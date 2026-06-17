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Belleza

Los colores que hacen magia en ojos café

No necesitas sombra café para resaltar los ojos café. De hecho, ese podría ser tu error más grande y te contamos por qué.
mié 17 junio 2026 01:46 PM
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Sombras en ojos café: los colores que más los hacen brillar.

Si tienes ojos café, primero que nada: ¡que suerte! Los ojos café son los más versátiles del mundo del maquillaje, ya que prácticamente cualquier color los hace brillar y aún así muchas nos quedamos girando en los mismos tonos tierra de siempre. Hoy te contamos qué colores realmente hacen el trabajo, por qué funcionan, y cuáles son los que este 2026 están siendo los favoritos de los maquillistas y tendencias.

La clave está en algo que se llama colores complementarios: los tonos opuestos en la rueda de colores son los que más contrastan y resaltan el iris. No temas por qué aquí desglosamos cuáles son aquellos que hacen resaltar los ojos café.

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La ciencia detrás de los colores (o sea, por qué funciona)

Aquí viene la parte interesante que nadie te explica cuando compras sombras: la colorimetría. Se basa en cómo percibimos el color y en cómo diferentes tonos interactúan entre sí para crear armonía o contraste visual. Básicamente, hay una lógica detrás de por qué ciertos colores te hacen ver increíble y otros simplemente no te hacen nada.

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Core Palette 2.0, Isamaya, $110, Sephora

Los colores complementarios son dos colores que están directamente opuestos entre sí en la rueda de colores como el rojo y el verde, o el azul-púrpura y el amarillo-verde. Piensa en el azul eléctrico que hace que el café cobre una profundidad casi hipnótica, el verde esmeralda que los vuelve cálidos y exóticos, o el morado ciruela que les da una intensidad dramática perfecta para la noche. Pero también hay opciones más sutiles: el rosa palo los ilumina sin esfuerzo, el dorado los vuelve miel bajo cualquier luz, y el coral les da un toque fresco y moderno que pocas veces esperamos.

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Delineado azul cobalto en línea de agua y párpado superior con pestañas al tono, fondo de ojo blanco nacarado y piel muy luminosa. El color lo es todo.

Estos colores opuestos crean el contraste perfecto y la máxima estabilidad visual. Traducido al maquillaje: si quieres que tus ojos cafés resalten, no los rodees de más café, rodéalos de su opuesto. Por eso el verde, el morado y el dorado funcionan tan bien: están en el lado contrario de la rueda y hacen que el iris "salte" visualmente. Los ojos marrones pertenecen a la gama cálida, así que los colores fríos como los morados o los complementarios como el verde son los que más los potencian.

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¿Cómo usar la colorimetría a tu favor?

Las sombras doradas y burdeos son los grandes aliados de los ojos marrones. El dorado los ilumina y los hace ver profundos, mientras que el burdeos y los tonos vino les dan un dramatismo elegante que pocas combinaciones logran. Y si quieres algo más de temporada, el chocolate con destellos dorados o cobre es el truco favorito del momento: mezclas una sombra chocolate mate con un toque de brillo dorado o cobre, y el resultado es un maquillaje elegante que ilumina la mirada sin exagerar. Nada recargado, todo efecto.

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Verde Sombra verde salvia metálica en párpado móvil, delineado fino en línea de agua y labial nude rosado. La piel luminosa equilibra el protagonismo del ojo.

El glow que necesita tu mirada

El dorado funciona especialmente bien en pieles medias y oscuras porque crea un contraste cálido que multiplica el brillo natural del iris, aplícalo en el centro del párpado móvil con un pincel de dedo o uno pequeño de empacar para máximo impacto.

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Born This Way The Natural Nudes Eyeshadow Palette, Too Faced, $942, Sephora

Tonos tinto y burdeos

El burdeos, en cambio, favorece más a pieles claras y se lleva mejor difuminado en la cuenca, nunca cargado en todo el párpado. Para el look chocolate con cobre, la clave está en la textura: sombra mate para la base y un shimmer en crema encima, los maquillistas lo llaman foil effect y es de los acabados más buscados este 2026. Con el verde, si te da miedo el color, empieza por el delineador en la línea de agua: transforma la mirada sin que sientas que estás usando maquillaje de fantasía.

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Burdeo Sombra vino y malva con destellos rosados, blush generoso y labial nude. La piel en glow alto le da un acabado casi editorial.

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Lo que está en tendencia ahorita mismo

Este 2026 los acabados satinados, los difuminados suaves y los tonos tierra cálidos están dominando. El cacao ahumado, mocca satinado, chocolate con destellos, todos pensados para aportar luminosidad sin verse excesivos. El smokey eye también sigue, pero evolucionado: ya no es el negro intenso de siempre, son versiones más cálidas en cacao profundo que dan dramatismo sin endurecer las facciones.

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Major Dimension III Matte Eyeshadow Palette, PATRICK TA, $1,222, Sephora

Y una tendencia que está haciendo mucho ruido entre maquillistas: cambiar el delineador negro por uno café o chocolate. Te ves menos maquillada en el buen sentido, la mirada se ve más natural y el resultado es igual de bonito, solo que más suave. Perfecto para el día a día o para cuando quieres verte bien sin que parezca que te esforzaste.

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Mocca Ahumado en tonos café y marrón cálido difuminado en cuenca, labial nude marrón y piel satinada.

Los ojos cafés no necesitan disculparse ni esconderse detrás de los mismos tonos de siempre. Ahora que ya sabes cómo funciona la rueda de colores, tienes una ventaja real: no estás eligiendo sombras al azar, estás eligiendo con criterio. Y eso se nota.

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Mariana Treviño protagoniza la campaña más real de Dove Hair México Mariana Treviño es la primera actriz mexicana en liderar la campaña de Dove Hair México, que habla sobre los problemas capilares a los que nos enfrentamos.

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Maquillaje Sombras

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