Este es el secreto de los labios voluminosos de Tate McRae

El secreto detrás de los labios de Tate McRae

Para lograr esos labios, la cantante ocupa el lip liner en el tono Lean de Rhode, con el que traza una línea muy fina alrededor del contorno natural de sus labios. La clave de este producto está en que el tono es muy parecido al color natural de sus labios, por lo que ayuda a definirlos y darles más dimensión sin perder ese efecto natural. Al mantener esa parte ligeramente más oscura del contorno, consigue que se vean mucho más definidos, pero sin que parezcan demasiado maquillados.

Lip liner en el tono lean (peptide lip shape, $411, Rhode, www.rhodeskin.com )

El segundo paso es donde realmente está el truco ya que ocupa una técnica de double lip liner que consiste en aplicar otra línea fina y delgada dentro del contorno que ya se marcó con un tono distinto, en este caso el Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Definer. Al combinar dos tonos en lugar de utilizar solamente uno, crea un efecto de profundidad que hace que los labios se vean visualmente más llenos, con más volumen y con ese acabado jugoso que suele acompañar sus beauty looks.

Lip liner en el tono pillowtalk medium (lip cheat, $620, Charlotte Tilbury, Sephora)

Para terminar, Tate aplica un lip oil de Neutrogena, que es el encargado de aportar ese toque glossy que caracteriza sus labios. Aunque la base de delineadores suele mantenerse bastante constante, juega con diferentes tonos de lip oil dependiendo del maquillaje que lleve, logrando que el resultado final siempre se sienta diferente, pero manteniendo ese efecto de labios hidratados, definidos y con mucho brillo.