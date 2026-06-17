Los colores que hacen magia en ojos café

La ciencia detrás de los colores (o sea, por qué funciona)

Aquí viene la parte interesante que nadie te explica cuando compras sombras: la colorimetría. Se basa en cómo percibimos el color y en cómo diferentes tonos interactúan entre sí para crear armonía o contraste visual. Básicamente, hay una lógica detrás de por qué ciertos colores te hacen ver increíble y otros simplemente no te hacen nada.

Core Palette 2.0, Isamaya, $110, Sephora

Los colores complementarios son dos colores que están directamente opuestos entre sí en la rueda de colores como el rojo y el verde, o el azul-púrpura y el amarillo-verde. Piensa en el azul eléctrico que hace que el café cobre una profundidad casi hipnótica, el verde esmeralda que los vuelve cálidos y exóticos, o el morado ciruela que les da una intensidad dramática perfecta para la noche. Pero también hay opciones más sutiles: el rosa palo los ilumina sin esfuerzo, el dorado los vuelve miel bajo cualquier luz, y el coral les da un toque fresco y moderno que pocas veces esperamos.

Delineado azul cobalto en línea de agua y párpado superior con pestañas al tono, fondo de ojo blanco nacarado y piel muy luminosa. El color lo es todo.

Estos colores opuestos crean el contraste perfecto y la máxima estabilidad visual. Traducido al maquillaje: si quieres que tus ojos cafés resalten, no los rodees de más café, rodéalos de su opuesto. Por eso el verde, el morado y el dorado funcionan tan bien: están en el lado contrario de la rueda y hacen que el iris "salte" visualmente. Los ojos marrones pertenecen a la gama cálida, así que los colores fríos como los morados o los complementarios como el verde son los que más los potencian.