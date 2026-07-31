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Belleza

¿Por qué el pelo sano volvió a ser el mejor accesorio?

Después de años de tendencias de decoloración extremas y herramientas de calor sin descanso, el pelo saludable, con brillo natural y movimiento, se convirtió en el nuevo statement de belleza.
vie 31 julio 2026 03:06 PM
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(Obligatorio)
El brillo ya no se maquilla con producto de peinado: se construye con la rutina correcta. Así se logra el efecto glass hair que dominó esta temporada. (via instagram: @dakotabeautique.cdmx)

Hubo una época, no hace tanto, en la que el pelo más envidiado era el más intervenido: el más largo, el más rubio, el más peinado. Hoy la conversación cambió de dirección. En redes, en pasarelas y hasta en el red carpet, lo que se presume ya no es un peinado elaborado, es una melena que se ve y se siente genuinamente sana . Brillante, con movimiento, sin puntas abiertas ni frizz. El accesorio ya no se compra en una joyería: se construye con cuidado capilar.

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El brillo como nuevo lujo

La estética de glass hair, ese efecto de pelo pulido y casi líquido, dejó de ser exclusiva de las modelos coreanas de skincare y se volvió el estándar aspiracional en Occidente. La diferencia es que ya no se persigue con planchas ni sérums de silicona pesada, es con tratamientos que reparan la fibra desde adentro. Marcas como Kérastase lo entendieron rápido: sus lanzamientos más recientes están diseñados específicamente para devolver luminosidad sin sacrificar la salud de tu pelo, algo que hace apenas cinco años parecía una elección entre una cosa u otra.

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El aceite icónico de la marca nutre a profundidad y protege el pelo del calor mientras potencia el brillo.
 (Elixir Ultime, aceite para el cabello, $1,705.00, Kérastase, Palacio de Hierro
)

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De la reparación exprés a la rutina diaria

Lo que hace única a esta ola es la rapidez con la que promete resultados, algo clave para quienes no tienen tiempo para rituales de horas. Tratamientos leave-in que actúan en cuatro minutos, aceites con tecnología de péptidos patentados capaces de reconectar las cadenas de queratina rotas y fórmulas que funcionan como un shot de brillo antes de salir de casa, se volvieron parte de la rutina diaria y no solo del ritual ocasional de salón.

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Unas gotas de este suero te darán ese look de glass hair que nos obsesiona. (Hydrate Smooth Serum, $1,075, Authentic Beauty Concept, Ulta Beauty)

Marcas como K18 popularizaron justamente esto: tratamientos moleculares que revierten daño real de color, de decoloración, de calor en minutos, sin necesidad de enjuague ni de horas bajo secadora. El mensaje detrás de todos estos lanzamientos es el mismo: una melena sana ya no es un punto de partida que se disimula con estilizado agresivo, es el resultado final que se exhibe con orgullo, casi como una credencial de autocuidado.

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El aceite icónico de la marca nutre a profundidad y protege el pelo del calor mientras potencia el brillo.
 (Leave-In Molecular Repair Hair Mask, mascarilla para el pelo, $2,031.58, K18, Sephora
)

Al final, la vuelta al pelo sano dice algo más grande sobre cómo estamos entendiendo la belleza: menos performance, más cuidado real. Y si algo confirma esta temporada es que el mejor accesorio no se compra en una vitrina, se construye lavado tras lavado.

(Obligatorio)
Cuidado sin complicaciones: la rutina de skincare de hombre que tienes que probar Tres productos, cinco minutos y ninguna excusa: así de simple es cuidar la piel siendo hombre.

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Cabello Tratamiento

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