aportan luminosidad. El resultado es una mirada descansada y con un acabado dewy, perfecta como un paso antes del maquillaje.

El empaque que inició la polémica: los eye patches que conquistarán la temporada. (Vía Instagram (@fentyskin))

Glow Recipe: el producto que busca desinflamar

Estos parches de Glow Recipe comparten el mecanismo de los de Fenty, pero su fórmula tiene otro objetivo: desinflamar. La cafeína estimula la microcirculación y disminuye la hinchazón de las bolsas de los ojos, ideal para las mañanas más complicadas. Los exopéptidos ayudan a suavizar las líneas finas y a reafirmar el contorno. El pantenol calma y refuerza la barrera de la piel. Aún no están disponibles, pero no podemos esperar a probarlos.

Peter Thomas Roth: el lujo que no falla

Este producto de Peter Thomas Roth es el lujo clásico que nunca falla antes de un evento. Su fórmula combina oro de 24 quilates y oro coloidal, que aportan luminosidad inmediata y un efecto de una piel más firme. La cafeína desinflama, mientras que el colágeno hidrolizado mejora la elasticidad. El ácido hialurónico y la glicerina hidratan en profundidad y mejoran la apariencia de las líneas de expresión. Basta con dejarlos actuar entre diez y 15 minutos; después, puedes masajear con el suero que sobre para aprovecharlo al máximo.

Los eye patches más lujosos del mercado. (24k gold hydra-gel eye patches, $1,720, Peter Thomas Roth, Sephora)

Al final, la polémica nos dejó una lección: el empaque es el que nos llama la atención primero, pero la fórmula es la que hace que elijamos nuestros favoritos. El mejor parche es el que se adapte a tus necesidades y te devuelva luz a la mirada.