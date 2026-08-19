Por qué amamos el pelo corto y estilos para llevarlo esta temporada

French bob: el corte más chic de la temporada

El corte que resume perfectamente esta temporada es el french bob. Elegante, chic y sin esfuerzo, inspirado en el estilo de las it girls parisinas, este corte llega por encima de la mandíbula y casi siempre viene con un fleco que le da ese toque chic que tanto nos encanta.

La prueba de que el pelo corto también es para el pelo chino. Un french bob que destaca la textura natural y la convierte en protagonista. (Vía Instagram (@arantzagoett))

Lo que más amamos es que es un corte que se ve increíble estilizado, pero también si lo llevas al natural. Con textura ligera y sin muchos productos, este corte logra un efecto effortless que es imposible no querer. Funciona con cualquier forma de cara y con cualquier tipo de pelo.

Bixie: para las más atrevidas

Una de las grandes tendencias del 2026 es el bixie, una mezcla entre el clásico bob y el muy atrevido pixie. Zendaya popularizó este look en los Óscar de este año y después de esto lo empezamos a ver en todos lados.

El bixie tiene todo el estilo que buscas sin ir demasiado corto. (Vía Instagram (@jocelynmeiere))

Este corte es más largo que el pixie tradicional, ya que cae justo por debajo de las orejas, aportando textura, movimiento y una personalidad que pocos cortes logran. Esta opción es ideal para quienes buscan atreverse y quieren un cambio radical sin llegar al pixie clásico.