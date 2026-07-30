Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Eyemaxxing: el método que hace que tus ojos hablen solos

La técnica que usa la teoría del color para potenciar tu mirada al máximo es la tendencia en redes sociales y te contamos cómo aplicarla en ti.
jue 30 julio 2026 01:04 PM
Añadir Quién en Google
Eyemaxxing el método que hace que tus ojos hablen solos.jpg
Burgundy en la cuenca y negro en la línea de agua: los ojos avellana no necesitan más. (Vía Instagram (@3brardilan))

Hay una nueva técnica en redes sociales que nos tiene obsesionadas: el eyemaxxing. Este método está cambiando la forma en la que nos maquillamos los ojos a través de la teoría del color . Se trata de usar los colores a nuestro favor para potenciar la mirada de forma natural y sin complicaciones.

En lugar de elegir colores que nos gustan o que solo se ven bonitos, la clave está en usar los tonos de sombras y delineadores que contrasten directamente con el color de tus ojos. El resultado es una mirada más luminosa, más definida y que resalta sin necesidad de mucho maquillaje. Aquí te decimos cómo aplicar esta técnica y los tonos que debes usar según el color de tus ojos.

Publicidad

Cómo aplicar el eyemaxxing según tu color de ojos

Ojos cafés

Los ojos cafés tienen tonos cálidos naturales, así que los colores fríos logran el contraste más dramático. Los cafés fríos, el azul marino y los grises ahumados funcionan mejor en este color de ojos que los terracotas que normalmente se recomiendan. Aplica una sombra fría en el párpado móvil, define la línea del agua de arriba y abajo con un delineador negro, difumina hacia el lagrimal para crear un smokey eye suave y aplica una máscara de pestañas negra. El resultado es una mirada profunda con una intensidad que los tonos cálidos no logran.

Eyemaxxing ojos cafés.jpg
Gris, negro y azul marino: los tres colores que funcionan mejor con los ojos cafés. (Naked Shaped Eyeshadow Palette, $1,700, Urban Decay, Sephora/ Soft Glam Eyeshadow Palette, $1,150, Anastasia Beverly Hills, Sephora/ 24/7 Glide-On Eye Pencil, $645, Urban Decay, Sephora)

Ojos azules

Los ojos azules son fríos, por lo que los tonos cálidos hacen que la mirada hable por sí sola. Los cobrizos y los cafés cálidos son los que mejor funcionan. Aplica una sombra café rojiza sobre el párpado y la cuenca, y un delineador de la misma gama sobre la línea de tus pestañas. También puedes agregar un toque de brillo dorado en el lagrimal. Si quieres elevar tu look, usa una máscara de pestañas terracota para que tus ojos se vean más saturados, casi eléctricos y casi sin esfuerzo.

Eyemaxxing ojos azules.jpg
Los cobrizos y cafés cálidos son los tonos complementarios de los ojos azules. (Naked Shaped Eyeshadow Palette, $1,700, Urban Decay, Sephora/ 24/7 Glide-On Eye Pencil, $645, Urban Decay, Sephora/ Soft Glam Eyeshadow Palette, $1,150, Anastasia Beverly Hills, Ulta Beauty)

Ojos verdes y avellana

El tono que mejor funciona para este color de ojos es, sin dudarlo, el burgundy. El mejor resultado lo logras usando una sombra café clara sobre el párpado y después llevando un tono burgundy, ciruela o incluso lavanda a la cuenca hasta la parte externa. También puedes agregar un shimmer sutil del mismo tono, que funciona muy bien. Aplica un delineador del mismo color que la sombra en la línea de pestañas y difumínalo para alargar la mirada.

Eyemaxxing ojos verde y avellana.jpg
El burgundy es todo lo que los ojos verdes necesitan para destacar al instante. (Blush Filter Palette, $1,125, Huda Beauty, Sephora/ Sombra de ojos Idôle Café Crush, $1,490, Lancôme, El Palacio de Hierro/ Extend Sturdy Delineador de Ojos en Gel, $189, Langmanni, Amazon)

Publicidad

Las brochas serán tus mejores aliadas

Un buen eyemaxxing no depende solo del color, sino también de las brochas y de cómo las utilizas. Para difuminar las sombras necesitas al menos dos: una densa y plana para depositar el producto y una fluffy para difuminar sin perder la intensidad del color.

Brochas para hacer el eyemaxxing
El dúo de brochas que necesitas para lograr el eyemaxxing: una para colocar el color, otra para integrarlo sin perder intensidad. (239 Eye Shading Brush, $810, MAC Cosmetics, Sephora/ M382 Detail Smudger, $170, Morphe, Ulta Beauty)

Para la línea del agua, lo mejor es usar un delineador en lápiz, pero para sellarlo o solo aplicar sombra, una brocha angular de punta fina es lo ideal. La clave de esta técnica es difuminar muy bien para poder definir poco a poco el resultado final.

Brocha angular.jpg
La brocha de punta fina que sella el color en la línea del agua. (M363 Angled Brush, $170, Morphe, Ulta Beauty)

El eyemaxxing está pasando de ser una tendencia a convertirse en una técnica de maquillaje que conquistará todas las rutinas. Con la brocha correcta y los tonos adecuados para tu color de ojos, puedes convertir tu look de ojos en algo imposible de ignorar.

PORTADA (4).jpg
Belleza

Los glosses más virales del momento

Publicidad

Tags

Maquillaje Delineador Sombras

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad