El secreto para una piel glowy con la Dra. Karen Carrillo y Toskani

Pensar en la medicina estética como un procedimiento invasivo ya es cosa del pasado. Hoy en día, no hace falta someterse al gran quirófano para obtener resultados visibles e instantáneos.
Hace unas semanas visitamos la clínica de la Dra. Karen Carrillo en Mexicali de la mano de Toskani. Salimos de ahí con una piel llena de glow, que se siente saludable, bien y sobretodo, que tiene resultados incomparables. Te contamos todo sobre el sitio al que sí o sí tienes que ir si amas la combinación de tecnología + skincare.
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La razón de estar aquí: los procedimientos protagonistas en nuestro viaje
El viaje estuvo enfocado en los beneficios que pueden tener los antioxidantes en la piel, por lo que primero visitamos Valle de Guadalupe y nos hospedamos en Bruma, donde tuvimos una cata increíble. Después cenamos en Fauna, el restaurante destacado de la guía Michelin por el chef David Castro Hussong y fue nuestra obsesión.
Al día siguiente, nos movimos a Mexicali directo a la clínica de la Dra. Karen Carrillo, para comenzar nuestro glow reset. Como dijimos, el viaje iba enfocado en cómo tu piel puede tener mayor luminosidad y neutralizar los radicales libres, por lo que nuestros tratamientos fueron planeados para ese glow desde dentro. Te contamos todo sobre ellos.
Toskani ECPR
Todo comenzó con mesoterapia, que son mini inyecciones en la piel (créeme que no se sienten nada), de un cóctel de péptidos con vitamina C, ácido hialurónico y extracto de Gingko biloba. El efecto es casi instantáneo: adiós a las ojeras, deshidratación y ojos hundidos. Sin duda, este fue de nuestros tratamientos favoritos.
Icoone Facial y Fotona Intraoral
Después, procedimos a dos tratamientos espectaculares, donde la tecnología es la herramienta clave. Comenzamos con Icoone Facial, una máquina de rodillos con vacío que crea microestimulaciones faciales para drenar y afirmar la piel de la cara, cuello y escote. Te da un efecto lifiting inmediato, por lo que es perfecto para un evento especial. Ahora, Fotona Intraoral es exactamente como lo escuchas: actúa desde el interior de la boca con energía térmica, y estimula la producción de colágeno y tensa los tejidos faciales.
Mesoject Toskani
Ahora sí, llegó el tratamiento estrella: Mesoject. Es la segunda vez que lo probamos, y los resultados son el glow más irreal que tendrás. Todo funciona con un tratamiento 100% personalizado, que se enfoca en encontrar los mejores ingredientes para una hidratación profunda, luminosidad y reducción de manchas.
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Cómo perderle el miedo a la medicina estética
Es normal tener miedo o nervios sobre lo que implique visitar una clínica estética, pues no sabes que es lo que te puedes encontrar, además hay miles de mitos al respecto. Y para combatir con este miedo, es importante entender que se trata de encontrar la mejor versión de ti misma, y ponerte en las manos correctas.
La clínica de Karen Carrillo, no intimida, al contrario, en todo momento te sientes bienvenida, las preguntas son aceptadas y hasta hay peluches para abrazar en caso de que sientas nervios. No vamos a mentir, hay algunos procesos que pueden ser molestos o incómodos, pero la sensación cambia al saber que estás en las mejores manos.