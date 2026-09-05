El sérum imperdible en la rutina de skincare de Kendall Jenner

Entre bonitas no hay secretos y KendallJenner lo sabe. La modelo siempre ocupa sus redes como canal para darnos tips y recomendaciones de sus productos favoritos para que al igual que ella podamos tener una piel radiante , hidratada y saludable.
Entre sus favoritos recientes comparte un producto que llama mucho la atención pues combina varios ingredientes que logran darle un boost a la piel y sus demás beneficios definitivamente están dando de qué hablar.
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Revitalift Filler Hyaluronic Acid & PDRN Sérum
Si hay dos ingredientes que últimamente se han convertido en protagonistas del skincare, son el ácido hialurónico y el PDRN. Este sérum los reúne en una sola fórmula para trabajar distintas necesidades de la piel como la hidratación, luminosidad y apariencia de las líneas de expresión.
Su fórmula combina tres tipos de ácido hialurónico: Macro, Micro y Micro-Epidérmico, que actúan a distintos niveles para ayudar a hidratar y aportar ese efecto de piel más rellena. A esto se suma el PDRN biotecnológico exclusivo de L’Oréal Paris, un activo de nueva generación que busca potenciar la luminosidad y mejorar visiblemente la apariencia de la piel.
Kendall asegura que su rutina de skincare se basa en lo que le ayuda a su piel, lo bueno de este producto es que está testado por dermatólogos y es apto para todo tipo de piel y eso lo convierte en una recomendación bastante accesible.
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La lección de skincare que nos deja Kendall Jenner
Para Kendall, el skincare no es una fórmula que se queda igual para siempre. La modelo ha hablado de cómo su relación con su piel ha ido cambiando con el tiempo, entendiendo que sus necesidades también lo hacen. Lo que funciona en un momento puede dejar de hacerlo después, porque la piel cambia, y la edad es uno de los factores que inevitablemente influye en ella.
Por eso, más que seguir una rutina rígida, Kendall apuesta por escuchar lo que su piel necesita en cada etapa. Hidratación, luminosidad o una mayor atención a las líneas de expresión pueden convertirse en prioridades diferentes conforme pasan los años.