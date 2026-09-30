Los beauty looks de Dove Cameron y David Damiano para su boda en La Toscana

El vestido de novia de Dove Cameron

Dove Cameron optó por un look extremadamente natural, sutil y elegante: la piel la llevó con un toque ligero de glow, tanto en cara como en cuerpo, y el pelo, en unas ondas relajadas.



Un bridal look perfecto (vía Instagram (@dovehq))





Un makeup look clásico para una novia timeless

La actriz y cantante decidió ser una bride relajada y natural. Kale Teter fue el encargado del bridal makeup look. Todo comienza por la piel, fresca y luminosa, con esa vibra donde parece que la novia no lleva demasiado makeup y que fue la base perfecta para que los demás detalles resaltaran.



Un look lleno de glam, perfecto para una novia que busca esa vibra timeless. (via Instagram (@kaleteter))

Para el contour, es importante pensar en que debe acompañar el resto del look, y verse ligero y sutil. En la misma línea, sigue un blush en un rosa frío que resalta las mejillas de Dove. Y obvio no podemos olvidar el highlight: ese acento que da foco a distintos puntos como pómulos y nariz.

En los ojos, llevó sombras discretas en tonos similares al blush bastante difuminados con un delineado en color negro. Las cejas fueron delineadas en el mismo tono del pelo, un chocolate obscuro que no cae en lo intenso.



En una línea natural y sofisticada. digna de una princesa de la Toscana (vía Instagram (@dovehq))





El pelo más en tendencia

En el pelo, llevó un tono chocolate uniforme perfecto para la ocasión.



Half-up pony tale para este hair look, con un tocado hermoso que le dio el último detalle ideal (vía Instagram (@dovehq))

Jacob Brozenger, el hairstylist detrás del glam, dejó que el velo fuera protagonista en el look, así que pensó en el peinado como un complemento para explotar su potencial. Se trató de pelo suelto con fleco peinado muy delicado, ondas al estilo Old Hollywood y todas las vibes de glamour.