¿Sirve el 'vibration plate'? Esto dicen los expertos sobre la tendencia del momento para tonificar el cuerpo

¿Qué dice la ciencia sobre los vibration plates?

La respuesta corta es que ayudan, pero no hacen magia y tampoco sustituyen al ejercicio. Mucha gente piensa que subirse a la plataforma equivale a un entrenamiento intenso. El doctor Jörn Rittweger, Jefe de la División de Metabolismo Muscular y Óseo del Centro Aeroespacial Alemán y profesor de fisiología espacial en la Universidad de Colonia, afirmó en una entrevista para NBC que utilizar la vibration plate por diez minutos quema las mismas calorías que caminar rápido durante esos mismos diez minutos.

Rittweger dijo que si ya haces ejercicio con regularidad, la plataforma casi no aporta nada, pues tu cuerpo ya está acostumbrado a moverse. Si eres una persona más sedentaria, entonces sí puedes notar algunos beneficios porque para tu cuerpo es un estímulo nuevo.







El drenaje linfático: lo que volvió viral a este producto

La vibration plate promete en TikTok un drenaje linfático, pues se dice que la vibración "desinflama" y saca líquidos de las piernas. La vibración parece ayudar a mover el líquido acumulado en las piernas, y por eso se sienten más ligeras. Pero aclara que no está comprobado que el líquido realmente salga del sistema linfático.

Sobre la celulitis y los beneficios en la piel

Otro de los beneficios más atractivos del vibration plate es mejoría en la piel y la reducción de celulitis. Las investigaciones científicas son pocas, pero algunos estudios pequeños sugieren cambios menores en la apariencia de la piel de los muslos y glúteos tras varias semanas de su uso. Sin embargo, la mayoría de esos estudios usaron aparatos de masaje vibratorio localizados, no la plataforma. La vibración estimula la circulación en zonas donde el tejido con celulitis tiene menos flujo, aunque no está comprobado que la elimine por completo. Puede mejorar la sensación de las piernas hinchadas, pero no borrar la celulitis.