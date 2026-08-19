Xamania, 16 años transformando la forma de entender la belleza

Una transformación que empieza desde adentro

Cumplir 16 años puede ser una celebración, pero también un momento para detenerse y preguntarse ¿qué sigue? Para Xamania, este aniversario llega acompañado de una reflexión profunda de su comunicación y de la manera en la que quiere contar su historia.

La fundadora hace una referencia al Tarot no podía ser más simbólica y espiritual ya que el número 16 corresponde a “La Torre”, una carta relacionada con la caída de estructuras y la transformación que ocurre cuando algo deja espacio para construir de nuevo. Y eso es precisamente lo que está viviendo la marca. Nuevos proyectos, nuevas formas de comunicar y una mirada distinta hacia todo lo que quiere compartir con quienes ya la conocen y con quienes todavía están por descubrirla.

Vanesa Pistone, fundadora de Xamania (vía Instagram (@xamania))

La intención es dejar de hablar únicamente de productos para comenzar a hablar de todo lo que existe detrás de ellos. Porque una crema, una máscara de pestañas o un perfume son solamente el resultado final de un proceso que puede comenzar años antes de llegar a una tienda.

Bálsamo multiusos con tinta disponible en distintos tonos, con extracto de karité (Tinted Balms Karité, $399, Xamania, www.xamania.com)

Xamania desarrolla sus propias fórmulas en su laboratorio de Ciudad de México, en lugar de partir de fórmulas ya existentes, y algunos de sus productos pueden tomar años en desarrollarse. Así que, no se trata de cambiar quién es Xamania, sino de encontrar nuevas maneras de comunicar por que es una marca distinta a las demás.