El brown lipstick está de vuelta, así que si sientes que llevas semanas viéndolo por todas partes, te lo juro no es tu imaginación, esta tendencia llegó para quedarse en todas nuestras cosmetiqueras. Lo que empezó como el brownie glazed lips de Hailey Bieber, se convirtió en toda una tendencia conocida como expresso makeup, que va desde los bálsamos color mocca más sutiles hasta los labiales color chocolate más intensos.
El brown lipstick está de regreso y lo amamos
¿Por qué regresó?
Esta tendencia no tiene una sola forma de usarse, lo que explica por qué esta vez llegó para quedarse. Para un look muy suave estilo Hailey Bieber, puedes combinar un café nude con un delineador que sea más oscuro y un gloss. Para algo más definido, un chocolate intenso con el resto de tu maquillaje minimalista. Una técnica que funciona muy bien es aplicar el labial con la yema del dedo en lugar de la barra directa, para así conseguir un acabado más difuminado y natural.
Lo increíble de este regreso es que no necesitas un beauty look elaborado. Puedes solamente delinear con un tono café más oscuro que tu labial y sellar todo con un gloss para que se vea que fue planeado, sin necesidad de ponerte más maquillaje en el resto del rostro. Es muy versátil, de algo súper natural a algo muy statement todo con el mismo tono, lo que lo distingue de otros looks noventeros que si necesitan un look completo para que puedan funcionar.
Encuentra el tuyo
El café no se ve igual en matte que en gloss, así que antes de elegir cualquiera de estos vale la pena pensar qué tipo de acabado queda mejor para tu día a día.
Para empezar el matte es el más statement de todos. Un tono chocolate intenso en matte se ve sofisticado y definido, es ideal para cuando tengas algún evento de noche o si quieres que el labial sea el protagonista de tu look.
El glazed o gloss es la versión que popularizó Hailey Bieber con su brownie glazed lip. Un café translúcido con mucho brillo de un efecto muy jugoso y natural, es súper sutil y perfecto para usarlo en tu día a día.
Un balm con color, es la opción más discreta, pero con un extra que hidrata mientras da un toque de café muy sutil. Ideal para los looks no makeup makeup o para llevar en la bolsa como touch-up.
El brown lipstick es una tendencia que no pide permiso, no necesita justificarse con un look completo, y funciona igual de bien a cualquier hora del día. El color café realmente nunca se fue, solo estaba esperando su momento para volver. Y es momento es justo ahora. Ya elegiste tu acabado y sabes cómo aplicarlo, lo que sigue es ir por él y nunca soltarlo.