Este es el secreto de los labios voluminosos de Tate McRae

Si hay algo que siempre destaca en los beautylooks de Tate McRae es sin duda su lip combo. Unos labios jugosos, súper definidos, con mucho efecto de volumen y ese toque de color que parece estar elegido perfectamente para complementar cada look.
Y es que detrás de esos labios que ya se volvieron uno de sus sellos personales hay una combinación de productos muy pensada. Su makeup artist, Kali Kennedy, ha compartido algunos de los productos que utiliza para lograr este efecto. Además, la misma Tate reveló parte de su rutina en redes, demostrando que un buen lip combo puede ser ese detalle que no pasa desapercibido.
Publicidad
El secreto detrás de los labios de Tate McRae
Para lograr esos labios, la cantante ocupa el lip liner en el tono Lean de Rhode, con el que traza una línea muy fina alrededor del contorno natural de sus labios. La clave de este producto está en que el tono es muy parecido al color natural de sus labios, por lo que ayuda a definirlos y darles más dimensión sin perder ese efecto natural. Al mantener esa parte ligeramente más oscura del contorno, consigue que se vean mucho más definidos, pero sin que parezcan demasiado maquillados.
El segundo paso es donde realmente está el truco ya que ocupa una técnica de double lip liner que consiste en aplicar otra línea fina y delgada dentro del contorno que ya se marcó con un tono distinto, en este caso el Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Definer. Al combinar dos tonos en lugar de utilizar solamente uno, crea un efecto de profundidad que hace que los labios se vean visualmente más llenos, con más volumen y con ese acabado jugoso que suele acompañar sus beauty looks.
Para terminar, Tate aplica un lip oil deNeutrogena, que es el encargado de aportar ese toque glossy que caracteriza sus labios. Aunque la base de delineadores suele mantenerse bastante constante, juega con diferentes tonos de lip oil dependiendo del maquillaje que lleve, logrando que el resultado final siempre se sienta diferente, pero manteniendo ese efecto de labios hidratados, definidos y con mucho brillo.
Publicidad
Extra tips si quieres que los labios mas jugosos acompañen tu makeup
Hidrátalos y prepáralos antes del makeup
Si quieres que el lip combo se icónico, todo empieza por mantener tus labios hidratados con frecuencia y, antes de maquillarte, aplica un bálsamo y déjalo actuar unos minutos. Después retira el exceso con un pañuelo de papel para que queden suaves, pero no demasiado brillosos. Esto ayudará a que el delineador se deslice mejor y tus labios no absorban el color de el producto que apliques dando ese acabado opaco que no queremos.
Combina diferentes acabados
No necesitas que todos los productos de tu lipcombo sean glossy para conseguir unos labios jugosos. Combinar un delineador con un acabado más cremoso o mate con un lip oil o gloss puede hacer que el resultado tenga mucha más dimensión. La definición se queda en el contorno, mientras que el brillo aporta ese efecto jucy.
No sobrecargues de producto
Aunque pueda parecer que más gloss significa labios más jugosos, no siempre es así. Aplicar demasiado producto puede hacer que el delineador pierda definición y que el resultado se vea pesado. Lo mejor es aplicar el brillo poco a poco y concentrarlo principalmente en el centro de los labios, donde la luz ayudará a crear ese efecto de volumen.