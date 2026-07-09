Hay shampoos que se vuelven virales por algo, y ese algo siempre tiene una razón científica detrás, como fórmulas pensadas para cada tipo de pelo, desde el más fino hasta el más rizado, desde el más dañado hasta el que solo necesita un poco más de brillo. Aquí te enseñamos los favoritos de los que todo el mundo habla y por qué los amamos.
Shampoos virales y por qué los amamos
Las marcas de shampoo que nos tienen obsesionadas
MONDAY
El shampoo Smooth de Monday Haircare es ideal para el pelo grueso, rizado o afro, y es solo uno de los formatos de una marca que ofrece fórmulas para prácticamente todo: las líneas Smooth, Moisture, Gentle y Volume cubren desde el frizz hasta el pelo fino que necesita densidad.
Todos sus shampoos están hechos con ingredientes naturales, son veganos, libres de sulfatos y cruelty free. Sus empaques son completamente reciclados. Ayudan a combatir el frizz y dejan el pelo suave y definido.
Pantene
El regreso de Pantene se debe a su autenticidad. Su fórmula Pro-V infunde vitamina B5, antioxidantes y glicerina para hidratar profundamente y reponer los lípidos del pelo dañado, dejándolo sedoso y sin frizz desde la raíz. Esta reformulación nos tiene obsesionadas, pues nos ayuda a tener resultados como si fueran de salón.
Olaplex Nº.4
El shampoo Nº.4 de Olaplex redefinió el cuidado de alta gama del pelo. Su fórmula Bond Building Technology™ protege y repara el pelo a nivel molecular, y la combina con ingredientes que hidratan, como la glicerina, el aceite de girasol, el extracto de plátano y el pantenol, para aportar brillo, suavidad y control del frizz.
Es libre de sulfatos, ayuda a dar volumen, es apto para todo tipo de pelo y los resultados son visibles desde su primer uso.
L'Oréal
Paris
Elvive Glycolic Gloss
Esta línea de L'Oréal Elvive está orientada para el pelo poroso y opaco que necesita ese brillo extra, el cual se logra gracias al ácido glicólico y al pH ácido. Su fórmula sella la cutícula del pelo para lograr un efecto de laminado y reflejar hasta tres veces más brillo. Es ideal para su uso en el día a día, en especial para cueros cabelludos mixtos a secos.
Kérastase Genesis
El shampoo de la línea Genesis de Kérastase está diseñado para combatir la caída del pelo causada por la rotura derivada del calor de las herramientas de peinado. Su fórmula contiene células nativas de Edelweiss y raíz de jengibre como activos estrella: el jengibre protege contra las agresiones externas, mientras que el aminexil reancla la fibra capilar en la raíz, y la cafeína mejora la microcirculación del cuero cabelludo gracias a sus propiedades estimulantes.
Hay demasiadas opciones en el mercado; ya no se trata de encontrar el mejor shampoo, sino el mejor para ti y tus necesidades. La lista está completa, solo falta elegir.