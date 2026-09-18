Loewe trae a México las cinco nuevas fragancias de su colección Crafted, te contamos dónde encontrarlas

Las cinco escapadas olfativas

Field Diary es una escapada llena de libertad, con mandarina verde y naranja sanguina, equilibrada con lichi y flor de azahar; la artemisa le aporta contraste sobre un fondo de sándalo y almizcle.



Field Diary una escapada olfativa de un aroma a mandarina verde y azahar (Cortesía)



Sweet Woodland recrea un refugio bajo la sombra de los árboles, con rosa, flor de azahar, mandarina y jengibre, más un toque muy cálido de coñac sobre madera de pachulí y vainilla.



Sweet Woodland con un toque de mandarina, jengibre y coñac, hacen que sea la fragancia más fresca de toda la colección (Cortesía )



Rosetopia capta la intensidad de un jardín de rosas que apenas están floreciendo: la rosa de Damasco es el corazón de esta composición, acompañada de ámbar, almizcle ambarino, pomelo, pimienta rosa, peonía y lirio de los valles.



Rosetopia, es la fragancia más floral de toda la colección. (Cortesía )



Smoky Rain evoca la energía de una tormenta de verano, con bergamonta y pimienta rosa que se disuelve en la bruma liquida, incienso ahumado y un fondo de ámbar, pachulí y almizcle blanco.



Smoky Rain la fragancia ahumada que nos regala una tormenta de verano. (Cortesía)



Verdant Grove recrea la calidez de una vegetación bañada por el sol, con pistacho, bergamota, iris y flor de azahar; el caramelo gourmand y la vainilla se despliegan sobre cedro y almizcle.



Verdant Grove pistacho y caramelo en la fragancia más gourmand de esta colección (Cortesía )





Todas comparten como base el Loewe Accord, de carácter resinoso y ambarado.