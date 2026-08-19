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Belleza

Por qué amamos el pelo corto y estilos para llevarlo esta temporada

Effortless, chic y sin complicaciones. El pelo corto está conquistando esta temporada; aquí te contamos por qué.
mié 19 agosto 2026 03:11 PM
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Pelo corto y estilos para llevarlo.jpg
El french bob en su versión más chic. Sin complicaciones y lo más trendy del momento. (Vía Instagram (@paulaasbeautyworld))

Hay algo muy liberador en cortarse el pelo y no solo es por estética, a veces también involucra un cambio interno hacia una versión más de nosotras mismas. Hemos visto el pelo corto dominar todas las alfombras rojas y las redes sociales en los últimos meses, y además de verse increíble y muy chic, estos cortes traen consigo muchos beneficios: son más fáciles de peinar, rejuvenecen la cara al instante y se adaptan a cualquier estilo de vida, y por esto mismo los amamos.

Si estás pensando en cortarte el pelo, esta es tu señal, y aquí te presentamos los mejores estilos para llevarlo increíble esta temporada.

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French bob: el corte más chic de la temporada

El corte que resume perfectamente esta temporada es el french bob. Elegante, chic y sin esfuerzo, inspirado en el estilo de las it girls parisinas, este corte llega por encima de la mandíbula y casi siempre viene con un fleco que le da ese toque chic que tanto nos encanta.

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La prueba de que el pelo corto también es para el pelo chino. Un french bob que destaca la textura natural y la convierte en protagonista. (Vía Instagram (@arantzagoett))

Lo que más amamos es que es un corte que se ve increíble estilizado, pero también si lo llevas al natural. Con textura ligera y sin muchos productos, este corte logra un efecto effortless que es imposible no querer. Funciona con cualquier forma de cara y con cualquier tipo de pelo.

Bixie: para las más atrevidas

Una de las grandes tendencias del 2026 es el bixie, una mezcla entre el clásico bob y el muy atrevido pixie. Zendaya popularizó este look en los Óscar de este año y después de esto lo empezamos a ver en todos lados.

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El bixie tiene todo el estilo que buscas sin ir demasiado corto. (Vía Instagram (@jocelynmeiere))

Este corte es más largo que el pixie tradicional, ya que cae justo por debajo de las orejas, aportando textura, movimiento y una personalidad que pocos cortes logran. Esta opción es ideal para quienes buscan atreverse y quieren un cambio radical sin llegar al pixie clásico.

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Pixie, wolf cut y mullet: las opciones con más personalidad de todas

Para las que buscan algo con más carácter que se haga notar en todas partes, cualquiera de estas tres opciones es ideal. El pixie sigue siendo el corte más atemporal de todos; limpio, elegante y de bajo mantenimiento. Este look enmarca las facciones de la cara de una manera impecable y nunca pasará de moda. El wolf cut corto es una mezcla del shag y del mullet; es la opción ideal para quienes buscan volumen, movimiento y mucha textura sin complicaciones.

Pixie, wolf cut y mullet.jpg
Para las que no se conforman con cualquier corte. Estos tres estilos son para las que quieren que su pelo hable por ellas. (Vía Instagram (@andsome.hair)/ (@yeslydimaete)/ (@wot_hairstudio))

El mullet está regresando este año con una versión muy refinada: sigue teniendo un gran contraste entre lo corto superior y lo largo de lo inferior, pero ahora se lleva mucho más pulido y funciona perfectamente en contextos más formales.

Twiggy: la versión más moderna del look sesentero

Este corte está inspirado en el clásico Twiggy británico de los sesenta, pero en su versión más actual y chic posible. Es muy corto, geométrico y con una energía muy particular: es retro y futurista al mismo tiempo. Es perfecto para aquellas que quieren un corte atrevido sin llegar a ser muy extravagante. Este look se diferencia por su elegancia; requiere poco mantenimiento y mucho menos esfuerzo de lo que parece.

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Taylor Hill nos recuerda por qué el Twiggy sigue siendo uno de los cortes más it del momento. (Vía Instagram (@taylor_hill))

Todos estos cortes pueden adaptarse a todos los tipos de pelo; consulta a tu estilista de confianza y encuentra la versión que mejor se adapte a tu tipo de cara, a tu personalidad y a tu rutina.

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