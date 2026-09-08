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Belleza

El body care es el nuevo skincare y esta es la rutina que nos tiene obsesionadas

La piel del cuerpo también necesita su propio ritual, por eso armamos una rutina paso a paso, dentro y fuera de la regadera, para tener una piel suave y luminosa.
mar 08 septiembre 2026 06:52 PM
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La rutina de body care que nos tiene obsesionadas porque deja la piel suave y luminosa. (Vía Instagram (@sellyttn))

Durante años le dimos a nuestra cara todo el protagonismo dentro del skincare: sérums, tratamientos, faciales y todos los aparatos que te imagines. Al resto del cuerpo, solamente le tocaba una crema al salir de la regadera y ya. Pero está cambiando: el body care vive su mejor momento y por fin entendemos que la piel del cuerpo también necesita su propio ritual y que merece la misma intención que le damos a la cara.

Hoy buscamos una piel suave, sana y brillante de pies a cabeza. Por esto armamos esta rutina de cuatro pasos , pensada para hacerla día y noche, dentro y fuera de la regadera, con productos que no fallan.

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El primer paso: una limpieza que no reseque

El body care que convirtió la regadera en nuestro momento favorito del día empieza con una buena limpieza. La clave está en elegir un body wash que limpie sin resecar la piel, porque no queremos que un limpiador nos quite los aceites naturales de la piel o que debilite su barrera. Las fórmulas tipo sérum, cremosas y con activos que hidratan mientras limpian son las que dominan las tendencias. Este paso es el que prepara la piel para que los productos que siguen trabajen mejor.

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La fórmula vegana y libre de crueldad animal que limpia la piel sin resecarla. (Undaria Algae Body Wash, $320, OSEA, Ulta)


Piel suave: exfoliar dentro y fuera de la regadera

Exfoliar tu piel de dos a tres veces por semana puede cambiar por completo cómo sientes tu piel. La exfoliación retira las células muertas que opacan la piel y tapan los poros, para que quede suave, luminosa y preparada para los siguientes pasos. No necesitas tallar mucho ni con fuerza; deja que los componentes de la fórmula hagan su trabajo.

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Un scrub de coco que pule la piel, retira las células muertas y la deja suave y con glow al instante. (Exfoliante Corporal Resplandor, $180, Daise, Amazon)


El dry brush es un producto que se convirtió en obsesión. Además de la exfoliación dentro de la regadera, puedes utilizar un cepillo especial antes de bañarte. Se usa sobre la piel seca y con movimientos hacia arriba. Este paso te ayudará a activar la circulación y dejar la piel lisa para que el resto de los productos se absorban.

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Cerdas naturales para exfoliar en seco, estimular la circulación y tener una piel más lisa. (Dry body brush, $290, Sephora Collection, Sephora)

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Rasurar sin irritar: aceite y after shave

Este dúo de aceites cambia por completo la forma en la que nos rasuramos. El aceite para rasurar crea una capa que ayuda a que el rastrillo se deslice más fácilmente sobre la piel y previene que tu piel se lastime. Siempre que te rasures, hazlo dentro de la regadera y con agua tibia.

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El aceite que transforma el rasurado: protege, hidrata y deja la piel suave desde la regadera. (Moisturizing Shave Oil, $426, Tree Hut, Amazon)

El after shave es un aceite que puedes aplicar al salir de la regadera después de rasurarte. Es un tratamiento hidratante que está hecho para calmar la irritación, evitar los vellos encarnados y suavizar la piel tras rasurar cualquier parte del cuerpo.

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El after shave oil con coco y vitamina E que previene la irritación y los vellos enterrados. (Glazed donut: aceite post-afeitado, $382, Truly Beauty, Sephora)

​Para más hidratación: body balm

Además de tu crema corporal, puedes utilizar un bálsamo para reforzar la hidratación. Es un producto con una fórmula muy concentrada y es súper hidratante; tiene una textura mucho más densa que una crema tradicional. Está hecho para reparar, nutrir y retener la humedad en la piel muy seca porque crea una barrera que evita que se reseque a lo largo del día.

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Una fórmula densa con manteca de cacao que repara, nutre y sella la hidratación en la piel muy seca. (Bálsamo M Corporal, $640, AHAL, ahal.mx)

El body care está dejando de ser un lujo y se está convirtiendo en un básico más dentro de cualquier rutina. Tu cuerpo merece la misma dedicación que tu cara; con estos pasos tienes todo para lograr una piel radiante.

Kendall Jenner posando en el Festival de Venecia.
El sérum imperdible en la rutina de skincare de Kendall Jenner Kendall Jenner compartió en sus redes sociales cuál es el producto estrella de su rutina de skincare y nosotros te contamos todo sobre él.

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Tags

Skincare cuidado de la piel

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