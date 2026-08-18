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Belleza

Estos son los desodorantes que sí funcionan

Si sientes que tu desodorante ya no cumple con lo que necesitas, quizá es momento de cambiarlo. Estas son algunas opciones que vale la pena tener en el radar.
mar 18 agosto 2026 11:23 AM
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Estos son los desodorantes que si cumplen con su función. (via Instagram (@julietapadros))

Encontrar un desodorante que realmente funcione no siempre es sencillo. Entre aromas, fórmulas y formatos, dar con una opción que se adapte a tus necesidades puede convertirse en un auténtico ejercicio de prueba y error. Por eso, es completamente normal sentir que el producto que usas actualmente no cumple con tus expectativas.

Si estás buscando una alternativa que realmente cumpla lo que promete , reunimos algunas opciones que destacan en el mercado y que se han convertido en favoritas para quienes buscan comodidad y seguridad durante todo el día.

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Uriage Eau Thermale

Si tu piel suele irritarse con facilidad o acabas de depilarte, este desodorante de Uriage puede ser una buena opción para incluir en tu rutina. Contiene agua termal y está pensada para pieles sensibles y tiene una textura ligera que se absorbe rápido sin dejar marcas blancas en la ropa.

Otro plus es que no contiene alcohol, sales de aluminio ni parabenos, por lo que resulta una alternativa para pieles sensibles o simplemente para quienes no quieren sentirse incómodos y por el contrario mantenerse frescos durante el día.

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Ligero, fresco y con un efecto de larga duración (Desodorante Eau Thermale, $405, Uriage, Ulta)

Spirial Roll-On Vegetal de SVR

Si los desodorantes tradicionales suelen irritarte o sientes que dejan de funcionar cuando hace mucho calor, el Spirial Roll-On Vegetal de SVR es una alternativa que vale la pena considerar. Quienes lo usan comentan que ayuda a controlar tanto la sudoración como el mal olor, incluso en pieles sensibles o con tendencia a las alergias.

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Con formato roll-up y una fórmula fresca (Spirial, $588, SVR, Amazon)

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Vichy

Deo Stress Resist

Si te gustan los desodorantes con textura ligera y que se secan rápido, tal vez deberías considerar el Vichy Deo Stress Resist. Es de esos que puedes aplicar y vestirte prácticamente al momento, sin quedarte con esa sensación húmeda o pegajosa en las axilas. Este desodorante está pensado para ayudar a controlar tanto el sudor como el olor, incluso en días de mucho calor, ejercicio o estrés.

Desodorante Vichy
Un producto que también destaca por proteger el olor en la tela de la ropa (Stress Resist Desodorante, $589, Vichy, Amazon )

HAAN

Si eres más de desodorante en spray y te gustan los aromas frescos, el de HAAN con verbena puede ser una opción bastante buena. Tiene ese toque herbal que se siente limpio y ligero, además de ayudar a controlar el mal olor durante el día sin usar sales de aluminio. Otro plus es que su envase se puede recargar, así que también es una alternativa práctica si buscas reducir un poco los residuos de tu rutina.

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Con formato en spray y un aroma muy agradable (HAAN Deodorant, $150, HAAN, Ulta)
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