El cleansing oil coreano que Inde Navarrette jamás se salta en su rutina de skincare

Inde Navarrete pasó los últimos meses siendo perseguida literal y figurativamente. En pantalla, por Bear, el antagonista de Obsession, la película que la volvió una de las actrices más comentadas del momento. Fuera de ella, por la fama repentina que llegó con una actuación que la gente y la crítica no ha dejado de aplaudir, y que ahora la llevó a convertirse en Rogue dentro del universo de X-Men de Marvel.

Pero mientras el resto del mundo hablaba de su carrera que es imparable, ella estaba enfocada en algo mucho más terrenal: su piel. Y es que cuando la actriz habló sobre su rutina de makeup y skincare, quedó claro que hay un producto del que simplemente no se despega.