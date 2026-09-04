Una nueva era, un nuevo look: Miley Cyrus vuelve a hacer de su estilo el sello de su propuesta musical

Endless Summer Vacation: el glow que brilló en los Grammys

Con "Flowers", la canción que no dejó de sonar en 2023, Miley empezó su etapa más luminosa. El shag se convirtió en una melena con un volumen muy setentero y su piel se volvió la gran protagonista: un glow bronceado, cálido y natural. El maquillaje se relajó mucho hacia algo más fresco sin dejar su fuerte esencia atrás. Esta fue la era del "menos es más" y sin duda esto nos lo demostró en los Grammys.

El glow bronceado y la melena setentera con volumen que brillaron en los Grammys. (Vía Instagram (@miley))

Bass Persuades: la nueva Miley

Su era más reciente apenas comienza. Hace unos días, Miley anunció su nuevo álbum Bass Persuades y, como suele hacerlo, lo presentó con un look completamente nuevo. Dejó atrás su apellido y ahora solo firma como Miley. La portada, en blanco y negro, nos evoca mucha elegancia y sensualidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora promete mucho para convertirse en nuestro siguiente álbum favorito. Para adelantarnos, apostamos por una piel impecable, unos ojos smokey y una melena mucho más sobria que las anteriores.

La portada que anuncia su nueva era: elegancia, sensualidad y un smokey eye intenso. (Vía Instagram (@miley))

Si algo nos ha enseñado la artista es que los looks nunca son superficiales: siempre van de la mano con un cambio interior y, en su caso, un giro en su propuesta musical. Esta vez vemos a una Miley mucho más segura de sí misma y muy apegada a sus raíces rockeras.