El secreto para una piel glowy con la Dra. Karen Carrillo y Toskani

La razón de estar aquí: los procedimientos protagonistas en nuestro viaje

El viaje estuvo enfocado en los beneficios que pueden tener los antioxidantes en la piel, por lo que primero visitamos Valle de Guadalupe y nos hospedamos en Bruma, donde tuvimos una cata increíble. Después cenamos en Fauna, el restaurante destacado de la guía Michelin por el chef David Castro Hussong y fue nuestra obsesión.



Una experiencia 360º en la Baja, con Toskani y Karen Carrillo. (Cortesía)



Al día siguiente, nos movimos a Mexicali directo a la clínica de la Dra. Karen Carrillo, para comenzar nuestro glow reset. Como dijimos, el viaje iba enfocado en cómo tu piel puede tener mayor luminosidad y neutralizar los radicales libres, por lo que nuestros tratamientos fueron planeados para ese glow desde dentro. Te contamos todo sobre ellos.

Toskani ECPR

Todo comenzó con mesoterapia, que son mini inyecciones en la piel (créeme que no se sienten nada), de un cóctel de péptidos con vitamina C, ácido hialurónico y extracto de Gingko biloba. El efecto es casi instantáneo: adiós a las ojeras, deshidratación y ojos hundidos. Sin duda, este fue de nuestros tratamientos favoritos.



La línea de cuidado de Toskani es esencial para una piel glowy. (Cortesía)





Icoone Facial y Fotona Intraoral

Después, procedimos a dos tratamientos espectaculares, donde la tecnología es la herramienta clave. Comenzamos con Icoone Facial, una máquina de rodillos con vacío que crea microestimulaciones faciales para drenar y afirmar la piel de la cara, cuello y escote. Te da un efecto lifiting inmediato, por lo que es perfecto para un evento especial. Ahora, Fotona Intraoral es exactamente como lo escuchas: actúa desde el interior de la boca con energía térmica, y estimula la producción de colágeno y tensa los tejidos faciales.

Mesoject Toskani

Ahora sí, llegó el tratamiento estrella: Mesoject. Es la segunda vez que lo probamos, y los resultados son el glow más irreal que tendrás. Todo funciona con un tratamiento 100% personalizado, que se enfoca en encontrar los mejores ingredientes para una hidratación profunda, luminosidad y reducción de manchas.

