Los beauty looks de Dove Cameron y David Damiano para su boda en La Toscana

Dove Cameron y David Damiano celebraron su boda en una festividad de tres días en la Toscana. Ambos se presentaron llevaron beautylooks que no pasaron desapercibidos.
Dove, quien siempre experimenta de la mejor manera con su glam, optó un maquillaje más natural y sutil que la hizo lucir hermosa en su boda. Por otro lado, David siguió esa línea relajada y masculina en sintonía con su ahora esposa. Te contamos todos los detalles de los looks de ambos.
Publicidad
El vestido de novia de Dove Cameron
Dove Cameron optó por un look extremadamente natural, sutil y elegante: la piel la llevó con un toque ligero de glow, tanto en cara como en cuerpo, y el pelo, en unas ondas relajadas.
Un makeup look clásico para una novia timeless
La actriz y cantante decidió ser una bride relajada y natural. KaleTeter fue el encargado del bridalmakeuplook. Todo comienza por la piel, fresca y luminosa, con esa vibra donde parece que la novia no lleva demasiado makeup y que fue la base perfecta para que los demás detalles resaltaran.
Para el contour, es importante pensar en que debe acompañar el resto del look, y verse ligero y sutil. En la misma línea, sigue un blush en un rosa frío que resalta las mejillas de Dove. Y obvio no podemos olvidar el highlight: ese acento que da foco a distintos puntos como pómulos y nariz.
En los ojos, llevó sombras discretas en tonos similares al blush bastante difuminados con un delineado en color negro. Las cejas fueron delineadas en el mismo tono del pelo, un chocolate obscuro que no cae en lo intenso.
El pelo más en tendencia
En el pelo, llevó un tono chocolate uniforme perfecto para la ocasión.
Jacob Brozenger, el hairstylist detrás del glam, dejó que el velo fuera protagonista en el look, así que pensó en el peinado como un complemento para explotar su potencial. Se trató de pelo suelto con fleco peinado muy delicado, ondas al estilo Old Hollywood y todas las vibes de glamour.
Publicidad
Hablemos del novio
David Damiano demostró que el grooming también puede ser protagonista en un día tan especial. Para su boda con DoveCameron, el cantante apostó por una línea masculina y muy sofisticada.
Llevó el pelo peinado completamente hacia atrás, dejando el rostro al descubierto y dándole todavía más protagonismo a sus facciones. El acabado perfectamente pulido del hair look se complementó con un rostro completamente afeitado y limpio que, funciona perfecto para un novio. Nos perminó por regalar un groom look clásico, cuidado y con mucha personalidad, justo lo necesario para acompañar un día tan importante.