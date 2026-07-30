El efecto 'Olivia Dean': Maquillaje natural con un toque editorial

La piel es la protagonista

El maquillaje de Olivia Dean empieza por la piel: nada de acabados planos ni polvos que aplanen la textura. Para recrearlo, aquí puedes elegir entre dos caminos, dependiendo de cuánta cobertura necesites. Si tu piel ya está pareja en coloración, un tinte ligero tipo skin tint es suficiente para unificar el tono sin perder la textura natural. Pero si quieres algo con más presencia para una ocasión especial o tienes una piel con más rojeces o manchas, entonces una base líquida con acabado luminoso y cobertura media logrará el mismo efecto de glass skin, solo que con más duración.

Un skin tint es todo lo que necesitas para lograr ese efecto luminoso tan característico de este look.

(SurrealSkin Foundation, $1,170, Makeup By Mario, Sephora)

El paso a paso es este: Hidrata la piel muy bien antes de aplicar cualquier producto (esto es no negociable para lograr ese acabado tipo "tu piel pero mejor"). Después, aplica el producto con los dedos o una esponja, pero nunca con brocha, ya que tiende a aplanar demasiado el acabado; empieza por el centro de la cara y ve difuminando hacia afuera. Construye cobertura sólo donde la necesites, como las zonas con más rojez u ojeras, recuerda que ahí puedes dar una segunda capa, pero en el resto, con una sola pasada basta.

El skin tint deja una piel luminosa y con apariencia natural, como si la piel respirara. Via instagram: @oliviadean

Sobre esa base, el rubor en crema es el segundo paso clave. Se coloca con toquecitos en la parte alta de las mejillas, la nariz y hasta las sienes, imitando el sonrojo que da el sol o el ejercicio. Usa las yemas de los dedos para difuminarlo hacia arriba, nunca hacia abajo, para evitar que el rostro se vea caído.