El sérum imperdible en la rutina de skincare de Kendall Jenner

Revitalift Filler Hyaluronic Acid & PDRN Sérum

Si hay dos ingredientes que últimamente se han convertido en protagonistas del skincare, son el ácido hialurónico y el PDRN. Este sérum los reúne en una sola fórmula para trabajar distintas necesidades de la piel como la hidratación, luminosidad y apariencia de las líneas de expresión.

El serum que inicia la rutina de skincare de Kendall Jenner (vía Instagram (@lorealparis))

Su fórmula combina tres tipos de ácido hialurónico: Macro, Micro y Micro-Epidérmico, que actúan a distintos niveles para ayudar a hidratar y aportar ese efecto de piel más rellena. A esto se suma el PDRN biotecnológico exclusivo de L’Oréal Paris, un activo de nueva generación que busca potenciar la luminosidad y mejorar visiblemente la apariencia de la piel.



Kendall Jenner también sabe que la piel cambia (vía Instagram (@maryphillips))

Kendall asegura que su rutina de skincare se basa en lo que le ayuda a su piel, lo bueno de este producto es que está testado por dermatólogos y es apto para todo tipo de piel y eso lo convierte en una recomendación bastante accesible.

