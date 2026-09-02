El brown lipstick está de regreso y lo amamos

Encuentra el tuyo

El café no se ve igual en matte que en gloss, así que antes de elegir cualquiera de estos vale la pena pensar qué tipo de acabado queda mejor para tu día a día.

Para empezar el matte es el más statement de todos. Un tono chocolate intenso en matte se ve sofisticado y definido, es ideal para cuando tengas algún evento de noche o si quieres que el labial sea el protagonista de tu look.

si quieres que el labial sea el protagonista de todo tu look el mate será tu mejor amigo. (MACximal Silky Matte Lipstick (Tono Whirl), $490, MAC Cosmetics, Sephora.)

El glazed o gloss es la versión que popularizó Hailey Bieber con su brownie glazed lip. Un café translúcido con mucho brillo de un efecto muy jugoso y natural, es súper sutil y perfecto para usarlo en tu día a día.

El gloss hidrata y deja el labio en el tono café perfecto para todo el día. (Collagen Lip Bath tono Pillow Talk Deep $830 Charlotte Tilbury, Sephora.)

Un balm con color, es la opción más discreta, pero con un extra que hidrata mientras da un toque de café muy sutil. Ideal para los looks no makeup makeup o para llevar en la bolsa como touch-up.

El balm que se derrite al contacto y le da a tus labios un toque café tipo no makeup makeup. (Glow Reviver Melting Lip Balm tono Java Chip, $270, e.l.f. Cosmetics, Sephora. )

El brown lipstick es una tendencia que no pide permiso, no necesita justificarse con un look completo, y funciona igual de bien a cualquier hora del día. El color café realmente nunca se fue, solo estaba esperando su momento para volver. Y es momento es justo ahora. Ya elegiste tu acabado y sabes cómo aplicarlo, lo que sigue es ir por él y nunca soltarlo.