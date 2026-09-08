El body care es el nuevo skincare y esta es la rutina que nos tiene obsesionadas

El primer paso: una limpieza que no reseque

El body care que convirtió la regadera en nuestro momento favorito del día empieza con una buena limpieza. La clave está en elegir un body wash que limpie sin resecar la piel, porque no queremos que un limpiador nos quite los aceites naturales de la piel o que debilite su barrera. Las fórmulas tipo sérum, cremosas y con activos que hidratan mientras limpian son las que dominan las tendencias. Este paso es el que prepara la piel para que los productos que siguen trabajen mejor.

La fórmula vegana y libre de crueldad animal que limpia la piel sin resecarla. (Undaria Algae Body Wash, $320, OSEA, Ulta)





Piel suave: exfoliar dentro y fuera de la regadera

Exfoliar tu piel de dos a tres veces por semana puede cambiar por completo cómo sientes tu piel. La exfoliación retira las células muertas que opacan la piel y tapan los poros, para que quede suave, luminosa y preparada para los siguientes pasos. No necesitas tallar mucho ni con fuerza; deja que los componentes de la fórmula hagan su trabajo.

Un scrub de coco que pule la piel, retira las células muertas y la deja suave y con glow al instante. (Exfoliante Corporal Resplandor, $180, Daise, Amazon)



El dry brush es un producto que se convirtió en obsesión. Además de la exfoliación dentro de la regadera, puedes utilizar un cepillo especial antes de bañarte. Se usa sobre la piel seca y con movimientos hacia arriba. Este paso te ayudará a activar la circulación y dejar la piel lisa para que el resto de los productos se absorban.