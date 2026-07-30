Eyemaxxing: el método que hace que tus ojos hablen solos

Hay una nueva técnica en redes sociales que nos tiene obsesionadas: el eyemaxxing. Este método está cambiando la forma en la que nos maquillamos los ojos a través de la teoría del color . Se trata de usar los colores a nuestro favor para potenciar la mirada de forma natural y sin complicaciones.
En lugar de elegir colores que nos gustan o que solo se ven bonitos, la clave está en usar los tonos de sombras y delineadores que contrasten directamente con el color de tus ojos. El resultado es una mirada más luminosa, más definida y que resalta sin necesidad de mucho maquillaje. Aquí te decimos cómo aplicar esta técnica y los tonos que debes usar según el color de tus ojos.
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Cómo aplicar el eyemaxxing según tu color de ojos
Ojos cafés
Los ojos cafés tienen tonos cálidos naturales, así que los colores fríos logran el contraste más dramático. Los cafés fríos, el azul marino y los grises ahumados funcionan mejor en este color de ojos que los terracotas que normalmente se recomiendan. Aplica una sombra fría en el párpado móvil, define la línea del agua de arriba y abajo con un delineador negro, difumina hacia el lagrimal para crear un smokey eye suave y aplica una máscara de pestañas negra. El resultado es una mirada profunda con una intensidad que los tonos cálidos no logran.
Ojos azules
Los ojos azules son fríos, por lo que los tonos cálidos hacen que la mirada hable por sí sola. Los cobrizos y los cafés cálidos son los que mejor funcionan. Aplica una sombra café rojiza sobre el párpado y la cuenca, y un delineador de la misma gama sobre la línea de tus pestañas. También puedes agregar un toque de brillo dorado en el lagrimal. Si quieres elevar tu look, usa una máscara de pestañas terracota para que tus ojos se vean más saturados, casi eléctricos y casi sin esfuerzo.
Ojos verdes y avellana
El tono que mejor funciona para este color de ojos es, sin dudarlo, el burgundy. El mejor resultado lo logras usando una sombra café clara sobre el párpado y después llevando un tono burgundy, ciruela o incluso lavanda a la cuenca hasta la parte externa. También puedes agregar un shimmer sutil del mismo tono, que funciona muy bien. Aplica un delineador del mismo color que la sombra en la línea de pestañas y difumínalo para alargar la mirada.
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Las brochas serán tus mejores aliadas
Un buen eyemaxxing no depende solo del color, sino también de las brochas y de cómo las utilizas. Para difuminar las sombras necesitas al menos dos: una densa y plana para depositar el producto y una fluffy para difuminar sin perder la intensidad del color.
Para la línea del agua, lo mejor es usar un delineador en lápiz, pero para sellarlo o solo aplicar sombra, una brocha angular de punta fina es lo ideal. La clave de esta técnica es difuminar muy bien para poder definir poco a poco el resultado final.
El eyemaxxing está pasando de ser una tendencia a convertirse en una técnica de maquillaje que conquistará todas las rutinas. Con la brocha correcta y los tonos adecuados para tu color de ojos, puedes convertir tu look de ojos en algo imposible de ignorar.