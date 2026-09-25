El empaque más innovador de los eye patches, la polémica detrás de éste y los que nos urge probar

Durante muchos años, los eye patches fueron un paso discreto después de una noche corta o antes de un evento importante. Ahora tienen un lugar fijo dentro de muchas rutinas, y con razón: en diez minutos hidratan en profundidad, reducen la hinchazón, atenúan las ojeras y suavizan las líneas finas, además de preparar la piel para el maquillaje debajo de los ojos. Ahora ocupan el centro de la conversación por una razón distinta a sus beneficios: un empaque que gira y te da el parche separado de los demás.
Este nuevo formato permite que tengas los parches individuales sin terminar con los dedos pegajosos y evita que toques el resto del producto. La idea conquistó las redes, pero también destapó una polémica que involucra a Fenty Skin, Glow Recipe y Huda Beauty. Aquí te contamos qué pasó y cuáles son los parches que necesitamos probar y que merecen un lugar en tu tocador.
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¿Quién lo hizo primero?
Un empaque, tres marcas
Todo comenzó cuando Fenty Skin presentó hace unos días sus Dew N Plump Fresh-Sliced Hydrogel Eye Patches en un nuevo envase en el que basta con girar la base para que salga un solo parche listo para aplicarse. Las redes se volvieron locas. Pocos días después, las creadoras de contenido The Lipstick Lesbians mostraron los nuevos parches de Glow Recipe en un envase idéntico, y enseguida apareció una versión de Huda Beauty con el mismo mecanismo.
El verdadero origen del empaque
Las marcas respondieron con humor ante esta situación, pero después la conversación dio un giro: el formato no nació en Estados Unidos. La marca coreana Wonder Bath lanzó en julio sus parches con este sistema, que por ahora solo se venden en Corea. Hubo personas en la industria que explicaron que un mismo proveedor puede ofrecer esta innovación a varias marcas cuando ninguna paga por la exclusividad. La buena noticia para nosotras es que, aunque el envase es el mismo, cada marca asegura que su fórmula es propia.
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Los tres que necesitamos probar
Fenty Skin: un empaque nuevo que apuesta por la mirada dewy
Fenty Skin hizo los parches que iniciaron la conversación; lo que más nos llama la atención es, claramente, el empaque. Además de dispensar un parche a la vez, el envase se mantiene cerrado, lo que evita que entre suciedad al resto del producto y permite que se mantenga fresco todo el tiempo. La fórmula combina niacinamida, que unifica el tono y ayuda a reducir las ojeras; ácido hialurónico, que retiene la hidratación para una piel más uniforme, y extractos de frutas que aportan luminosidad. El resultado es una mirada descansada y con un acabado dewy, perfecta como un paso antes del maquillaje.
Glow Recipe: el producto que busca desinflamar
Estos parches de Glow Recipe comparten el mecanismo de los de Fenty, pero su fórmula tiene otro objetivo: desinflamar. La cafeína estimula la microcirculación y disminuye la hinchazón de las bolsas de los ojos, ideal para las mañanas más complicadas. Los exopéptidos ayudan a suavizar las líneas finas y a reafirmar el contorno. El pantenol calma y refuerza la barrera de la piel. Aún no están disponibles, pero no podemos esperar a probarlos.
Peter Thomas Roth: el lujo que no falla
Este producto de Peter Thomas Roth es el lujo clásico que nunca falla antes de un evento. Su fórmula combina oro de 24 quilates y oro coloidal, que aportan luminosidad inmediata y un efecto de una piel más firme. La cafeína desinflama, mientras que el colágeno hidrolizado mejora la elasticidad. El ácido hialurónico y la glicerina hidratan en profundidad y mejoran la apariencia de las líneas de expresión. Basta con dejarlos actuar entre diez y 15 minutos; después, puedes masajear con el suero que sobre para aprovecharlo al máximo.
Al final, la polémica nos dejó una lección: el empaque es el que nos llama la atención primero, pero la fórmula es la que hace que elijamos nuestros favoritos. El mejor parche es el que se adapte a tus necesidades y te devuelva luz a la mirada.