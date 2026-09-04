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Belleza

Una nueva era, un nuevo look: Miley Cyrus vuelve a hacer de su estilo el sello de su propuesta musical

Ningún cambio de imagen en Miley es casual; cada look cuenta la historia del álbum que viene. Aquí, sus eras más icónicas.
sáb 05 septiembre 2026 12:40 PM
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Un recorrido por los looks de Miley Cyrus que marcaron cada una de sus eras. (Vía Instagram (@miley))

Pocas artistas entienden el poder que tiene la transformación de la imagen como Miley Cyrus. Desde que dejó atrás la era de Hannah Montana, la cantante ha convertido cada álbum en una experiencia completa que incluye un cambio de look. Cada cambio de imagen representa una nueva etapa de su vida y no podríamos estar más obsesionadas.

Regresa con su nuevo álbum Bass Persuades y nos muestra una versión que combina el glamour con su actitud rockera, que ya conocemos. Antes de que se estrene el álbum, aquí recapitulamos sus looks más icónicos y te contamos cómo estos han marcado por completo su propuesta musical.

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Bangerz: la era que lo cambió todo

En 2013, Miley Cyrus se despidió de Disney y empezó una era que revolucionó por completo la forma en la que la conocemos. Con el estreno de Bangerz, la cantante se rapó un lado de la cabeza, se decoloró el pelo con un rubio casi blanco y se hizo un corte pixie que se volvió icónico. Su maquillaje también fue muy característico de esta era: cejas marcadas, piel mate y con poca dimensión y unos labios nude de acabado glossy muy distintivos. Sin duda fue la época más controversial de Miley y la que más recordamos.

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Pixie decolorado y uñas largas blancas: así presentó Miley el disco que cambió todo. (Vía Getty)


Plastic Hearts: la etapa más rockstar

En 2020, la cantante se reinventó en su versión más rockera. Traía un corte shaggy muy ochentero, casi un mullet, con las raíces oscuras y mucha textura. Su maquillaje era muy dramático: ojos smokey negros, mucho brillo en los ojos y unos labios rojos muy llamativos. En este álbum hizo tributo a dos de sus ídolas, Joan Jett y Debbie Harry, y toda su estética en esta era fue muy rockera y despreocupada. Esta fue la prueba de que, para Miley, sus looks nunca han sido un adorno: son parte de todo el universo musical.

Plastic Hearts: la etapa más rockstar
Mullet rubio, smokey eye negro y labios rojos: la versión de Miley más rockstar. (Vía Instagram (@miley))

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Endless Summer Vacation: el glow que brilló en los Grammys

Con "Flowers", la canción que no dejó de sonar en 2023, Miley empezó su etapa más luminosa. El shag se convirtió en una melena con un volumen muy setentero y su piel se volvió la gran protagonista: un glow bronceado, cálido y natural. El maquillaje se relajó mucho hacia algo más fresco sin dejar su fuerte esencia atrás. Esta fue la era del "menos es más" y sin duda esto nos lo demostró en los Grammys.

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El glow bronceado y la melena setentera con volumen que brillaron en los Grammys. (Vía Instagram (@miley))

Bass Persuades: la nueva Miley

Su era más reciente apenas comienza. Hace unos días, Miley anunció su nuevo álbum Bass Persuades y, como suele hacerlo, lo presentó con un look completamente nuevo. Dejó atrás su apellido y ahora solo firma como Miley. La portada, en blanco y negro, nos evoca mucha elegancia y sensualidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora promete mucho para convertirse en nuestro siguiente álbum favorito. Para adelantarnos, apostamos por una piel impecable, unos ojos smokey y una melena mucho más sobria que las anteriores.

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La portada que anuncia su nueva era: elegancia, sensualidad y un smokey eye intenso. (Vía Instagram (@miley))

Si algo nos ha enseñado la artista es que los looks nunca son superficiales: siempre van de la mano con un cambio interior y, en su caso, un giro en su propuesta musical. Esta vez vemos a una Miley mucho más segura de sí misma y muy apegada a sus raíces rockeras.

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Maquillaje Miley Cyrus

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