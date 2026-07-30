El efecto 'Olivia Dean': Maquillaje natural con un toque editorial

Hay maquillajes que gritan y otros que simplemente susurran. El de Olivia Dean pertenece a la segunda categoría. La cantante de "Man I Need"se ha convertido en una referencia constante en las alfombras rojas de los Grammy, pasando por los desfiles deValentino y Burberry, no por transformarse en alguien irreconocible, sino por todo lo contrario: su maquillaje siempre parece una versión más descansada y luminosa de ella misma.
Piel que respira, mejillas con un sonrojo casi natural y labios con ese brillo saludable, aquí te contamos los trucos detrás de este efecto con pasos concretos y los productos que puedes usar para replicarlo .
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La piel es la protagonista
El maquillaje deOlivia Dean empieza por la piel: nada de acabados planos ni polvos que aplanen la textura. Para recrearlo, aquí puedes elegir entre dos caminos, dependiendo de cuánta cobertura necesites. Si tu piel ya está pareja en coloración, un tinte ligero tipo skin tint es suficiente para unificar el tono sin perder la textura natural. Pero si quieres algo con más presencia para una ocasión especial o tienes una piel con más rojeces o manchas, entonces una base líquida con acabado luminoso y cobertura media logrará el mismo efecto de glass skin, solo que con más duración.
El paso a paso es este: Hidrata la piel muy bien antes de aplicar cualquier producto (esto es no negociable para lograr ese acabado tipo "tu piel pero mejor"). Después, aplica el producto con los dedos o una esponja, pero nunca con brocha, ya que tiende a aplanar demasiado el acabado; empieza por el centro de la cara y ve difuminando hacia afuera. Construye cobertura sólo donde la necesites, como las zonas con más rojez u ojeras, recuerda que ahí puedes dar una segunda capa, pero en el resto, con una sola pasada basta.
Sobre esa base, el rubor en crema es el segundo paso clave. Se coloca con toquecitos en la parte alta de las mejillas, la nariz y hasta las sienes, imitando el sonrojo que da el sol o el ejercicio. Usa las yemas de los dedos para difuminarlo hacia arriba, nunca hacia abajo, para evitar que el rostro se vea caído.
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Labios Glossy, cejas despeinadas y el toque final
El segundo gran elemento de este look son las cejas, pues son el detalle que muchas veces pasa por alto, pero que hace toda la diferencia: pobladas, despeinadas y sin exceso de definición. Aquí la clave está en la herramienta, no en el producto, opta por un cepillo de doble punta con espiral de un lado y espátula del otro que te ayudará a peinar el vello hacia arriba y hacia afuera antes de fijarlo con un gel transparente. Nada de rellenar con lápiz de trazo muy marcado; basta con peinar y dejar que la ceja luzca como si nunca la hubieras tocado.
Ahora los labios, nunca mate, siempre con algo de brillo y movimiento. Un aceite labial con un poquito de color logra ese efecto "glossy" sin necesitar delineador ni varios pasos de aplicación. Aplícalo directo sobre el labio limpio, sin exfoliar de más.
El toque final está en no fijar nada de más: deja que el brillo labial se mueva un poco durante el día, que el rubor se difumine con las horas y que las cejas conserven su forma natural. Ese aspecto de "recién hecho" que en redes se conoce como no-makeup makeup es, en realidad, el resultado de productos y herramientas muy bien elegidos, no de la ausencia de maquillaje.
Al final, el efecto Olivia Dean no se trata de una técnica complicada ni de muchos pasos, se trata de una actitud: la de verse como la mejor versión de uno mismo, sin máscaras ni capas innecesarias. Con productos bien elegidos una base o tinte luminoso, un rubor en crema, un aceite labial y las herramientas correctas para las cejas cualquiera puede lograr ese aire de "así me veo naturalmente" que tanto ha conquistado a las cámaras.