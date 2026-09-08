El body care es el nuevo skincare y esta es la rutina que nos tiene obsesionadas

Durante años le dimos a nuestra cara todo el protagonismo dentro del skincare: sérums, tratamientos, faciales y todos los aparatos que te imagines. Al resto del cuerpo, solamente le tocaba una crema al salir de la regadera y ya. Pero está cambiando: el body care vive su mejor momento y por fin entendemos que la piel del cuerpo también necesita su propio ritual y que merece la misma intención que le damos a la cara.
Hoy buscamos una piel suave, sana y brillante de pies a cabeza. Por esto armamos esta rutina de cuatro pasos , pensada para hacerla día y noche, dentro y fuera de la regadera, con productos que no fallan.
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El primer paso: una limpieza que no reseque
El body care que convirtió la regadera en nuestro momento favorito del día empieza con una buena limpieza. La clave está en elegir un body wash que limpie sin resecar la piel, porque no queremos que un limpiador nos quite los aceites naturales de la piel o que debilite su barrera. Las fórmulas tipo sérum, cremosas y con activos que hidratan mientras limpian son las que dominan las tendencias. Este paso es el que prepara la piel para que los productos que siguen trabajen mejor.
Piel suave: exfoliar dentro y fuera de la regadera
Exfoliar tu piel de dos a tres veces por semana puede cambiar por completo cómo sientes tu piel. La exfoliación retira las células muertas que opacan la piel y tapan los poros, para que quede suave, luminosa y preparada para los siguientes pasos. No necesitas tallar mucho ni con fuerza; deja que los componentes de la fórmula hagan su trabajo.
El dry brush es un producto que se convirtió en obsesión. Además de la exfoliación dentro de la regadera, puedes utilizar un cepillo especial antes de bañarte. Se usa sobre la piel seca y con movimientos hacia arriba. Este paso te ayudará a activar la circulación y dejar la piel lisa para que el resto de los productos se absorban.
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Rasurar sin irritar: aceite y after shave
Este dúo de aceites cambia por completo la forma en la que nos rasuramos. El aceite para rasurar crea una capa que ayuda a que el rastrillo se deslice más fácilmente sobre la piel y previene que tu piel se lastime. Siempre que te rasures, hazlo dentro de la regadera y con agua tibia.
El after shave es un aceite que puedes aplicar al salir de la regadera después de rasurarte. Es un tratamiento hidratante que está hecho para calmar la irritación, evitar los vellos encarnados y suavizar la piel tras rasurar cualquier parte del cuerpo.
Para más hidratación: body balm
Además de tu crema corporal, puedes utilizar un bálsamo para reforzar la hidratación. Es un producto con una fórmula muy concentrada y es súper hidratante; tiene una textura mucho más densa que una crema tradicional. Está hecho para reparar, nutrir y retener la humedad en la piel muy seca porque crea una barrera que evita que se reseque a lo largo del día.
El body careestá dejando de ser un lujo y se está convirtiendo en un básico más dentro de cualquier rutina. Tu cuerpo merece la misma dedicación que tu cara; con estos pasos tienes todo para lograr una piel radiante.