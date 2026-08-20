Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

El cleansing oil coreano que Inde Navarrette jamás se salta en su rutina de skincare

Entre tomas de terror, alfombras rojas y ahora una X-Men, hay un producto del que Inde Navarrete no se despega: un aceite limpiador coreano que su piel no quiere soltar.
jue 20 agosto 2026 04:15 PM
Añadir Quién en Google
portada.jpg
Inde Navarrette apuesta a lo simple: un solo producto, bien usado, marca la diferencia en tu piel. (vía Instagram: @indenevarrette)

Inde Navarrete pasó los últimos meses siendo perseguida literal y figurativamente. En pantalla, por Bear, el antagonista de Obsession, la película que la volvió una de las actrices más comentadas del momento. Fuera de ella, por la fama repentina que llegó con una actuación que la gente y la crítica no ha dejado de aplaudir, y que ahora la llevó a convertirse en Rogue dentro del universo de X-Men de Marvel.

Pero mientras el resto del mundo hablaba de su carrera que es imparable, ella estaba enfocada en algo mucho más terrenal: su piel. Y es que cuando la actriz habló sobre su rutina de makeup y skincare, quedó claro que hay un producto del que simplemente no se despega.

Publicidad

Para qué sirve el Ginseng Cleansing Oil

Navarrete confía en un aceite limpiador coreano para deshacer por completo el maquillaje del día o simplemente para asegurarse que su piel quede completamente limpia antes de agregar cualquier tipo de producto, sin necesidad de tallar de forma brusca. Se aplica directamente sobre el rostro seco, sin agua, dejando que el aceite disuelva la grasa natural y los residuos de maquillaje. Es un truco típico del skincare coreano, pero muy pocas lo logran ejecutar.

aceite.png
La clave está en tener tu piel seca y no aplicar nada de agua para que el aceite pueda hacer su trabajo. (Ginseng Cleansing Oil for gentle daily cleansing, $510, Beauty of Joseon, Sephora.)

El producto es el Ginseng Cleansing Oil de Beauty of Joseon, una de las marcas coreanas más queridas actualmente, formulado con 50% de aceite de soya y 0.1% de aceite de semilla de ginseng. Su tecnología micelar disuelve suavemente el sebo, la suciedad y las impurezas sin obstruir los poros, y a diferencia de lo que uno esperaría de un aceite, deja la piel hidratada, no grasosa. Es apto para todo tipo de piel, incluida la propensa al acné.

Publicidad

¿Por qué se volvió indispensable?

Lo interesante es como Navarrette usa este producto: con constancia, para que su piel quede completamente limpia, sin importar qué tan pesado sea su maquillaje. Un buen aceite limpiador no es un paso extra, es la base de todo lo demás. Si la piel no está bien limpia, ningún suero, hidratante o incluso base va a rendir igual. Es una lección que el skincare coreano ha insistido en enseñarle al mundo por años, y que ahora, de la mano de una de las actrices más cotizadas del momento, está llegando a un público completamente nuevo.

inde.jpg
Piel limpia, sin filtros ni exceso de producto. Inde lo deja claro no se trata de usar más es usar bien. (via Instagram (@indenavarrete))

Lo que hace especial este ritual no es que sea complicado, es todo lo contrario. Un solo producto, bien usado, todos los días. Y si la nueva Rogue de Marvel le apuesta a algo tan simple como un buen aceite limpiador coreano, quizás sea momento de que dejemos de complicar tanto nuestra propia rutina y empezar por lo básico: limpiar bien nuestra piel, antes de todo lo demás.

Pelo corto y estilos para llevarlo.jpg
Belleza

Por qué amamos el pelo corto y estilos para llevarlo esta temporada

Publicidad

Tags

Skincare Marvel Belleza

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad