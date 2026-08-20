Los mejores tónicos para pieles maduras y por qué este paso no te lo puedes saltar

Tónico para textura y luminosidad

Con el paso del tiempo, la renovación celular de la piel se hace más lenta, lo que se traduce en textura opaca y poco uniforme, además de manchas que se acumulan por el sol. Aquí es donde los tónicos entran a resolver.

Un tónico como el de The Ordinary, ayuda a remover suavemente las células muertas sin recurrir a exfoliantes físicos que pueden ser agresivos para piel madura. Su fórmula tiene aloé vera y ginseng, que calman mientras el ácido trabaja, dejando el rostro más liso y luminoso. Ideal usarlo por las noches, dos o tres veces por semana, siempre seguido de protector solar al día siguiente.

La prueba de que un buen exfoliante no necesita empaque muy grande para funcionar. (Glycolic Acid 7% Toning Solution, $320, The Ordinary, Sephora.)

Si las manchas solares, hormonales o post-acné son tu prioridad, la Vinoperfect Brightening Essence de Caudalie apuesta por la viniferina, su ingrediente estrella extraído de la vid, que según la marca es hasta 62 veces más eficaz que la vitamina C para este propósito. Combina ácido glicólico con extracto de peonía blanca para pulir células muertas, refinar la textura y mejorar la luminosidad general del rostro, todo en una fórmula muy ligera que no reseca la piel.