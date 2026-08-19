Xamania, 16 años transformando la forma de entender la belleza

En un momento en el que cada vez somos más conscientes de lo que ponemos sobre nuestra piel y del impacto que nuestras decisiones tienen en el planeta, Xamania llega a sus 16 años con una nueva mirada que tiene como objetivo evolucionar sin dejar atrás la línea natural y orgánica que la ha acompañado desde el principio.
Este aniversario representa una transformación para la marca, pero también una oportunidad para mostrar todo aquello que sucede detrás de cada producto, desde la creación de sus propias fórmulas hasta la elección de ingredientes y procesos que buscan cuidar tanto de nuestra piel como el entorno que nos rodea. Platicamos con Vanesa Pistone, fundadora de la marca sobre los siguientes pasos y el futuro del ecoskincare.
Publicidad
Xamania, una línea natural que sigue creciendo
Mantener una línea natural y orgánica durante 16 años no necesariamente significa permanecer en el mismo lugar. De hecho, para Xamania, evolucionar implica encontrar nuevas formas de llevar esa visión a la vida cotidiana. La marca busca que lo natural no sea solamente algo que elegimos para nuestra rutina de skincare, sino una manera más consciente de relacionarnos con lo que consumimos y con nuestro entorno.
Y aunque vienen nuevos productos, entre ellos una crema de rosa mosqueta y bakuchiol y una propuesta de limpieza para piel sensible, el aniversario no busca convertirse en una lista de productos de lanzamiento. Lo importante es entender qué tienen en común todas estas nuevas propuestas: la intención de construir algo que tenga sentido dentro de la línea que Xamania ha mantenido durante estos 16 años.
En una industria que cambia constantemente y donde las tendencias pueden aparecer y desaparecer en cuestión de meses, quizá la verdadera transformación está en evolucionar sin perder aquello que te hizo empezar.
Publicidad
Una transformación que empieza desde adentro
Cumplir 16 años puede ser una celebración, pero también un momento para detenerse y preguntarse ¿qué sigue? Para Xamania, este aniversario llega acompañado de una reflexión profunda de su comunicación y de la manera en la que quiere contar su historia.
La fundadora hace una referencia al Tarot no podía ser más simbólica y espiritual ya que el número 16 corresponde a “La Torre”, una carta relacionada con la caída de estructuras y la transformación que ocurre cuando algo deja espacio para construir de nuevo. Y eso es precisamente lo que está viviendo la marca. Nuevos proyectos, nuevas formas de comunicar y una mirada distinta hacia todo lo que quiere compartir con quienes ya la conocen y con quienes todavía están por descubrirla.
La intención es dejar de hablar únicamente de productos para comenzar a hablar de todo lo que existe detrás de ellos. Porque una crema, una máscara de pestañas o un perfume son solamente el resultado final de un proceso que puede comenzar años antes de llegar a una tienda.
Xamania desarrolla sus propias fórmulas en su laboratorio de Ciudad de México, en lugar de partir de fórmulas ya existentes, y algunos de sus productos pueden tomar años en desarrollarse. Así que, no se trata de cambiar quién es Xamania, sino de encontrar nuevas maneras de comunicar por que es una marca distinta a las demás.