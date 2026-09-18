Loewe Perfumes continua contándonos historias a través del olfato, y esta vez lo hace ampliando su colección Crafted con cinco fragancias nuevas: Field Diary, Sweet Woodland, Rosetopia, Smoky Rain y Verdant Grove. Cada una combina aromas emblemáticos de la perfumería para crear experiencias sensoriales únicas, desarrolladas por Nuria Cruelles, perfumista interna de la casa, con la precisión de una pieza artesanal.
Loewe trae a México las cinco nuevas fragancias de su colección Crafted, te contamos dónde encontrarlas
Las cinco escapadas olfativas
Field Diary es una escapada llena de libertad, con mandarina verde y naranja sanguina, equilibrada con lichi y flor de azahar; la artemisa le aporta contraste sobre un fondo de sándalo y almizcle.
Sweet Woodland recrea un refugio bajo la sombra de los árboles, con rosa, flor de azahar, mandarina y jengibre, más un toque muy cálido de coñac sobre madera de pachulí y vainilla.
Rosetopia capta la intensidad de un jardín de rosas que apenas están floreciendo: la rosa de Damasco es el corazón de esta composición, acompañada de ámbar, almizcle ambarino, pomelo, pimienta rosa, peonía y lirio de los valles.
Smoky Rain evoca la energía de una tormenta de verano, con bergamonta y pimienta rosa que se disuelve en la bruma liquida, incienso ahumado y un fondo de ámbar, pachulí y almizcle blanco.
Verdant Grove recrea la calidez de una vegetación bañada por el sol, con pistacho, bergamota, iris y flor de azahar; el caramelo gourmand y la vainilla se despliegan sobre cedro y almizcle.
Todas comparten como base el Loewe Accord, de carácter resinoso y ambarado.
Una campaña hecha de texturas
La campaña está firmada por el fotógrafo argentino establecido en París, Joaquín Languinge, quien transforma los ingredientes clave de cada fragancia en fotografías sensoriales: frutas maduras que explotan sobre charcos de sirope, flores cubiertas de pigmentos, granos pimienta brillantes, gajos de pomelo y lichis jugosos, todo esto sobre fondos abstractos que juegan con texturas húmedas, secas, mate y brillantes.
Los frascos mantienen el sello Crafted: un vidrio soplado a mano de inspiración orgánica, coronados por un tapón de granito de tacto sensorial.
Con este lanzamiento, Loewe Perfumes suma cinco nuevos capítulos a las que dentro de Crafted: Iris Root, Roasted Vanilla y Bittersweet Oud, lanzados en 2025, cada uno de ellos protagonizado por un ingrediente icónico de la perfumería.
Esta colección sigue creciendo como un archivo sensorial que convierte materias primas en historias que se pueden oler.
La pop-up que no te puedes perder
Landscape in a Cube, la nueva pop-up de Loewe Perfumes, está en El Palacio de Hierro Polanco, en Ciudad de México. Abierta al público del 3 de septiembre al 4 de octubre, es una instalación inmersiva que invita a los visitantes a descubrir las conexiones olfativas de algunas de las fragancias más emblemáticas de la firma.
Las colecciones de Loewe Perfumes encuentran su inspiración en el mundo natural, traduciendo los paisajes españoles en composiciones olfativas únicas. En Landscape in a Cube, esta inspiración cobra vida a través de un vibrante recorrido en el que arquitectura, materiales y aromas se unen para revelar el vínculo entre las fragancias de la Casa y los paisajes que las inspiran.