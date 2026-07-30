Eyemaxxing: el método que hace que tus ojos hablen solos

Cómo aplicar el eyemaxxing según tu color de ojos

Ojos cafés

Los ojos cafés tienen tonos cálidos naturales, así que los colores fríos logran el contraste más dramático. Los cafés fríos, el azul marino y los grises ahumados funcionan mejor en este color de ojos que los terracotas que normalmente se recomiendan. Aplica una sombra fría en el párpado móvil, define la línea del agua de arriba y abajo con un delineador negro, difumina hacia el lagrimal para crear un smokey eye suave y aplica una máscara de pestañas negra. El resultado es una mirada profunda con una intensidad que los tonos cálidos no logran.

Gris, negro y azul marino: los tres colores que funcionan mejor con los ojos cafés. (Naked Shaped Eyeshadow Palette, $1,700, Urban Decay, Sephora/ Soft Glam Eyeshadow Palette, $1,150, Anastasia Beverly Hills, Sephora/ 24/7 Glide-On Eye Pencil, $645, Urban Decay, Sephora)

Ojos azules

Los ojos azules son fríos, por lo que los tonos cálidos hacen que la mirada hable por sí sola. Los cobrizos y los cafés cálidos son los que mejor funcionan. Aplica una sombra café rojiza sobre el párpado y la cuenca, y un delineador de la misma gama sobre la línea de tus pestañas. También puedes agregar un toque de brillo dorado en el lagrimal. Si quieres elevar tu look, usa una máscara de pestañas terracota para que tus ojos se vean más saturados, casi eléctricos y casi sin esfuerzo.

Los cobrizos y cafés cálidos son los tonos complementarios de los ojos azules. (Naked Shaped Eyeshadow Palette, $1,700, Urban Decay, Sephora/ 24/7 Glide-On Eye Pencil, $645, Urban Decay, Sephora/ Soft Glam Eyeshadow Palette, $1,150, Anastasia Beverly Hills, Ulta Beauty)

Ojos verdes y avellana

El tono que mejor funciona para este color de ojos es, sin dudarlo, el burgundy. El mejor resultado lo logras usando una sombra café clara sobre el párpado y después llevando un tono burgundy, ciruela o incluso lavanda a la cuenca hasta la parte externa. También puedes agregar un shimmer sutil del mismo tono, que funciona muy bien. Aplica un delineador del mismo color que la sombra en la línea de pestañas y difumínalo para alargar la mirada.