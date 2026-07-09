Shampoos virales y por qué los amamos

Olaplex Nº.4

El shampoo Nº.4 de Olaplex redefinió el cuidado de alta gama del pelo. Su fórmula Bond Building Technology™ protege y repara el pelo a nivel molecular, y la combina con ingredientes que hidratan, como la glicerina, el aceite de girasol, el extracto de plátano y el pantenol, para aportar brillo, suavidad y control del frizz.

Es libre de sulfatos, ayuda a dar volumen, es apto para todo tipo de pelo y los resultados son visibles desde su primer uso.

L'Oréal

Paris

Elvive Glycolic Gloss

Esta línea de L'Oréal Elvive está orientada para el pelo poroso y opaco que necesita ese brillo extra, el cual se logra gracias al ácido glicólico y al pH ácido. Su fórmula sella la cutícula del pelo para lograr un efecto de laminado y reflejar hasta tres veces más brillo. Es ideal para su uso en el día a día, en especial para cueros cabelludos mixtos a secos.

Kérastase Genesis

El shampoo de la línea Genesis de Kérastase está diseñado para combatir la caída del pelo causada por la rotura derivada del calor de las herramientas de peinado. Su fórmula contiene células nativas de Edelweiss y raíz de jengibre como activos estrella: el jengibre protege contra las agresiones externas, mientras que el aminexil reancla la fibra capilar en la raíz, y la cafeína mejora la microcirculación del cuero cabelludo gracias a sus propiedades estimulantes.

Hay demasiadas opciones en el mercado; ya no se trata de encontrar el mejor shampoo, sino el mejor para ti y tus necesidades. La lista está completa, solo falta elegir.